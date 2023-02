Natur-Idyll statt Millionenstadt-Trubel: Ukrainische Familie lebt seit Flucht auf abgelegenem Bauernhof

Serie: Ein Jahr nach Kriegsbeginn

Von Theresa Kuchler schließen

Bis vor einem Jahr war Charkiw ihr Zuhause, jetzt leben Alla, Vitali, Natalja, Danilo und Timafe in einer der entlegensten Ecken des Landkreises. Auf einem Hof bei Bernbeuren leben die Geflüchteten ein sicheres, aber komplett anders Leben als zuvor.

Bernbeuren – Zwischen knorrigen Apfelbäumen, Pferdekoppeln und meckernden Ziegen wirkt das Massaker, das Putin seit einem Jahr in der Ukraine anrichtet, ziemlich weit weg. Hier heulen keine Sirenen und es fallen keine Bomben auf die Häuser, nicht einmal Autos rasen vorbei. Trotzdem ist der Lärm des Krieges für Alla, Vitali, Natalja, Danilo und Timafe jeden Tag präsent.

Die Ukrainer sitzen auf einer Bank vor dem Bauernhaus und blinzeln in die Sonne. Seit fast einem Jahr leben die fünf – der Jüngste gerade einmal 13 Monate alt – auf dem Aussiedlerhof bei Bernbeuren. Die Familie Balzer, die den Hof am Auerberg mit Alpenblick bewirtschaftet, hat die Geflüchteten im vergangenen April bei sich aufgenommen. „Nach Kriegsausbruch war klar, dass wir helfen“, erzählt Andrea Balzer.

Zusammenleben klappt gut - „wie eine zweite Familie“

Für die Wohnung zahlt ihnen das Jobcenter einen kleinen Ausgleich. Acht Euro pro Quadratmeter und eine Strompauschale. Nicht viel, „aber uns geht es nicht ums Geld“, sagt Balzer.

Die Balzers haben die Ukrainer in Zimmern untergebracht, in denen sonst Kinder wohnen, die auf dem Hof ihre Reiterferien verbringen. Es gibt eine Wohnküche, ein Badezimmer und zwei Räume, die die Balzers schon vor Ankunft der Geflüchteten vollständig eingerichtet hatten. Reiterferien bieten die Bernbeurener weiterhin an. Die Kinder werden dafür lediglich auf andere Zimmer verteilt. „Man muss eben ein bisschen zusammenrutschen.“

Das Zusammenleben klappt gut. Zwar ist die Sprache eine Barriere, aber mit Gesten und Übersetzung-Apps können sie sich einigermaßen verständigen. „Die Balzers sind schon wie eine zweite Familie für uns“, sagt Alla, die Großmutter der ukrainischen Familie. Man unterstütze sich gegenseitig, so gut es gehe, und habe einen engen Austausch. „Wir haben sogar Weihnachten und Silvester zusammen gefeiert.“

Neues Leben: „Die pure Idylle, abe rder volle Kontrast“

Doch die erste Zeit nach der Flucht war nicht einfach. „Charkiw ist eine große Stadt“, erzählt Alla wehmütig von ihrer Heimat. Mit ihrer Familie hat sie dort im Zentrum gelebt, immer von vielen Menschen und Trubel umgeben. Auf dem Hof bei Bernbeuren ist das Leben ein anderes. Gut drei Kilometer sind es von hier bis ins Dorf, 20 nach Schongau, und Nachbarn gibt es keine. Weg kommt die Familie nur mit dem kleinen Auto von Danilo. Der 23-jährige Enkel von Alla und Vitali hat es sich von dem Geld gekauft, das er bei Jobs in Schongau und München verdient hat.

Alla sagt, das Leben auf dem Hof ist „die pure Idylle, aber auch der volle Kontrast“. Die Stille gab den Ukrainern die Möglichkeit, die Bombardierungen, die Flucht in Charkiws Metrotunnel und den Westen zu verarbeiten. Doch sie war gewöhnungsbedürftig, vor allem am Anfang.

Das Heimweh ist groß - am liebsten würde die Familie zurückgehen

Hinter sich lassen konnte die Familie den Krieg nicht. Allas Sohn und der Mann ihrer Tochter Natalja sind noch in der Ukraine. Zum Entsetzen der Familie hat auch Danilo vor, in die Heimat zurückzugehen. Er will als Soldat für sein Land kämpfen. Als seine Mutter Natalja darüber spricht, kämpft sie mit den Tränen. „Wir haben versucht, ihn davon abzubringen“, sagt sie. „Aber seine Entscheidung steht.“

(Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Die Ukrainer versuchen, sich von den Gedanken an den Krieg abzulenken. Sie besuchen den Integrationskurs in Schongau, packen mit an, wo es geht. Im vergangenen Jahr haben sie Gemüse angepflanzt. Die Samen der Tomaten und Gurken hatten sie aus der Ukraine mitgebracht, wo Alla und ihr Mann Vitali auch ein kleines Haus mit Garten auf dem Land haben. Am liebsten würden sie ihren Lebensabend dort verbringen. Auch die anderen Familienmitglieder plagt großes Heimweh. Sie spielen mit dem Gedanken zurückzugehen. „Wenn sie wirklich gehen“, sagt Andrea Balzer, „könnten sie immer zu uns zurück. Wir halten den Platz für sie frei.

Die Heimatzeitungen im Landkreis Weilheim-Schongau sind unter „merkur_wm_sog“ auf Instagram vertreten.