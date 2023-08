3000 Gäste rocken beim 36. Böbing Open-Air

Von: Christine Wölfle

Glückliche Gesichter beim BOA-Team, den Musikern von „Los Fastidios“ und den Gästen: Das Open-Air ließ keine Wünsche offen. © Wölfle

Wenn die Sanitäter die Füße hochlegen und die Securities lachend und ratschend beisammenstehen kann das nur eins bedeuten – auch das 36. Böbing Open-Air (BOA) war wieder ein voller Erfolg. Und vermutlich eins der friedlichsten Festivals, die es überhaupt gibt.

Böbing – Zwei Tage traumhaftes Wetter in der ausverkauften Hütte, mega-gute Bands, perfekte Organisation und glückliche, bestgelaunte Gäste: Festival-Herz, was willst du mehr? „Wir sind wahrscheinlich das einzige Festival, das ohne Gummistiefel auskommt“, meinte auch Böbings Bürgermeister Peter Erhard augenzwinkernd, denn das größte Heavy-Metal-Festival in Wacken eine Woche zuvor war eine ziemlich matschige Angelegenheit.

Bürgermeister spricht von „Wacken Süd“

Nicht so in „Wacken Süd“, wie Erhard das BOA nennt. Das ist nämlich mehr als „nur“ ein Musikfestival. Es ist ein Fest für Jung und Alt, für die Beamtin ebenso wie für den Punk mit bunten Irokesenschnitt. „Wir kommen jedes Jahr so gern hierher“, erzählen zwei Mütter begeistert, den Nachwuchs immer gut im Blick, denn diesen zurückzurufen funktioniert mit deren Gehörschutz nicht so gut. Ganz stolz schauen die Kleinen auf die Bühne, denn ihr Papa hat gerade seinen Auftritt mit der Metal-Band „Knopf“. „Musikalische Früherziehung mal anders“, sagen die Mütter und lachen.

Gut hörgeschützt, durfte auch der Nachwuchs dabei sein – es war wieder ein Festival für die ganze Familie. © Wölfle

Gelacht wird beim Open-Air an allen Ecken, die Stimmung bei den knapp 3000 Gästen an beiden Tagen ist einfach mega-gut. Den Grundstein hierfür hat das BOA-Team gelegt, das die Sause wieder einmal perfekt organisiert hatte. Und das für alle zu jeder Zeit ein offenes Ohr hatte. Das färbte auch auf die vielen Helfer ab: An jedem Stand blickte man in strahlende Gesichter, die freundlich jeden Wunsch der Gäste erfüllten.

Auch bei den vielen Helfern an den Ständen herrschte beste Stimmung. © Wölfle

Gut gestärkt musste man auch sein, denn das BOA ist ja nicht nur ein Ratsch-Fest, sondern ein Musikfestival. 18 Bands rockten an den beiden Tagen auf zwei Bühnen – und es war für jeden was dabei. Ob feinster Ska von „Le Iene“ oder den „Los Fastidios“, St. Pauli Tanzmusik von „Le Fly“, guter alter „Karl-Heinz-Paul-Core“ von „Streumix“, Trash-Metal von „Dust Bolt“ oder Reggae von „Jaya the Cat“ – tanzbar war definitiv alles. Und das taten die Gäste auch. Vor der Bühne, neben der Bühne und an den Ständen. Überall wurde gewackelt, was das Zeug hielt. Und jede Band wurde hart gefeiert.

„Böbing, ihr seid der Wahnsinn!“, rief jede Musikgruppe dem Publikum zu. Auf deutsch, italienisch oder englisch. Denn auch das gehört zum Erfolgsrezept des Festivals: Regionale Bands wechseln sich mit internationalen Acts ab. Ein rundum perfektes Miteinander, das richtig Lust auf das Festival im nächsten Jahr machte.