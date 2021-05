25-Jähriger greift Nachbarin an: Zeugin schildert beängstigende Situation in Bernbeuren

Dramatischer Vorfall

Ein psychisch auffälliger 25-Jähriger war in Bernbeuren ins Haus der Nachbarn eingedrungen und hatte eine Seniorin schwer verletzt. Der Vorfall war wohl noch dramatischer als gedacht.

Bernbeuren – Ein Leser hatte die Heimatzeitung auf den Vorfall aufmerksam gemacht, über den die Polizei nie berichtet und den sie erst auf Nachfrage bestätigt hatte. Demnach war der 25-Jährige, der sich seit langem in einem psychischen Ausnahmezustand befinde und mehrfach polizeilich aktenkundig geworden war, ins Haus der Nachbarn eingedrungen und hatte bei einem Gerangel eine Seniorin schwer verletzt.

Der selbe Leser hat nun weitere Details des Vorfalls berichtet, die die Polizei und eine Zeugin auf Nachfrage ebenfalls größtenteils bestätigten. Demnach war der 25-Jährige nach dem Vorfall mit der Seniorin nicht, wie ursprünglich gedacht, von der Polizei festgenommen worden, sondern hatte das Haus verlassen und ist in einen Laden gegangen. „Er war völlig im Rausch, total aggressiv“, schildert die Ladenbesitzerin den schrecklichen Moment. Er habe sich bei ihr verstecken wollen, sie habe ihm gesagt, dass das nicht gehe.

Ladenbesitzerin schildert: „In der Situation hatte ich wirklich Angst“

„Ich bin dann kurz nach hinten in den Laden gegangen, als eine Kundin mir gesagt hat, dass sich der Mann an der Kasse zu schaffen macht“, berichtet die Geschäftsfrau. Sie eilte nach vorne – und tatsächlich: Der Mann stand an der offenen Kasse und hatte einige Geldscheine in der Hand. Mutig riss sie ihm das Geld aus der Hand und schlug zweimal mit einer Reitgerte auf ihn ein. „Er hat sich danach vor mir aufgebaut und gefragt: Was willst Du?“, berichtet die Geschäftsfrau von dem grusligen Moment. „Ich habe zu ihm gesagt: ,Ich will, dass Du gehst, hau ab‘.“ Und zu ihrer großen Erleichterung habe der Mann dann tatsächlich den Laden verlassen. „Was er vorher mit der armen Frau gemacht hat, habe ich erst später erfahren“, sagt sie. Sofort sperrte sie die Ladentür zu, um sich und die Kundin zu schützen. Kurz darauf sei schon die Polizei da gewesen, „die kamen wirklich zügig. Aber in der Situation hatte ich wirklich Angst. Was wäre, wenn der Mann auch noch bewaffnet gewesen wäre?“

Carolin Englert, Sprecherin beim Polizeipräsidium Oberbayern-Süd in Rosenheim, bestätigt den Vorfall in dem Geschäft und dass deswegen wegen versuchten Diebstahls ermittelt wird. Ihr zufolge war das Motiv des 25-Jährigen die Suche nach Alkohol.

Polizei: „Ermittlungen sind zumindest von unserer Seite abgeschlossen“

Warum im Ort von einem Mordversuch an der Rentnerin gesprochen wurde, ist auch klar, wenn man die Schilderungen der Geschäftsfrau hört. Ihr zufolge sei der 25-Jährige auf der Seniorin gesessen und hatte sie gewürgt, als der Schwiegersohn des Opfers dazukam und den Täter von ihr wegzog. Außerdem habe der Mann nach dem Verlassen des Hauses noch zweimal versucht, wieder einzudringen, und auch ein Fenster eingeschlagen.

Polizei-Sprecherin Englert wollte das weder bestätigen noch dementieren, sagt aber: „Die Einschätzung der Staatsanwaltschaft muss sich nicht immer mit der Einschätzung der Bürger decken.“ Und die Polizei sei nicht für die Delikt-Einstufung zuständig, das mache die Staatsanwaltschaft. Deshalb werden die Vorfälle offiziell als gefährliche Körperverletzung und versuchter Diebstahl geführt, was nicht ausschließt, dass nicht doch eine Anklage wegen versuchter Tötung erfolge. „Die Ermittlungen sind zumindest von unserer Seite abgeschlossen“, sagte Englert.

Jetzt haben die Anwohner Angst, dass der unberechenbare 25-Jährige wieder freikommt. „Der kann hier nicht wieder zurückkommen, das geht nicht“, sagt die Ladenbesitzerin auch mit Blick auf die Nachbarn mit der schwerverletzten Seniorin. Zumindest da kann Englert beruhigen: Auch wegen der vielen Vergehen vor der Attacke „wird der Mann vorerst in Haft bleiben“.

