VdK ein Kämpfer für soziale Gerechtigkeit

Vor 70 Jahren haben 18 wackere Böbinger den VdK-Ortsverein gegründet. Anlass dafür, dieses Jubiläum mit einem Festakt gebührend zu feiern. Viel Lob gab es dabei für den in allen Belangen aktiven und erfolgreichen Ortsverein mit derzeit 156 Mitgliedern.

Böbing – Knapp 200 Besucher gaben dem VdK zu seinem Jubiläum die Ehre. Die Grußredner gaben sich buchstäblich dabei das Mikrofon in die Hand. Einer davon war Peter Erhard. „Der Böbinger VdK-Ortsverein ist eine verwurzelte Einheit, dem rechtliche Beratung und vor allem das Miteinander im Dorf wichtig sind“, sagte der Bürgermeister in seiner Laudatio und erinnerte dabei an die schweren Zeiten in der Gründungszeit des Ortsverein vor 70 Jahren. „Eine schwere Zeit, die man sich heute nicht mehr vorstellen kann.“

Früher, so Erhard, habe jeder in Not geratene selbst für sein Recht kämpfen müssen. Seit 70 Jahren unterstütze ihn dabei der VdK-Ortsverband, den seit elf Jahren Walther Scheerer als erster Vorsitzender erfolgreich führt und dem der Bürgermeister mit einem kleinen Präsent für seine Arbeit dankte.

Für den Pfarrverband Franz Xaver übermittelte Prälat Georg Kirchmeir Glückwünsche und Gottes Segen. Er sei als Ruhestandpfarrer, der in Böbing leben und wohnen dürfe, gerne dieser Bitte nachgekommen.

Auch der Prälat erinnerte daran, dass der Zweite Weltkrieg furchtbare und schreckliche Verwundungen an Leib und Seele hinterlassen habe. Der VdK wurde Verband der Kriegsbeschädigten, Hinterbliebenen und Sozialrentner genannt. Was der Verband damals und bis heute für viele Menschen getan habe, die hilflos und krank waren, die Hilfe und Unterstützung nötig hatten, sei einfach großartig. Der VdK trage Verantwortung für Mitmenschen. Das sei wichtig und richtig. Er mische kräftig mit, wenn es um soziale Gerechtigkeit gehe. „Das Füreinander und Miteinander und auch der Gerechtigkeitssinn sind im Ortsverband spürbar“, so Prälat Kirchmeir.

+ Rund 200 Böbinger gaben dem VdK-Ortsverband zu seinem 70. Gründungsjubiläum die Ehre. Vorne links der frühere Wiespfarrer Prälat Georg Kirchmeir. © Kindlmann Namens des VdK-Kreisverbandes übermittelten Susan Enders und Jana Krämer die Glückwünsche. In den Mittelpunkt ihrer Grußworte rückten die beiden die ehrenamtliche Arbeit der Ortsverbände. „Ohne deren Engagement wäre die erfolgreiche Arbeit im VdK nicht möglich“, sagte Susan Enders.

Für die Chronik des Ortsverbandes war Walther Scheerer zuständig. Erster Vorstand bei Gründung des Ortsverbandes vor 70 Jahren war Will Wostal. Ihm folgte 1949 Josef Gretschmann. Innerhalb eines Jahres stieg die Zahl der Mitglieder von 18 auf 166. Auf Gretschmann folgten Heinrich Bassmann, Josef Weihs, Alois Köpf, Otto Gretschmann und Rudi Bartl. Seit 2007 ist Walther Scheerer erster Vorstand.

Hervorgehoben hat Scheerer die jährlichen Haussammlungen „Helft Wunden heilen“, bei denen seit 2004 insgesamt 27 900 Euro gespendet wurden.

Die Aktionen der Ortsverbandes, so der Hinweis des Bürgermeisters, füllen seit Jahren schon zur Hälfte den Veranstaltungskalender der Gemeinde.

Es war ein Vier-Stunden- Programm den Nachmittag über, das vollgepackt war mit etlichen Reden und den Grußreden der Vorstände der örtlichen Vereine, dem Gesang des Männerchores und dem des Duo „Vroni und Michaela“. In der Pause gab es Kaffee und Kuchen, spendiert vom Ortsverband.

Walter Kindlmann