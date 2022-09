An der Ammer: Alte Wege werden nicht mehr gepflegt und sind in „kritischem“ Zustand

Von: Elke Robert

Der sogenannte Mittelsteig ab der Pischlacher Kiesgrube, der dann entlang der Ammer verläuft, ist kaum noch nutzbar, der untere Ammerweg ebenfalls. © Werner Schubert

Rund um Böbing gibt es an der Ammer herrliche Wanderrouten, aber man kann auch ordentlich ins Unterholz geraten. Denn die alten Wege, die Einheimische so gerne nutzen und die in den Karten auch verzeichnet sind, verfallen. Ganz bewusst, wie es seitens der Bayerischen Staatsforsten heißt.

Böbing – Der Schnalz-Panoramaweg wird vom Tourismusverband Pfaffenwinkel gut beworben und ist auch entsprechend ausgeschildert. Unterhalten werden die zwei Wege hinunter an die Ammer und hinauf zum Schnalz-Gipfel von den Bayerischen Staatsforsten in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Böbing und freiwilligen Helfern.

Anders sieht es aus, wenn man sich abseits dieser Hauptroute bewegt auf alten Pfaden entlang der Ammer. Das Problem: Diese Wege werden kaum noch gepflegt.

Beliebte alte Wanderwege oder Pfade wie der „Stiefelweg“ sind komplett zugewachsen

Der sogenannte „Stiefelweg“ etwa, den früher Bergwerksleute nutzten, um den kürzesten Weg nach Peißenberg zu nehmen, ist komplett zugewuchert. Erst kürzlich bedauerte ein alteingesessener Böbinger, dass er den Ausflug mit der Familie habe abbrechen müssen. Durch das Dickicht gab es schlicht kein Durchkommen mehr.

Nachgefragt bei Werner Schubert, bestätigt der Böbinger Naturschutzwächter die Problematik. Die Wege seien in einem sehr schlechten Zustand. Der untere Ammerweg etwa ab dem Kalkofensteg sei „nicht mehr begehbar“, den Mittelsteig etwas weiter östlich schätzt er sogar als „lebensgefährlich“ ein. Wenn es stark regne, würden dort immer wieder Muren abgehen. „Keiner macht etwas“, ärgert sich Schubert, den Böbingern würde dadurch viel verloren gehen. Dabei sei die Gemeinde früher immer hinterhergewesen, diese Wege in Schuss zu halten.

Die offizielle Wanderroute ist beim Tourismusverband rot markiert, die alten Wanderwege, die Einheimische so gerne nutzen, sind schwarz verzeichnet. © Kartengrundlage: outdooractive kartografie/Open Street Map

Das bestätigt Peter Schweiger, der als ehemaliger Wegewart zuständig gewesen sei. „Ich wünsche mir, dass die alten Wege wieder genutzt werden können“, so Schweiger. „Die Leute sollen ja auf den Wegen bleiben und nicht kreuz und quer durch den Wald laufen.“

Viele Wege in so einem schlechten Zustand, dass sie nicht mehr sicher sind

Der Weg an der Ammer Richtung Peiting sei „heikel“, der Richtung Peißenberg gar nicht mehr nutzbar. Woran das liegt? „Das Forstamt möchte nicht, dass Wanderer durch den Wald gehen“, ist er sich sicher.

Dem ist so, und das hat auch seinen Grund, bestätigt Hans-Peter Schöler, zuständiger Revierleiter der Bayerischen Staatsforsten. Sicherlich seien eine ganze Reihe Wege verzeichnet, gerade über das „Open Street Map“. Aber: „Den Stiefelweg gibt es offiziell gar nicht, der ist von Dritten erfunden worden“, nennt Schöler ein Beispiel, „und die Bayerischen Staatsforsten übernehmen auch keine Verkehrssicherung“.

In den Outdoor-Apps sind Wege ausgewiesen, die die Bayerischen Staatsforsten nicht haben wollen

Die Outdoor-Apps seien ihm ohnehin ein Dorn im Auge. „Da werden Wege ausgewiesen, an denen wir gar kein Interesse haben, die wir haben verfallen lassen“, so Schöler.

Wenn nun diese alten Wege oder Waldarbeitersteige ausgeschnitten und markiert würden – ohne Auftrag der Bayerischen Staatsforsten – müsse man einschreiten. „Niemand fragt. Und das ist etwas, was mich ärgert, denn dulde ich das, willige ich stillschweigend in die Verkehrssicherungspflicht ein.“ Und vorhandene Steige für forstliche Arbeiten seien auch nicht als Wanderwege gedacht. Schöler erinnert an den Vorfall mit einem E-Biker, der sich bei Dunkelheit an der Ammer verirrt hatte – auch auf einem schlechten, nicht markierten Weg. Der Radfahrer musste gerettet werden.

Forstamt arbeitet Hand in Hand mit dem Tourismusverband und der Gemeinde

Hand in Hand arbeite man mit dem Tourismusverband Pfaffenwinkel, so Schöler. Das sieht auch Verbandsleiterin Susanne Lengger so. Und natürlich kennt sie die Problempunkte: Es sei sehr unbefriedigend, wenn Routen auf Outdoor-Plattformen eingestellt würden, die keiner haben wolle. Gerade während Corona habe das zu Konflikten geführt.

„Es gibt ein Betretungsrecht für die freie Natur, außer es sprechen sehr triftige Gründe dagegen, aber es macht Sinn, das zu lenken und Räume freizuhalten.“ Man habe versucht, die schönsten Wege zu beschildern, dies sei 2015 geschehen. Abseits davon seien natürlich Wege verzeichnet, die es gibt oder mal gab und die man den Einheimischen überlasse – allerdings ohne Sicherungsmaßnahmen.

Bürgermeister: „Wir können nicht alle Wege erhalten“

Bürgermeister Peter Erhard sieht das genauso. „Wir können nicht alle Wege halten.“ Der Unterhalt sei eine große Herausforderung, daher habe man sich auf die gängigsten Wege konzentriert und in Absprache mit dem Forstamt die anderen aufgegeben – auch um der Natur Ruhe zu geben. Erhard rät dringend dazu, auf den gut beschilderten Wegen zu bleiben. Die alten Pfade seien ein großes Risiko – für ortsunkundige Leute, aber auch für die Böbinger.

