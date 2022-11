Kunst aus Rettenbach für die Ukraine: Thomas Schöne fertigt Totenmaske für Museum in Kiew

Bereits im Dezember soll die Totenmaske in Kiew gezeigt werden: Thomas Schöne in seinem Atelier mit dem Original (die dunklere Maske) und dem hellen Duplikat. © Sabine Näher

Kunst aus Rettenbach für die Ukraine: Eine Totenmaske fertigt der vielseitige Künstler Thomas Schöne für ein Museum in Kiew. Ein eher ungewöhnlicher Auftrag. Im Dezember soll sie erstmals bei einer Ausstellung zu sehen sein – trotz des andauernden Krieges.

Rettenbach – Es ist immer wieder verblüffend, wie die ungewöhnlichsten Aufträge von selbst zu Thomas Schöne finden. Das ist umso erstaunlicher, als er sein Atelier nicht in München oder Berlin betreibt, sondern in einem Dorf, das gerade einmal 830 Einwohner zählt und unweit des Auerbergs wie verwunschen in die Hügel des Voralpenlands eingebettet liegt. Doch das World Wide Web macht’s möglich. Und so erhielt Schöne zu Jahresbeginn eine Anfrage aus Kiew. „Und zwar vom Museum One Street, das weltweit über die größte Sammlung von Totenmasken verfügt“, erläutert der Künstler.

Im Depot des Museums finden sich darüber hinaus Militaria, Autogramme und sonstige Schriftstücke berühmter Persönlichkeiten, aber auch zahlreiche sogenannte Lebendmasken. „Im Unterschied zu den Totenmasken werden diese von lebendigen Menschen abgenommen, weil beispielsweise eine Büste geschaffen werden soll“, erklärt Schöne. Und fügt eine kuriose Besonderheit an: „Im Kiewer Museum haben sie auch eine Lebendmaske von Marlene Dietrich. Denn vor der Digitalisierung wurden von Filmschauspielern Masken abgenommen, um die ideale Schminke für jede Dreheinstellung ausprobieren zu können.“ Und die Stars dann sofort mit dieser zu versehen, ohne wertvolle Drehzeit zu vergeuden. Zur besseren Laune am Set dürfte diese Praxis zudem beigetragen haben.

Museum stieß im Internet auf die Arbeit des Künstlers

In Kiew aufgefallen war nun ein Werk auf Schönes Website, dem er den Titel „Totenmaske Michelangelo“ gegeben hatte. Streng genommen war diese Bezeichnung natürlich nicht korrekt, denn eine solche hätte dem verblichenen Renaissancemeister ja direkt abgenommen werden müssen. Doch Schöne ließ hier künstlerische Freiheit walten – und dem Museum gefiel das so gut, dass es das Werk ankaufte. Zu Schönes Erstaunen gab sich der Museumsleiter in Kiew noch ganz entspannt, als im Westen bereits ein Kriegsausbruch befürchtet wurde. „In der Ukraine haben sie das offensichtlich lange für reine Propaganda Putins gehalten“, ist der Eindruck des Künstlers.

Als er nachfragte, ob er die Maske tatsächlich gleich schicken solle oder ob man in Kiew bereits Sicherheitsvorkehrungen treffe, verwies man dort auf einen normalen Museumsbetrieb. Weitere Aufträge wurden abgesprochen, insbesondere Restaurationsarbeiten an lädierten Objekten im Museumsdepot. Als es dann tatsächlich zum Krieg kam, konnten diese Objekte nicht mehr aus der Ukraine versendet werden. Doch Schöne erkundigte sich besorgt nach dem Wohlergehen und erhielt per Mail die Auskunft: „Soweit alles gut“.

Dann herrschte eine Weile Funkstille, bis vor kurzem eine neue überraschende Anfrage kam. In der Ukrainischen Universität in München war infolge eines Umzugs eine unbekannte Totenmaske im Nachlass des ukrainischen Künstlers Hryhorij Kruk aufgetaucht, die nach längerer Recherche dem 1940 verstorbenen ukrainischen Präsidenten Vevhen Petrushevych zugeordnet werden konnte. Auf Facebook hatte man diese Neuigkeit in Kiew entdeckt und größtes Interesse bezeigt, die Maske für das Museum zu erwerben.

Künstler arbeitet unentgeltlich

Doch in München wollte man dieses Unikat ebenfalls behalten – und so kam Schöne ins Spiel. „Ich habe die Maske vor drei Tagen in München abgeholt, sie zunächst restauriert und dann abgeformt.“ Das Original geht nach München zurück, das Duplikat reist nach Kiew.

„Derzeit bin ich im täglichen Mailaustausch mit dem Museum, damit man dort den Fortgang der Arbeit begleiten und eventuelle Gestaltungswünsche anmelden kann“, erklärt Schöne. Dieser Arbeitsprozess wird von den Kiewern auf Facebook veröffentlicht. „Die planen gerade eine Ausstellung für Dezember, bei der die Maske erstmals gezeigt werden soll“, staunt Schöne. Offenbar herrsche dort trotz des fortdauernden Kriegsgeschehens Zuversicht und Optimismus. „Auf mich machen sie den Eindruck, sich Putin entschlossen entgegen zu stellen, sich nicht im Bunker verkriechen, sondern weiterhin ein möglichst aktives Leben führen zu wollen.“ Seine Arbeit versteht er als Unterstützung und macht sie unentgeltlich. Und er plant fest, seine Maske einmal in Kiew zu besuchen. Ob im Dezember – oder später…

Von Sabine Näher

