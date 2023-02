Digitalisierung in Bernbeuren: Grundschüler dürfen jetzt an Tablets lernen

Von: Theresa Kuchler

Tablets im Unterricht: An der Bernbeurener Grundschule dürfen Schüler jetzt auch digital arbeiten. © Uli Deck/dpa

Mathe, Deutsch und Sachkunde, vermittelt via Tablet: Bernbeurener Grundschüler dürfen jetzt auch digital pauken. Die Schule hat mithilfe von Fördermitteln 21 neue Geräte angeschafft. Heft und Stift bleiben trotzdem wichtig.

Bernbeuren – Jeden Tag wird die Welt ein Stück digitaler. Damit sich Kinder früh im Umgang mit der Technik üben können, rüsten immer mehr Schulen auf. Für insgesamt 55 000 Euro hat nun auch die Grundschule in Bernbeuren ihre Digitalisierung angeschoben: Mit Geldern vom Freistaat und der Gemeinde wurde unter anderem das WLAN-Netz erneuert und ausgebaut sowie neue Beamer, Dokumentenkameras und Laptops in den Klassenzimmern installiert. Außerdem gibt es jetzt Tablets, an denen die Schüler digitales Arbeiten lernen sollen.

19 der neuen Geräte, die mit einem Android-Betriebssystem ausgestattet sind und auf denen eine Lernsoftware für den Unterricht installiert ist, hat die Schule im Dezember bekommen. Zwei weitere wurden etwas später geliefert, erklärt Thomas Kosian, der die Grundschule in Bernbeuren leitet.

Tablets in den verschiedensten Fächern nutzen: „Das Spektrum ist breit“

Die Schüler sollen die Tablets in den verschiedensten Fächern ausprobieren dürfen: Neben Mathe, Deutsch und Sachkunde könnten sie etwa im Kunstunterricht oder beim Lernen von Fremdsprachen unterstützen, sagt Kosian. „Das Spektrum ist breit.“ Wo es letztlich wirklich sinnvoll ist, die digitalen Geräte einzusetzen, werde sich aber erst im Laufe der Zeit herausstellen. „Wir tasten uns nach und nach ran.“

Aus Sicht des Rektors ist es wichtig, dass Schüler früh mit der Digitalisierung vertraut gemacht werden. Mit dem Stift in ein Heft zu schreiben, soll deshalb aber nicht vernachlässigt werden. Das „Grundhandwerk“ zu lernen bleibe wichtig, findet Kosian.

Schulleiter will einen „guten Mittelweg“ für Nutzung der Geräte

Dieser Auffassung dürften auch viele Eltern sein, weshalb der Rektor mit gemischten Reaktionen auf die neuen Geräte rechnet. „Manche sind bestimmt Feuer und Flamme, und andere fragen sich dagegen: Muss das jetzt auch noch sein?“ Der Schulleiter will einen „guten Mittelweg“ finden: Gezwungen werden solle kein Schüler, aber wer will, kann die Technik auch über den Unterricht hinaus nutzen.

So ist etwa das Lernprogramm, mit dem die Schüler auf den Tablets arbeiten, auch von zuhause aus nutzbar. Die Kinder können sich über das Internet einloggen und beispielsweise einen Teil ihrer Hausaufgaben digital erledigen. Die Geräte selbst bleiben immer in der Schule, sagt Kosian.

Digitalisierungs-Projekt kostete 55 000 Euro - Freistaat schoss Fördermittel zu

Die Idee für die mobilen Geräte in den Klassenzimmern hatte übrigens Kosians Vorgänger Thomas Eusemann, der bis 2021 Schulleiter in Bernbeuren war. Er habe die Anschaffung der Tablets in die Wege geleitet und sich damit gegen die Aufrüstung des Computerraums entschieden, erzählt Kosian.

Marie Burg von der Kämmerei der Verwaltungsgemeinschaft Bernbeuren hat sich um die Finanzierung des Digitalisierung-Projekts gekümmert. Sie gibt an, dass die Schüler-Tablets samt Software gut 32 000 Euro gekostet haben, was den Großteil der 55 000 Euro Gesamtkosten ausmacht. Die Elektroarbeiten kosteten laut Burg 2500 Euro, die Einrichtung des WLANS rund 6000 Euro und die Klassenzimmerausstattung 14 000 Euro. Die Gemeinde hat Kosten in Höhe von 24 000 Euro aus eigener Tasche bezahlt. Den Rest finanzierte das Förderprogramm „DigitalPakt Schule“, mit dem der Freistaat die Digitalisierung von Schulen voranbringen will.

