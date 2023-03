Warnung vor illegalen Sammlungen: „Bürger sollten auf keinen Fall etwas bereitstellen“

Von: Theresa Kuchler

Zettel dieser Art landen immer wieder in Briefkästen des Landkreises. Bürger sollten sie ignorieren. © Symbolfoto

Eine „ungarische Familie“ ruft Bürger mit Flyern dazu auf, gebrauchte Gegenstände zur Sammlung vor die Haustür zu stellen. Doch es ist Vorsicht geboten: Die Aktionen sind illegal – und sie können die Umwelt verschmutzen.

Bernbeuren/Landkreis – Hans Werner Wölke aus Bernbeuren hatte neulich einen dubiosen Flyer im Briefkasten. Eine „ungarische Familie“ rief dazu auf, verschiedenste Gegenstände zur Sammlung bereitzustellen. Vom Tafelgeschirr über Autoreifen bis zur Kinderschaukel: Alles, was nicht mehr gebraucht wird, könne vor die Tür gestellt und abgeholt werden. „Beim regnerischen Wetter komme ich auch für die hinausgetanen Sachen, bitten legen die diesen Zettel auf die Sachen an“, heißt es in gebrochenem Deutsch auf dem schwarz-weißen Flyer.

Wölke erzählt, dass er und seine Nachbarn diese Handzettel schon seit einigen Jahren immer wieder bekommen würden. „Das sind bekannte Leute.“ Angetroffen habe er die „ungarische Familie“ noch nie. Aber er kennt die Spuren, die sie bei ihren Sammelaktionen hinterlässt: Am Straßenrand und in der Natur könne man „ab und zu den Dreck sehen“, der danach liegen bleibt. Denn nicht alles, das die Bürger zur Abholung vor die Tür stellen, wird auch mitgenommen – geschweige denn, am Ende fachgerecht entsorgt. „Zum Umweltschutz trägt das bestimmt nicht bei“, sagt Wölke, der hinter den Sammlungsaufrufen eine illegale Masche vermutet.

„Ungarische Familie“ ruft zu Sammlung auf - EVA warnt Bürger, etwas bereitzustellen

Tatsächlich sind die Sammlungen der „ungarischen Familie“ nicht seriös. So warnt die Abfallentsorgungsgesellschaft EVA davor, dem Sammlungsaufruf zu folgen. „Die Bürger sollten auf keinen Fall etwas bereitstellen“, rät EVA-Pressesprecherin Claudia Knopp. Es bestehe die Gefahr, „dass gar nichts oder nur einzelne Sachen mitgenommen werden und der Rest auf der Straße zurückbleibt“.

Die Zettel der „ungarischen Familie“ sind der EVA und dem Landratsamt bereits seit einigen Jahren bekannt. Das Landratsamt verständigt die Polizei, wenn es erfährt, dass wieder einmal Zettel verteilt wurden. Die Flyer tauchen laut EVA immer wieder in den verschiedensten Gemeinden im gesamten Landkreis auf. „In Peiting waren die Flyer kürzlich auch in den Briefkästen“, berichtet Knopp. Ob es durch die Aufrufe zu mehr Müll kommt oder sie überhaupt noch beachtet werden, könne Knopp nicht beurteilen. „Innerhalb geschlossener Ortschaften sind die Gemeinden dafür verantwortlich, illegale Abfallablagerungen aufzuräumen und zu entsorgen.“

Bernbeurens Bürgermeister Karl Schleich hat von den Aktionen der „ungarischen Familie“ in seiner Gemeinde noch nichts mitbekommen. Auf Nachfrage rät aber auch er den Bürgern dazu, die Zettel zu ignorieren. Es gebe genügend seriöse Hilfsorganisationen, die sich auf der ganzen Welt für Menschen in Not einsetzen. „Wer etwas spenden will, sollte sich lieber dorthin wenden.“

