Die Regierung hat Einwände: Ringen um Baumhausprojekt in Bernbeuren

Von: Jörg von Rohland

Er will am liebsten schon in diesem Sommer loslegen: Der Bernbeurener Michael Schilling plant am Haslacher See Baumstelzen-Häuser in einem zukunftsfähigen Wald. © Hans-Helmut Herold

Die Gemeinde ist begeistert, das Forstamt unterstützt das Projekt, eine großzügige LEADER-Förderung ist vorgesehen. Die in Bernbeuren geplanten Baum-Stelzenhäuser samt „Zukunftswald“ stoßen auf ein breites positives Echo. Einzig die Regierung von Oberbayern erweist sich (noch) als Spielverderber. Der Bürgermeister hofft dennoch auf eine gutes Ende.

Bernbeuren – Derzeit sieht es nicht so gut aus für das Herzensprojekt des Bernbeureners Michael Schilling, der am Haslacher See Baum-Stelzenhäuser errichten möchte. Die Regierung von Oberbayern bekräftigt auf Anfrage ihre Einwände gegen das Vorhaben. Die Planung stehe „nicht in Einklang mit den Vorgaben des Landesentwicklungsplans“, teilt ein Sprecher mit.

Schon vor Jahren war Schilling mit der Idee schwanger gegangen, Baumhäuser für Touristen zu bauen; im Einklang mit der Natur. Die Idee nahm Konturen an, als Altbürgermeister Heimo Schmid dem 45-Jährigen 3000 Quadratmeter Wald und Wiese am Haslacher See verpachtete.

Erster Dämpfer ließ nicht lange auf sich warten

Der erste Dämpfer ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Schilling erfuhr, dass die Gehölze auf dem Grundstück für Baumhäuser gar nicht geeignet sind. Das Forstamt teilte ihm mit, „dass die Eschen und Fichten gefällt werden müssen, weil sie krank sind“, bedauerte Schilling, der den Kopf aber nicht in den Sand steckte, sondern sich etwas Neues überlegte.

Aus den Baum- wurden Stelzenhäuser, die immerhin noch mit einem Stamm verbunden sind. Für die von der Forstverwaltung genannten „Ersatzpflanzungen“ fand der 45-Jährige einen viel schöneren Ausdruck: „Wald ist Zukunft“, sagt Schilling über die heimischen und ausländischen Bäume, die er im Herbst am Haslacher See pflanzen möchte: Douglasie, Libanonzeder, Baumhasel und europäische Stechpalme gehören dazu. Ginkgo- und Riesenmammut-Bäume sollen ebenfalls bei den Stelzenhäusern wachsen. Allen Gehölzen gemein ist, dass sie gut mit dem Klimawandel zurechtkommen und deshalb in der Region eine Zukunft haben.

Den wachsenden Zukunfts-Wald will der Bernbeurener nicht nur für die Feriengäste in den Stelzenhäusern erlebbar machen. Auch die heimische Bevölkerung soll fest mit eingebunden werden. Yoga-Wochenenden sind geplant, mit der Schule in Bernbeuren hat Schilling bereits Projekttage vereinbart.

Baubeginn am liebsten schon im Sommer

Am liebsten schon in diesem Sommer will Schilling mit dem Bau der Stelzenhäuser beginnen. Bei der Ausführung sollen vor allem heimische Betriebe zum Zug kommen, auch wenn das Projekt aufgrund der Förderung europaweit ausgeschrieben werden muss. Wie berichtet, stellt die Aktionsgruppe (LAG) Auerbergland-Pfaffenwinkel rund 30 Prozent der Gesamtinvestition aus dem LEADER-Programm bereit, sobald die Genehmigung vorliegt.

An der hakt es aber noch, und die Einwände der Regierung gegen den von der Gemeinde eigens aufgestellten Bebauungsplan seien „schwerwiegend“, bedauert Bernbeurens Bürgermeister Karl Schleich.

Der Regierungssprecher macht auf Anfrage der Heimatzeitung klar, dass der geplante Geltungsbereich des Bebauungsplans („Seemühle-Stenz“) im planerischen Außenbereich der Gemeinde liege. Durch die Errichtung der Baumhäuser würde eine Siedlungsfläche entstehen. Die Behörde befürchtet eine „Zersiedelung“.

Siedlungsflächen seien „möglichst in Anbindung an vorhandene Siedlungseinheiten auszuweisen“, führt die Regierung weiter aus. Die Stelzen-Baumhäuser müssten also näher an den Ort heranrücken. Im vorliegenden Fall sei das Plangebiet weit abgesetzt von bestehenden Siedlungseinheiten, „sodass kein Ansatzpunkt zur Anbindung im Sinne des Anbindegebots vorhanden ist“, so der Regierungssprecher.

Bürgermeister hält Einigung für möglich

Trotz der Einwände glaubt Rathauschef Schleich noch an eine Einigung im Bebauungsplanverfahren. Die Gemeinde habe Unterlagen nachgereicht, berichtet der Bürgermeister, der die Verantwortlichen auch zu einem Ortstermin einlädt. Er hoffe, dass das Projekt noch Zustimmung finde. „Ich bin nach wie vor zuversichtlich“, so Schleich.

Immerhin: Die Regierung signalisiert Gesprächsbereitschaft. Nach Pfingsten werde ein Gespräch mit der Gemeinde stattfinden, um das weitere Vorgehen zu besprechen, heißt es aus München. „Bis dahin ist noch keine abschließende endgültige Bewertung zur Zukunft des Projektes möglich.“ Es bleibt also spannend.

