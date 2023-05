Baumhäuser am Haslacher See dürfen gebaut werden – „Ein Leuchtturm-Projekt für den Tourismus“

Von: Theresa Kuchler

Drei solcher Baum-Stelzenhäuser für Urlauber sollen noch dieses Jahr nahe Bernbeuren gebaut werden. © Ingenieurbüro Daurer und Hasse

Übernachten in Baumhäusern am Haslacher See: Noch in diesem Winter soll das möglich sein. Michael Schilling darf sein Projekt „Wald ist Zukunft“ samt Stelzenhäusern endlich realisieren. Beteiligen kann sich daran jeder.

Bernbeuren – Nach über eineinhalb Jahren Anstrengung steht Michael Schillings Traum von Baum-Stelzenhäusern am Ufer des Haslacher Sees endlich nichts mehr im Weg. Der Bernbeurener Gemeinderat hat das Vorhaben in der jüngsten Sitzung final verabschiedet, nachdem auch aus der erneuten Auslegung der Pläne keine größeren Einwände hervorgegangen waren.

Im Grunde hatte der Bauherr von Anfang an viele Projekt-Befürworter an seiner Seite. Die Idee von Stelzen-Häusern in den Baumkronen, in denen Urlauber übernachten können und die in einen nachhaltig aufgeforsteten Wald integriert sind, gefiel sowohl der Gemeinde als auch dem Landratsamt. Nur die Regierung von Oberbayern hatte sich lange Zeit gegen das Projekt namens „Wald ist Zukunft“ ausgesprochen, das im Außenbereich geplant ist.

Erst nachdem man sich auf einen Kompromiss einigen konnte – die Ausweisung der Fläche läuft nicht mehr unter dem Begriff „Sondergebiet“, sondern als „private Grünfläche für den Zweck einer Zelt- und Freizeitwiese“ – nahm das Verfahren wieder Fahrt auf. Nun steht der Satzungsbeschluss – und Michael Schilling kann loslegen.

Baumhaus-Projekt in Bernbeuren: Im Winter sollen die ersten Urlauber kommen können

Für die kommenden Monate hat der 46-Jährige schon einen recht konkreten Zeitplan. Zunächst wird er mit der Gemeinde und dem Landratsamt einen Eingabeplan erarbeiten und sich um die „Leader“-Förderung kümmern. „Die Bewilligung dafür ist schon in den letzten Zügen“, sagt Schilling im Gespräch mit unserer Zeitung. Im Sommer soll es dann mit den Arbeiten auf dem Grundstück losgehen.

So werden planmäßig im Juli die Vorarbeiten für die drei Stelzen-Häuser sowie den Abstell- und Lagerschuppen beginnen. Im August wolle man dann mit deren Bau starten. „Das Ziel ist, dass zu Weihnachten die ersten Gäste kommen können“, sagt Schilling. Übernachten im Baumhaus – trotz winterlicher Temperaturen? Laut dem Bauherr ist das kein Problem. „Die Häuser haben eine ordentliche Heizanlage, Warmwasser und eine gute Dämmung“, erklärt er. Mit PV-Anlagen auf den Dächern sollen die Häuser, in der zwei bis sechs Gäste Platz haben, ihre Energie weitestgehend selbst erzeugen können.

Bauherr Michael Schilling (r.) und Bürgermeister Karl Schleich setzen sich für das Projekt ein. © Michael Schilling

Mit der Aufforstung der rund 3000 Quadratmeter großen Fläche will Schilling im Herbst beginnen. Im Zuge des zukunftsweisenden Forstprojekts möchte er 300 heimische und fremdländische Gehölze pflanzen, die mit den Auswirkungen des Klimawandels klarkommen – darunter auch exotische Arten wie Ginkgo, Mammutbaum oder libanesische Zeder. Zudem ist ein Lehr- und Erlebnispfad geplant, der den Wald erlebbar macht.

Schilling sagt, dass das Interesse an dem Projekt „Wald ist Zukunft“ samt der Baumhäuser sehr hoch sei – auch bei den Bernbeurenern. Daher will er die Menschen daran teilhaben lassen: via Crowdfunding, einer Art der Gruppen-Geldsammlung über das Internet, soll es zu einem „Inklusionsprojekt“ werden.

Baumhäuser am Haslacher See: „Ein Leuchtturm-Projekt für den Tourismus“

Auf startnext.com/waldistzukunft können Interessierte das Vorhaben noch bis 11. Juni 2023 unterstützen. Als „Dankeschön“ dafür gibt es je nach Höhe des gespendeten Betrags beispielsweise T-Shirts, Baum-Partnerschaften oder vergünstigte Übernachtungen im Baumhaus. Wie Schilling erklärt, freue er sich über jeden Euro, den er darüber einnimmt, doch „die eigentliche Finanzierung steht“ bereits. Das Crowdfunding sei mehr eine zusätzliche Stütze, die das Ganze einmal mehr zu einem „Gemeinschaftsprojekt“ mache.

Bernbeurens Bürgermeister Karl Schleich zeigt sich erleichtert, dass das Vorhaben nun realisiert werden kann. „In der Region ist das ein Leuchtturm-Projekt für den Tourismus.“ Die Gemeinde sei froh, einen einheimischen Investor zu haben, der diese Pläne mit regionalen Handwerkern umsetze.

