Trinkwasseranlagen-Sanierung kommt Bernbeuren immer teurer zu stehen: Bürger zahlen die Zeche

Von: Jörg von Rohland

Auf den neuesten Stand gebracht wird der Hochbehälter am Goldstein in Bernbeuren. © Hans-Helmut Herold

Die Lieferengpässe auf dem Markt lassen auch die Kosten für die Sanierung der Bernbeurener Trinkwasseranlagen in die Höhe schnellen. 40 Prozent Aufschlag werden allein in einer aktuellen Ausschreibung fällig. Zahlen müssen die Zeche schon sehr bald die Bürger über einen üppigen „Verbesserungsbeitrag“.

Bernbeuren – Mit reichlich Hiobsbotschaften empfing Bernbeurens Bürgermeister Karl Schleich am Dienstag die Gemeinderäte. Auf der Tagesordnung stand die Vergabe der Hydrotechnik, zu der alle Bauteile gehören, die in Zukunft mit dem Trinkwasser in Berührungen kommen: Pumpen, Schieber, Ausgleichsbehälter und mehr.

Bei rund 532 000 Euro (brutto) lag laut Schleich die Kostenschätzung für die Hydrotechnik. Aufgrund allgemeiner Lieferengpässe traute sich jetzt allerdings nur ein Unternehmen, ein Angebot abzugeben. Und das hatte es mit knapp 742 000 Euro in sich. Dennoch: Die Kostensteigerung sei nachvollziehbar, das Planungsbüro empfehle, den Auftrag zu vergeben, erläuterte Schleich.

Der Gemeinderat folgte der Empfehlung und beschloss, den Auftrag trotz 40-prozentiger Steigerung zu vergeben. Allerdings unter der Maßgabe, dass es nicht noch teurer wird. Das will der Bürgermeister nun noch absichern, bevor er seine Unterschrift unter den Vertrag mit der Firma setzt.

Ende der Fahnenstange bei den Kosten ist noch unklar

Die Gesamtkosten für die mit ursprünglich 2,2 Millionen Euro veranschlagte Sanierung der Trinkwasseranlagen werden also weiter kräftig steigen, das Ende der Fahnenstange dürfte noch nicht erreicht sein. Bei welcher Summe man am Ende herauskommt, vermag der Rathauschef derzeit nicht zu sagen. Er hofft, dass sich der Markt im kommenden Jahr wieder beruhigt.

Wie berichtet, gibt es für die dringend notwendige Sanierung der beiden Hochbehälter samt Leitungen immerhin 594 000 Euro Fördermittel vom Wasserwirtschaftsamt. Schleich will prüfen, ob sich nach der eklatanten Verteuerung auch auf der Zuschussseite noch etwas machen lässt. Große Hoffnungen setzt er darin aber nicht, gibt er zu.

Liegen alle Zahlen auf dem Tisch, wird auch klar sein, wie groß die Löcher sind, die die Sanierung den Bernbeurenern in die Geldbeutel reißt: Die Gemeinde will sich ihre Investition nicht über eine Gebührenerhöhung für das Trinkwasser zurückholen, sondern über „Verbesserungsbeiträge“. Schon in diesem Jahr werden demnach in Bernbeuren für jedes Grundstück mit Wasseranschluss beziehungsweise der Möglichkeit eines Wasseranschlusses 1000 Euro Vorauszahlung abgerechnet. 2023 wird die selbe Summe noch einmal fällig. Voraussichtlich im Jahr 2024 folgt dann die Endabrechnung, „in der die jeweiligen Geschoss- und Grundstücksflächen analog zu den Herstellungsbeiträgen berücksichtigt werden“, hieß es im Februar im Mitteilungsblatt der Gemeinde.

Bürger protestieren nicht gegen „Verbesserungsbeitrag“ und der Rathauschef weiß auch warum

Beschwert hat sich über die anstehenden Zahlungen noch niemand. Der Rathauschef rechnet auch nicht damit, dass die Bürger Sturm laufen werden, wenn es soweit ist. Schließlich sei in den vergangenen 35 Jahren „wenig oder nichts“ in die Trinkwasserversorgung investiert worden, weiß Schleich. Die Bürger hätten „billiges und gutes Wasser“ gehabt. Nun müsse man eben investieren, das sei „wie bei einem kaputten Auto“, argumentiert das Gemeindeoberhaupt.

Bekanntlich hatte sich die Sanierung der Trinkwasserversorgung in der Auerberggemeinde in der Vergangenheit ein ums andere Mal verzögert. Unter anderem wegen eines erbitterten Streits zwischen Schleichs Vorgänger Martin Hinterbrandner und dem Wasserwart der Gemeinde. Darin ging es vor allem um die Ausstattung der Hochbehälter. Während sich der Wasserwart eine Auskleidung mit Edelstahl wünschte, wollten der Bürgermeister und der damalige Gemeinderat an einer günstigeren Verputzschicht festhalten. Zur Ausführung kommt jetzt das teurere, aber dafür langlebigere Edelstahl.

