Schnitzerstadel in Bernbeuren: Das kostet die Sanierung

Von: Theresa Kuchler

In den denkmalgeschützten Schnitzerstadel soll ein Nahversorger einziehen. Nun steht fest, was die Modernisierung kosten wird. © Elena Siegl

In Sachen Schnitzerstadel geht es langsam voran: Der Bernbeurener Gemeinderat hat die Finanzierungsplanung für die Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes beschlossen. Nun geht man auf die Suche nach einem geeigneten Planungsbüro.

Bernbeuren – Alte Gemäuer herzurichten, geht ins Geld. Besonders, wenn der Denkmalschutz eine Rolle spielt und jeder Schritt vorher abgesprochen werden muss. Welche Summen auf die Gemeinde Bernbeuren zukommen, wenn sie den denkmalgeschützten und leer stehenden Schnitzerstadel saniert, zeigt jetzt eine erste Kostenschätzung.

Bekanntlich soll in den alten Stadel, den die Gemeinde vor einigen Jahren gekauft hat, ein Supermarkt einziehen. Auch ein Café, Metzger und Bäcker sowie Sozialräume soll der Altbau nach seiner Modernisierung einmal beherbergen. Eine Machbarkeitsstudie hat bereits vor einem knappen Jahr bewiesen, dass sich diese ambitionierten Pläne mit dem Denkmalschutz vereinbaren lassen. Nur die Kostenfrage blieb offen.

Schnitzerstadel in Bernbeuren: Sanierung wird über dreieinhalb Millionen Euro kosten

Nun stellte Bürgermeister Karl Schleich die Kalkulation vor, die das Ingenieurbüro OEB aus Reischach erstellt hat. Demnach wird die Schnitzerstadel-Sanierung wohl über dreieinhalb Millionen Euro (3 634 454 Euro) kosten – plus zehn bis zwölf Prozent Kostensteigerung, mit der das Ingenieurbüro wegen der aktuellen Preisentwicklung rechnet. Viel Geld, das die Gemeinde nicht aus eigener Tasche zahlen könnte. Doch das muss sie auch nicht.

Insgesamt gibt es für das Projekt nämlich Fördermittel in Höhe von fast zweieinhalb Millionen Euro (2 484 000 Euro). Davon kommen über eine Million vom Entschädigungsfonds des Denkmalschutzamts (1 134 000 Euro). 600 000 Euro hat das Amt für Ländliche Entwicklung zugesagt, weitere 775 000 Euro gibt es als KfW-Fördermittel für die energetische Sanierung. „Damit liegt der Eigenanteil der Gemeinde noch bei gut einer Million Euro“, sagte Schleich, der für die satten Fördermittel freilich dankbar ist. Den investierten Eigenanteil will sich die Gemeinde über die Pacht des Betreibers innerhalb von 20 Jahren zurückholen.

Als nächstes soll ein geeignetes Planungsbüro gefunden werden

Das Gremium zeigte sich mit der Kostenschätzung einverstanden: Die Räte beschlossen einstimmig, die Sanierung des Schnitzerstadels nach diesem Finanzierungsplan anzugehen.

Der nächste Schritt besteht nun darin, ein geeignetes Planungsbüro zu finden. „Wir brauchen ein Büro, das das Vergabeverfahren in die Hand nimmt“, erklärte Schleich. Gemeinderat Michael Kohler schlug das Ingenieurbüro OEB von Lorenz Obereisenbuchner vor, woraufhin sein Kollege Richard Weiher darauf hinwies, dass es „Vergabeverfahren“ heiße und man den Auftrag nicht gleich bestimmen könne. Der Bürgermeister sagte, dass man sich bereits Gedanken zu potenziellen Planungsbüros gemacht habe und dass er im weiteren Verfahren auch Obereisenbuchner vorschlagen werde.

Eröffnung ist für Herbst 2025 geplant - „müssen jetzt schauen, dass wir das über die Bühne bringen“

Insgesamt sei es Schleich wichtig, dass das Team „am Ende zusammenpasst“ und sich Leute finden lassen, die mit dem Projekt bereits vertraut sind. Daher äußerte der Bürgermeister auch den Wunsch, dass Architekt Peter Haimerl die Entwurfsplanung übernimmt – dieser hatte bereits im Rahmen der Machbarkeitsstudie gezeigt, wie der Schnitzerstadel in Zukunft aussehen könnte.

Abschließend sagte Schleich zufrieden: „Mich freut’s sehr, dass wir so große Schritte vorangekommen sind.“ Immerhin strebe man die Eröffnung des Nahversorgers bereits im Herbst 2025 an, was nicht mehr all zu weit in der Zukunft liegt. „Wir werden die Zeit brauchen und müssen jetzt schauen, dass wir das über die Bühne bringen.“

Ein Informationsabend zur Zukunft des Schnitzerstadels findet am 5. Dezember um 19 Uhr in der Auerberghalle statt. Dabei wird Architekt Peter Haimerl über die geänderte Parkplatzplanung sprechen und Gerd Nieth das Nahkauf-Konzept vorstellen, das er in Bernbeuren umsetzen will.

