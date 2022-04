Niemand will beim Tourismusverein Bernbeuren Verantwortung übernehmen, nun droht das Aus

Die Mitglieder des Tourismusvereins Bernbeuren verfolgten den Jahresbericht des Vorsitzenden Josef Wohlfahrt (links stehend). Eine Neuwahl konnte jedoch mangels Kandidaten nicht durchgeführt werden. © Zillenbiehler

Die Situation ist wie vor sechs Jahren: Bei der Jahreshauptversammlung des Tourismusvereins Bernbeuren konnten die Neuwahlen nicht vorgenommen werden, da sich keine Kandidaten fanden.

Bernbeuren – Jahreshauptversammlung beim Tourismusverein Bernbeuren: Vorsitzender Josef Wohlfahrt ging kurz auf das Jahr 2020 ein, das den Mitgliedern per Brief zugegangen war, und informierte dann über das Vereinsjahr 2021. Die Übernachtungen und Ankünfte seien in der Pandemie wie überall zurückgegangen, aber „wir waren erstaunt, dass es nicht noch schlimmer war“. Es sei für die Vermieter nicht einfach gewesen, sich auf die ständigen politischen Änderungen einzustellen.

Während 2019 die privaten Gastgeber 12 127 Übernachtungen zählten, waren es 2020 noch 10 626, und in 2021 noch 8708. Die Übernachtungszahlen gesamt inklusive Hotelgewerbe und dem Landjugendhaus lagen 2019 bei 24 432, in 2020 bei 16 753 und in 2021 bei 15 309 Übernachtungen. Das Gastgeberverzeichnis wurde neu aufgelegt, woran sich 20 Vermieter beteiligten.

Zahlreiche Projekte geplant

Wohlfahrt bedankte sich außerdem bei Mitglied Beate Mangold, denn gemeinsam mit ihr wurde der Wanderwegführer für die Feuersteinschlucht und die zwei Römerrundwege auf dem Auerberg neugestaltet. Über die Kleinprojektförderung des Auerberglands konnten zwei Marktbuden in Auftrag gegeben werden, die von Tourismusvereins-Mitgliedern noch ehrenamtlich gestrichen wurden und nun allen Vereinen im Dorf für Festivitäten zur Verfügung stehen.

Der Verein ist zudem Projektträger für zwei weitere Förderungen: Es werden heuer zwei Umkleidekabinen sowie ein größeres Spielgerät samt Rutsche am Haslacher See angeschafft. Die Kosten, die bei allen drei Maßnahmen nicht über die Zuschüsse gedeckt sind, übernimmt mit rund 2700 Euro der Verein.

Raser und Parkplätze im Blick

Die Corona-bedingte Überfrequentierung des Auerbergs wurde vor allem an der Parkplatzsituation deutlich. Abhilfe sollen Hinweisschilder für Parkmöglichkeiten an der Auerberghalle bringen, und Bürgermeister Karl Schleich bestätigte zudem, dass eine kleine Parkplatzerweiterung oberhalb des Löschweihers für rund 20 bis 25 Fahrzeuge in Planung sei. Die bringe eine Entlastung für den normalen Alltag, an Spitzentagen wird es aber weiterhin zu Behinderungen kommen.

Schleich gab weiter bekannt, dass intensive Gespräche mit Behörden und Staatlichem Bauamt bezüglich einer Geschwindigkeitsreduzierung zu keinem positiven Ergebnis führten, nachdem dieser Wunsch bei einem Treffen mit den Anwohnern geäußert wurde und die Gemeinde dies ebenfalls befürwortete.

Wird das Tourismusbüro geschlossen?

Wohlfahrt und sein Stellvertreter Martin Hinterbrandner informierten die Mitglieder zudem über die Überlegung der Gemeinde, das Tourismusbüro zu schließen, falls die Ansiedelung eines Nahversorgers im Schnitzerstadel gelingen sollte. Hintergrund war eine Besprechung von Verein und Gemeinderat im vergangenen Sommer, an der über mögliche Schritte und das jährliche Defizit von Post und Tourismusbüro gesprochen wurde.

Die beiden Vorsitzenden kritisierten, dass aus ihrer Sicht nicht nach Lösungsmöglichkeiten gesucht werde, keine weiteren Gespräche stattfanden und dass außer Acht gelassen werde, dass auch bei einer Schließung des Büros weiterhin hohe Kosten beispielsweise durch Verbandsumlagen oder das Meldewesen für die Gemeinde anfallen. Wohlfahrt stimmte „die geringe Wertschätzung traurig“.

Altbürgermeister meldet sich zu Wort

Bürgermeister Karl Schleich erläuterte, dass der Betreiber im Schnitzerstadel auf jeden Fall die Postfiliale übernehmen solle, da dort die geforderten Öffnungszeiten sowieso gegeben seien und die Post einen großen Teil des Defizits ausmache. Der Rathauschef entschuldigte sich, dass beim Tourismusverein der Eindruck mangelnder Wertschätzung entstanden sei. Er habe damals um Geduld gebeten, da beim Schnitzer noch nichts in trockenen Tüchern gewesen sei und deshalb über den Sachverhalt und die Zukunft des Tourismusbüros bisher nur spekuliert werden könne.

An dieser Stelle merkte Altbürgermeister Heimo Schmid an, „wie wichtig eine zertifizierte Beratungsstelle auch im Bezug auf das Prädikat Erholungsort ist“ und dass sich Gemeinde und Verein zusammensetzen sollen, diese lang erarbeitete Auszeichnung nicht einfach aufzugeben. Mit den drei Angestellten haben sowohl Gäste, als auch Vermieter kompetente und engagierte Ansprechpartner. Schleich bekräftigte, dass der Tourismusverein „einen wichtigen Beitrag für die Dorfgemeinschaft und die Attraktivität des Dorfes leistet“. Hierfür bedankte er sich ausdrücklich.

Die beiden Vorsitzenden hören auf, und keiner will übernehmen

Das änderte jedoch nichts an der Tatsache, dass sich sowohl Wohlfahrt, als auch Hinterbrandner aus verschiedenen Gründen nicht mehr zur Wahl stellten. Hinterbrandner führte aus, dass für ihn gerade die vergangenen drei Jahre eine tolle Zeit in der Vorstandschaft waren, er aber kein Vermieter sei und es leider nicht gelungen sei, aus dem Tourismusverein mehr als einen Vermieterverein zu machen.

Eine Abfrage in die Runde der 19 Anwesenden ergab ebenfalls keinen Kandidaten für den Vorsitz. Ohne Vorsitzenden machte es im Folgenden allerdings auch keinen Sinn, die weiteren Posten zu besetzen. Daher wird nun in ein paar Wochen eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen, um im besten Fall Neuwahlen vorzunehmen, oder im schlechtesten Fall den Verein mit seinen derzeit gut 60 Mitgliedern aufzulösen. Die bisherige Vorstandschaft bleibt solange im Amt.

Treppe für den Haslacher See

Gemeinsam werde nun versucht, Personen zu finden, die sich im Verein einbringen möchten. Dafür müsse man auch nicht zwingend Vermieter sein, denn was im Ort für Touristen getan wird, komme auch immer dem Dorf zu Gute.

Das zeigte sich auch an den abschließenden Beratungen, wofür sich der Verein in nächster Zeit einsetzen möchte. Die Versammlung stimmte dafür, die Treppe für Badegäste in den Haslacher See zu ertüchtigen, den Brettlesweg durch einen Lückenschluss von rund 200 Metern nach Rücksprache mit den Eigentümern mit Kies durchgängig zu befestigen und eventuell eine weitere Sitzgelegenheit im Bereich der Römerwege anzuschaffen.

Kathrin Zillenbiehler

