Jetzt wieder im Raum Weilheim-Schongau: Saft aus eigenem Obst pressen

Sauber und fäulnisfrei sollen die Äpfel sein. Darauf wird bei den Obstpressen auch dieses Jahr geachtet. © Ruder

Trotz Hitze und Trockenheit in der vergangenen Zeit hoffen Apfelbaum-Besitzer auf einen ertragreichen Herbst. Und das, obwohl bayernweit häufig über Ameisenbefall und Sonnenbrand geklagt wird. Jetzt öffnen die Obstpressen im Landkreis ihre Pforten.

Antdorf: In der Mosterei der Familie Schweyer in Antdorf (Untergasse 2) wird bereits regelmäßig gepresst. „Viele Menschen bringen ihr Obst schon vorbei“, berichten die Schweyers. Eine vorherige Anmeldung ist jedoch obligatorisch. Obwohl es noch keine festen Termine gibt, arbeitet die Presse bislang meistens am Dienstag und Mittwoch. Im September, wenn die Haupterntezeit beginnt, ist wohl mit einer täglichen Öffnung zu rechnen (Anmeldung: Tel. 08856/802 677).

Bernbeuren: Die Bäume an den Hängen des Auerberges tragen ebenfalls bereits Früchte. Somit wird die Maschine in der gleichnamigen Halle (Am Sportplatz 16) die Bürger im westlichen Landkreis auch in diesem Jahr wieder mit dem vitaminreichen Saft der heimischen Früchte versorgen. Gestartet wird am morgigen Freitag, 26. August. Das wöchentliche Pressverfahren erfolgt wohl bis Ende Oktober. Interessierte Gartenfreunde können sich von Montag bis Freitag bei Sabine Birk melden. Unter der Nummer 08860/921354 ist sie von 17 bis 19 Uhr erreichbar und nimmt die Anmeldungen der Bürger gerne entgegen. Die Bernbeurer weisen darauf hin, dass, wenn möglich, vor der Ernte t ein Termin vereinbart werden soll, da sonst die Gefahr von fauligen Exemplaren in der Presse besteht, worunter die Qualität des Saftes leidet.

Terminvereinbarung zwingend erforderlich

Hohenpeißenberg: Unterhalb des Bayerischen Rigi können sich die Bürger Hohenpeißenbergs auch im Spätsommer 2022 auf den zuverlässigen Betrieb der örtlichen Presse freuen. Der Obst- und Gartenbauverein Hohenpeißenberg wird am 3. September in das jährliche Pressgeschehen einsteigen. Geplant ist, die Maschine immer samstags einzuschalten. Wer sein Obst in Hohenpeißenberg zu Saft verarbeiten lassen möchte, der kann sich ab 1. September unter der Nummer 0160/92237488 melden (jeweils zwischen 19 und 20 Uhr). Die telefonische Terminvereinbarung ist zwingend erforderlich.

Der Verein bittet darum, die Äpfel und Birnen nur in Gebinden von maximal 20 Kilogramm anzuliefern und die zu pressende Menge bei der Anmeldung möglichst genau anzugeben. Dass die Früchte hartreif, sauber und fäulnisfrei sein sollen, versteht sich von selbst. Als wichtigen Hinweis merken die Hohenpeißenberger an, dass das Presshaus nicht betreten werden darf und der Zugang nur Vereinsmitgliedern, Hohenpeißenberger Bürgern und langjährigen Stammkunden gestattet ist. Die geltenden Corona-Maßnahmen seien ebenfalls zu befolgen. Da die gängigen Presstage geändert wurden, wird darauf hingewiesen, die Informationen an der Anschlagtafel, gegenüber der Raiffeisenbank, zu beachten.

Peißenberg: Der Gartenbauverein in Peißenberg ist bereits am 22. August in die Saison gestartet. Die Obstpresse in der Bachstraße 32 wird voraussichtlich immer montags ab 7 Uhr in Betrieb sein. Lässt es die Saison zu, verarbeitet die Presse die Erträge aus den heimischen Gärten bis Ende Oktober. Die Verantwortlichen merken an, dass eine vorherige Anmeldung zwingend erforderlich ist und die mitgebrachte Menge möglichst genau angekündigt werden sollte. Das Obst solle demnach nur in Gebinden und mit einem Maximalgewicht von 20 Kilogramm angeliefert werden. Unangekündigte, die Vorgaben übertreffende Lieferungen können den getakteten Ablauf an der Presse nämlich stark verkomplizieren und sorgen für unnötig lange Wartezeiten. Die telefonische Voranmeldung (nicht schriftlich!) ist jeweils am Sonntag (17 bis 19 Uhr) vor dem nächsten Presstermin unter der Handynummer 0174/3571706 möglich.

Presse direkt neben dem Feuerwehrhaus

Peiting: In der Obstpresse in Peiting lief die Arbeit ebenfalls am 22. August an. Montags ab 8 Uhr können die Bürger nach vorheriger Terminvereinbarung ihre sauberen und fäulnisfreien Gartenschätze verwerten lassen. Die Anmeldung erfolgt telefonisch immer am Freitag zuvor. Richard Socher ist jeweils zwischen 18 und 20 Uhr erreichbar (08861/6105). Die Presse befindet sich in der Bahnhofstraße 16, direkt neben dem Feuerwehrhaus.

Rott: Auch in Rott können die Bürger bald wieder ihren eigenen Saft mit nach Hause nehmen. Die Presse beginnt voraussichtlich am 3. September mit ihrer Arbeit und wird ihren Betrieb dann bis Ende Oktober jeden Samstag fortsetzen. In der Zeit von Ende September bis Anfang Oktober ist zumeist mit einem erhöhten Andrang zu rechnen, weshalb die Presse in diesem Zeitraum oftmals auch freitags öffnet. Die Anmeldung erfolgt ab einschließlich 30. August immer dienstags und donnerstags unter der Handynummer 0151/41292126. In Rott finden, wie gewohnt, neben sauberen Äpfeln und Birnen, auch fäulnisfreie Trauben und Quitten den Weg in die Obstpresse. Die Verantwortlichen erinnern daran, dass bei einer Liefermenge von weniger als 25 Kilogramm nicht gewährleistet werden kann, dass der Kunde letztlich auch einen Saft aus den eigenen Früchten erhält, weshalb dazu geraten wird, eher größere Mengen (ca. 50 Kilogramm) anzuliefern.

50 Kilogramm versprechen 30 Liter Saft

Steingaden: Auch die Obstpresse in Steingaden steigt bald ein, lässt sich jedoch noch bis zum 3. September Zeit. Auch hier wird voraussichtlich bis Ende Oktober gepresst. „Die Bereitschaft, die Äpfel zu Saft verarbeiten zu lassen, ist in den letzten Jahren gestiegen. Das eigene Produkt hat einen hohen Stellenwert erhalten“, so die Familie Leimbach. Immerhin schmecke der Saft von den eigenen Äpfeln „doch einfach am besten“, da sind sich die Steingadener einig. 50 Kilogramm Äpfel versprechen ca. 30 Liter Saft, was auch als ungefähre Mindestmenge angeben wird.

Gepresst wird immer am Samstag, teilweise auch freitags. Bei starkem Andrang wird auch noch der Donnerstag in Betracht gezogen. Die Anmeldung bei Roberta Leimbach (Tel. 08862/8649) erfolgt von Montag bis Donnerstag, immer von 15 bis 18 Uhr. Die Einlieferung befindet sich übrigens auf der einen, die Auslieferung auf der anderen Seite des Gebäudes. Die Verantwortlichen in Steingaden bitten darum, sich sowohl an die geltenden Hygienemaßnahmen zu halten, als auch nur sauberes Obst zu liefern. Nur so kann ein qualitativ hochwertiger Saft garantiert werden.

In Weilheim immer samstags

Weilheim: In Weilheim rollt der erste Apfel am Samstag 27. August, in die Presse. Die leistungsfähige Maschine, die im Rekordjahr 2018 ganze 163 Tonnen Äpfel zu 213 000 Litern Saft verarbeiten konnte, wartet auch dieses Jahr wieder auf die spätsommerliche Ausbeute der Bürger. Ob derartige Zahlen in diesem Jahr erreicht werden können, bleibt abzuwarten, in Weilheim wird jedoch mit besonders vielen Äpfeln gerechnet. Die telefonische Anmeldung zur Eigenpressung ist seit dem 23. August immer dienstags von 18 bis 20 möglich. Interessenten melden sich unter der Nummer 0881/927 9905. Als wöchentlichen Presstermin haben die Weilheimer den Samstag festgelegt (von 7 bis 10 Uhr). Eine Anmeldung ist nur für die Eigenpressung notwendig.

FLORIAN ZERHOCH

