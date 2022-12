Wolfsbeauftragte warnt: „Ein Wolf benötigt jährlich ungefähr 70 ausgewachsene Rehe als Nahrung“

Teilen

Der Besucherandrang auf einer Informationsveranstaltung zu dem Thema „Wolf“ in Bernbeuren war groß. Die Referentin zeigte „klare Kante“ und warnte vor einer weiteren Ausbreitung des großen Beutegreifers. © Star-Media/Imago

Der Besucherandrang auf einer Informationsveranstaltung zu dem Thema „Wolf“ in Bernbeuren war groß. Die Referentin zeigte „klare Kante“ und warnte vor einer weiteren Ausbreitung des großen Beutegreifers.

Bernbeuern – Geplant hatten die Bauernverbands-Ortsgruppen aus Bernbeuren und Stötten den Termin schon länger. Doch der kürzlich bestätigte Wolfsriss in unmittelbarer Nähe eines Wohnhauses in Böbing sorgte für eine unerwartete Aktualität bei dem Thema und lockte 130 Besucher an. Die Organisatoren wollten aktuelle Informationen zum Thema „Wolf“ weiterzugeben und hatten als Referentin die AVA-Wolfsbeauftrage Barbara Oswald aus Geigers/Wald eingeladen.

(Die Heimatzeitungen im Landkreis Weilheim-Schongau sind unter „merkur_wm_sog“ auf Instagram vertreten.)

Wolfsbeauftrage: Spannungsfeld zwischen Raubtierschutz und Nutztierhaltung schwierig

Die 37-jährigen Landwirtin und Jägerin beleuchtete das schwierige Spannungsfeld zwischen Raubtierschutz und Nutztierhaltung. „Ein Wolf benötigt jährlich ungefähr 70 ausgewachsene Rehe als Nahrung. Ein Rudel besiedelt Territorien einer Größe zwischen 100 und 350 Quadratkilometer. Bei der derzeitigen noch üppigen Wilddichte würden wir daher im Ostallgäu Platz für 14 Rudel haben“, sagte sie. Diese theoretische Berechnung sorgte bei den zahlreich anwesenden Jägern für etliche Sorgenfalten.

Die größere Gefahr sah Oswald aber in der Bedrohung des Weideviehs auf den Höfen und in den Bergen. Insbesondere die einzigartige Pflanzenwelt, die durch die Alpwirtschaft geschaffen und erhalten wurde, könnte durch eine Ausbreitung der Wolfspopulation und einem damit einhergehenden Rückgang der Weidehaltung gefährdet werden. „Schützen wir die Alpwirtschaft und nicht nur ein Einzeltier“, forderte sie.

Referentin Barbara Oswald berichtete vor den vielen Besuchern in der Bernbeurer Auerberghalle zum Thema Wolf. © endrass

Anhand von Bildern, die nachgewiesene Tierrisse aus den vergangenen Jahren zeigten, verdeutlichte sie die bestehende Gefahr. Oswald betonte, dass die offizielle Beprobung und Anerkennung von Tierrissen nur durch den Rissgutachter des Landesamts für Umwelt und die anschließende DNA-Analyse ausschließlich durch das Senckenberg-Institut für Wildtiergenetik durchgeführt werden können. Hier sei in den vergangenen Jahren eine Häufung von Nachweisen, die dem Fuchs zugeordnet werden, festzustellen.

Oswald erläuterte die Schwierigkeit, brauchbares Genmaterial am Kadaver zu entnehmen, wenn Nachnießer wie Füchse oder Hunde bereits am gerissenen Tier waren. „Früher haben Füchse einen Kadaver nur angeknabbert – heute schaffen sie es verwunderlicherweise, über Nacht ein ganzes Kalb auszuhöhlen.“ Darum empfahl sie betroffenen Tierhaltern, eine kostenpflichtige Parallelprobe zu nehmen.

(Alle News und Geschichten aus unserem Landkreis sind auch auf unserer Facebook-Seite zu finden.)

Durch hohen Schutzstatus: Wolfspopulation massiv angestiegen

Durch den hohen Schutzstatus des Wolfs sei die Population in den vergangenen Jahren massiv angestiegen. Oswald berichtete von rund 13 000 Nutztier-Rissen in Frankreich allein im Jahr 2021 und gab zu Bedenken, dass nicht nur der Schaden am Nutztier, sondern auch die psychische Belastung bei betroffenen Nutztierhaltern und Landwirtsfamilien sehr hoch sein können.

Die Referentin erwähnte, dass vor kurzem eine große Gebietskulisse entlang der Bayerischen Alpen als „nicht zumutbar schützbar“ eingestuft wurde und daher eine gewisse Erleichterung für die dortigen Tierhalter besteht. Sind diese bereit, Schutzmaßnahmen (Zäune, Herdenschutzhunde oder auch Schutzstallungen) für ihre Bestände zu ergreifen, gibt es dafür eine Förderung, diese wurde aber vor kurzem gedeckelt.

An den Diskussionen und Wortmeldungen im Saal wurde deutlich, dass die Errichtung sogenannter wolfabweisender Zäune in der Praxis für die Nutztierhalter kaum umsetzbar sei und darüber hinaus einen großen Einschnitt in den Lebensraum aller heimischen Wildtiere bedeute. Oswald zeigte mehrere Bilder von Fallwild, das sich in solchen Zäunen verfangen hatte und dadurch qualvoll verendet ist.

Weilheim-Schongaus BBV-Kreisobmann Wolfgang Scholz schlug vor, aufgrund der derzeitigen Stimmungslage ein „Bündnis zum Schutz der Nutztiere“ zu schmieden. Denn sollte die Bedrohung der Tiere auf den Almen und Alpen weiter fortschreiten, sei auch mit einer weiteren Beeinträchtigung der Biodiversität zu rechnen. „Wir werden den Wolf nicht mehr wegbekommen“, sagte Scholz. Darum sei es wichtig, die Bevölkerung und die Umweltverbände bei Entscheidungsprozessen zu integrieren und gemeinsame Ziele auszuarbeiten. Oswald plädierte abschließend sogar für eine zügige Aufnahme des Wolfes in das Jagdrecht, um ein Wachstum der Population rechtzeitig einzudämmen.

VON MARKUS ENDRASS

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter. Und in unserem Weilheim-Penzberg-Newsletter.