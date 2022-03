Bauernhof in Böbing brennt völlig aus - Feuerwehrleute sind die ganze Nacht im Einsatz

Von: Elena Siegl, Boris Forstner

Großbrand im Böbinger Ortsteil Thalmühl: Flammen lodern aus der alten Hofstelle (rechts). Das Feuer griff auch schnell auf das Austragshaus (links) über. © Hans-Helmut Herold

Ein landwirtschaftliches Anwesen in Böbing stand am Dienstagabend in Vollbrand. Die Flammen griffen auch auf ein Wohnhaus über. Ein Mann wurde leicht verletzt.

Böbing – „Plötzlich kam mein Neffe gelaufen und hat geschrien ,der Hof brennt!‘“ – so schildert ein 66-jähriger Landwirt aus Böbing den Beginn der dramatischen Stunden, die sich am Dienstagabend abgespielt hatten. In der alten Hofstelle, also einem Wohnhaus mit angrenzendem Stall, war der Brand gegen 18.40 Uhr ausgebrochen, „komischerweise im Dachgeschoss“, so der Landwirt. Er sei gerade im Sägewerk gewesen, das die Familie im Nebenerwerb betreibt, etwa 100 Meter entfernt. Als er zurück lief, „hat der Dachstuhl schon lichterloh gebrannt“, sagt er. Sie hätten noch schnell einige Kälber aus dem Stall gebracht, der ansonsten leer war.

Während sämtliche Rettungskräfte aus der Region alarmiert wurden, unternahmen Nachbarn wohl erste Löschversuche, so Peter Erhard, Bürgermeister und Feuerwehr-Kommandant. Ein 51-Jähriger wurde laut Polizeipräsidium Süd bei dem Brand leicht verletzt und später zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht (siehe Erstmeldung).

Obwohl die Feuerwehr schnell vor Ort war, habe es „sich angefühlt wie Stunden“, schildert der Landwirt. Die Hofstelle im Ortsteil Thalmühl stand zu diesem Zeitpunkt bereits in Vollbrand. Und das Feuer griff auf das alte Austragshaus über. „Das ist ein ehemaliger Klosterbesitz, das steht schon seit Jahrhunderten dort“, so der Landwirt. Zur Zeit ist es nicht bewohnt. Hinter der Brandstelle stehen der neue Stadel sowie das Haus der Familie, das von drei Generationen bewohnt wird, erklärt Erhard.

Bereitschaftsbereich für Feuerwehr wird eingerichtet, um Chaos zu verhindern

Während mehrere Feuerwehren den Brand löschten, wurde am Sportplatz ein Bereitschaftsbereich für weitere Kräfte eingerichtet. Das sei üblich, war in diesem Fall aber besonders notwendig, um Chaos zu verhindern. „Die Zufahrtsstraße ist sehr eng“, erklärt Erhard. Nur die gerade nötigen Fahrzeuge standen deshalb zum Löschen direkt am Hof, alle anderen, etwa mit zusätzlichen Drehleitern, auf Abruf einige Meter weiter weg.

Neben der Feuerwehr Böbing waren Einsatzkräfte aus Peiting, Schongau, Schönberg, Rottenbuch, Schöffau und Peißenberg vor Ort. Insgesamt etwa 150 Personen, heißt es bei der Polizei. Erhard geht sogar von 30 bis 40 Helfern mehr aus. Auch THW, Polizei und BRK wurden unter anderem wegen des Großbrands alarmiert.

Mehrere hunderttausend Euro Schaden

Die Löscharbeiten zogen sich bis weit über Mitternacht hinaus. Mit einem Bagger wurde nach und nach im Gebäude gelagerte Ernte zerpflückt, gelöscht und hinausgeschafft, schildert Erhard. Zehn Feuerwehrleute übernahmen ab 2.30 Uhr bis Mittwochfrüh die Brandwache mit kleineren Nachlöschungen. Weitere Helfer packten am Vormittag beim Aufräumen mit an.

Trotz Großaufgebot und vollem Einsatz: Die alte Hofstelle brannte völlig aus. Wertvolle Gerätschaften waren dort nicht untergebracht. Das Austragshaus sei nicht komplett zerstört worden, aber so beschädigt, dass der Landwirt nicht glaubt, dass es wieder hergerichtet werden kann. Der Schaden wird sich nach Schätzungen der Polizei auf mehrere hunderttausend Euro belaufen. Warum das Anwesen in Brand geriet, sei noch unklar. Die Kriminalpolizei Weilheim übernahm die Ermittlungen unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II.

