Verwaltung-Gemeinschaft Bernbeuren hat wieder einen Geschäftsleiter und eine Kämmerin

Von: Elena Siegl

Zwei lange vakante Posten sind in der Verwaltungs-Gemeinschaft (VG) Bernbeuren neu besetzt worden. © Herold

Mit Personalproblemen hatte die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Bernbeu-ren in den vergangenen Monaten zu kämpfen. Nun die Erleichterung: Seit März gibt es wieder einen Geschäftsleiter, auch eine Kämmerin wurde gefunden. Es sind alte Bekannte in der Gemeinde.

Bernbeuren – Zwei verwaiste Stellen in der Verwaltungsgemeinschaft Bernbeuren, zu der auch die Gemeinde Burggen gehört, konnten zum 1. März wieder besetzt werden. „Die Leute, die im Herbst gegangen sind, sind wieder zurück“, fasst es Bürgermeister Karl Schleich auf Nachfrage der Heimatzeitung zusammen. Heißt: Thomas Natter ist nun wieder Geschäftsleiter (wir berichteten), Marie Burg, die bis zu ihrer Kündigung Ende August 2021 als Kassenverwalterin bei der VG beschäftigt war, übernahm vor wenigen Tagen die Kämmerei.

Ob er überrascht ist über die Rückkehr von Burg und Natter? „Auf jeden Fall erfreut“, so Bernbeurens Bürgermeister Karl Schleich, der auch Gemeinschaftsvorsitzender der VG ist. In den vergangenen Monaten habe man in der Verwaltung doch sehr mit der Personalnot zu kämpfen gehabt, die durch die beiden Kündigungen entstanden war. Zwar hätten alle Mitarbeiter gut zusammengestanden, und die Aufgaben wurden auf alle verteilt. Klar war aber auch: Auf Dauer wäre das keine Lösung gewesen.

Große Entlastung für alle Mitarbeiter

Dass die VG nun wieder einen Geschäftsleiter sowie eine Kämmerin hat, sei eine „große Entlastung für alle“, so der Bürgermeister. „Es ist auf jeden Fall besser, wenn die Verwaltung so besetzt ist, wie es sich gehört“, betont Schleich. Der Gemeinderat Burggen hatte seine Entscheidung, künftig einen berufsmäßigen Bürgermeister zu wählen, unter anderem mit der prekären Personallage in der Verwaltung begründet, auch wenn man schon damals auf Besserung hoffte.

„Ich freue mich natürlich, dass ich wieder in Bernbeu-ren bin und die Stelle der Kämmerin neu übernehmen konnte“, sagt Marie Burg auf Nachfrage der Heimatzeitung. Zu den Hintergründen, warum sie sich für eine Rückkehr entschieden hat, möchte sie sich „nicht weiter äußern“.

Von Wessobrunn zurück nach Bernbeuren

Schon in der Vergangenheit war in der Verwaltungsgemeinschaft angedacht, dass die einstige Kassenverwalterin über kurz oder lang die Kämmerei übernehmen soll, bestätigt Bürgermeister Karl Schleich. Schließlich hatte sie deren Aufgaben ohnehin schon kommissarisch übernommen, nachdem die einstige Kämmerin Martina Freytag Bernbeuren Ende 2020 nach nur wenigen Monaten verlassen hatte. Mit ihrer Rückkehr hat Burg den Posten der Kämmerin nun offiziell angetreten.

Thomas Natter wechselte im Oktober kurzzeitig nach Wessobrunn. Im Februar, als bekannt wurde, dass er wieder Geschäftsleiter in Bernbeuren wird, erklärte er gegenüber der Heimatzeitung: „Ich habe mir viele Gedanken dazu gemacht, nachdem ich immer wieder von der VG angesprochen wurde, ob ich nicht zurückkehren möchte.“ Letztendlich sei es eine Bauchentscheidung gewesen.