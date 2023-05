Visionen für das Schnitzer-Areal in Bernbeuren: Studierende stellen ihre Konzepte vor

Von: Theresa Kuchler

Teilen

Zahlreiche neugierige Bernbeurener waren in die Auerberghalle gekommen, um sich die Ideen der Studierenden anzusehen. © Theresa Kuchler

Die Zukunft des Schnitzer-Areals beschäftigt die Bernbeurener schon lange. Nun setzten sich Studierende mit einer möglichen Neugestaltung des Gebäude-Ensembles auseinander.

Bernbeuren – Studierende der Hochschule Augsburg haben die Bernbeurener mit auf eine kleine Gedankenreise genommen: Wie wäre es wohl, wenn das leer stehende Schnitzer-Areal im Ortskern zu einem lebendigen Dorfmittelpunkt würde – mit Einkaufsmöglichkeiten, Café und Gastronomie, aber auch Veranstaltungsräumen, Co-Working-Spaces, betreutem Wohnen, Freilichtbühne oder Fremdenzimmern? Wie würde es aussehen, wenn ein moderner Glaskubus den alten Stadel mit dem historischen Gasthof verbinden würde, und welches Gefühl hätte man wohl, wenn man zwischen Tragwerkbalken durch eine Glasfassade nach draußen schauen könnte?

Rund 30 Studierende des Studiengangs „Energieeffizientes Planen und Bauen“ haben sich im Rahmen ihrer Bachelorarbeiten mit einer Neugestaltung des Schnitzer-Areals auseinandergesetzt. Die acht Besten wurden in die Auerberghalle eingeladen, um ihre Ergebnisse zu präsentieren. Mit Modellen und Plakaten zeigten die Studierenden den neugierigen Bürgern und Gemeinderäten, wie sie das denkmalgeschützte Ensemble aus Stadel, Gasthof und Pilgerhaus in einen modernen Ortsmittelpunkt verwandeln würden. Alle integrierten dabei auch ihre individuellen Vorstellungen von dem Nahversorger, der 2025 im Schnitzer-Stadel eröffnen soll.

Studierende beschäftigen sich mit Schnitzer-Areal - Ortsbesuch im vergangenen November

Für das Projekt verbrachten die Studenten im vergangenen November vier Tage in Bernbeuren. Sie sahen sich den Bestand des Areals genau an und befragten die Menschen vor Ort, welche Nutzung sie sich für das Schnitzer-Areal in Zukunft wünschen würden.

Auf Grundlage ihrer Ergebnisse entwickelten die Studierenden schließlich ihre Ideen: Neben der architektonischen Neugestaltung stand auch der energetische Umbau im Fokus. So würden die meisten etwa Fenster und Glasfassaden für Tageslicht schaffen wollen, eine fassaden-erhaltende Innen-Dämmung anbringen oder PV-Anlagen auf die Dächer bauen.

Marina Nieberles Arbeit überzeugte die meisten Bürger. Sie würde Stadel und Gasthof mit einem energetischen Glaskubus verbinden. © Theresa Kuchler

Nicht alle Konzepte ließen sich in die Realität umsetzen, erklärte Judith Sandmeier vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege, die die Arbeiten betreute. „Manche Modelle wurden auch weitergedacht.“ So ging eine Studierende, Esra Köken, völlig frei an die Sache ran und überlegte sich, wie man den alten Schnitzerstadel ganz neu strukturieren könnte: Sie teilte das Gebäude in einzelne Module und zog sie auseinander, sodass schmale, versetzte Mini-Stadel entstanden. Die neu geschaffenen Fronten würde sie verglasen und so für viel Lichteinfall sorgen.

Umsetzung der Ideen ist nicht geplant

Eine andere Studierende, Marina Nieberle, fokussierte sich auf den historischen Gasthof aus dem 17. Jahrhundert, an den das alte Pilgerhaus angrenzt. Mit Blick auf den florierenden Tourismus in der Alpenregion und die Verbindung zur Römerstraße „Via Augusta“ würde sie die ehemalige Herberge für Radler und andere Reisende wiederbeleben wollen. Der Gasthof solle derweil wieder zum Treffpunkt für Einheimische werden. Als verbindendes Element würde sie einen Glaskubus zwischen Stadel und Gasthof stellen.

Die Besucher zeigten sich von den frischen Ideen der Studierenden begeistert. Als Bürgermeister Karl Schleich sie bat, für den „Publikumspreis“ einen Favoriten auszuwählen, war einigen anzusehen, dass sie sich nur schwer für ein Projekt entscheiden konnten. Am Ende bekam das Konzept von Marina Nieberle den meisten Zuspruch.

(Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

In die Realität umgesetzt wird allerdings keine der vorgestellten Ideen – zumindest nicht in näherer Zukunft. Dafür mangele es an finanziellen Mitteln, wie Schleich sagte. Und die Umsetzbarkeit sei auch nicht das Ziel des Projekts gewesen. „Es geht uns um die Inspiration und Ideenfindung“, sagte der Bürgermeister, der den Studierenden abschließend für ihr Engagement dankte. Neben Käsepaketen, die er im Namen der Gemeinde verteilte, sollen alle Teilnehmer ein Zertifikat erhalten. „So etwas soll sich im Lebenslauf ja ganz gut machen.“

Alle News und Geschichten aus Schongau sind auf unserer Facebook-Seite zu finden.