Lagerfeuer entfacht Waldbrand: Löscharbeiten gehen weiter - riesige Fläche betroffen

Ein nicht vollständig gelöschtes Lagerfeuer an der Schnalz bei Böbing hat am Sonntagnachmittag einen Waldbrand ausgelöst. Am Montag gehen die Löscharbeiten weiter.

Wald in Böbing brennt: Löscharbeiten gehen unter Hochdruck weiter

Update, 1. Juli 2019, 11.40 Uhr: Die Polizei Schongau berichtet zum Waldbrand in Böbing: Am Nachmittag des 30. Juni 2019 erhielt die integrierte Leitstelle eine Mitteilung über eine Rauchentwicklung an der Ammerleite bei den Kalkhöhlen Holzleiten. Bei der Überprüfung wurden mehrere Brandstellen in dem schwer zugänglichen Waldgebiet festgestellt. Daraufhin erfolgte die Brandbekämpfung durch die Feuerwehren Peiting, Böbing, Peißenberg und Etting, sowie zwei Hubschrauber der Polizeihubschrauberstaffel Bayern, sowie eines Hubschraubers der Bundespolizei. Aufgrund der Dunkelheit wurde der Einsatz gegen 22:00 Uhr unterbrochen und wurde heute Morgen gegen 06:00 Uhr fortgeführt. Derzeit sind etwa 1.500 qm Waldgebiet betroffen.

Zum jetzigen Zeitpunkt dürfte ein nicht vollständig abgelöschtes Grillfeuer, welches in der Nähe des Brandortes gefunden wurde, brandursächlich sein. Offensichtlich wurde durch den böigen Wind die Glut an der Feuerstelle neu entfacht, wodurch es zum Brand kam. Verletzt wurde niemand.

Hinweise zum Verursacher liegen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Schongau.

Waldbrand in Böbing: Erstmeldung, 30. Juni 2019

Landkreis – Gegen 18 Uhr waren bereits 1000 bis 2000 Quadratmeter in Flammen. Mit zwei Hubschraubern wurde gelöscht. Sogar Bergwachten waren im Einsatz, um die Feuerwehr im unwegigen Gelände zu unterstützen.

Gegen 14 Uhr hieß es zunächst „Rauchentwicklung im Freien“, weshalb neben der Polizei auch die Feuerwehr alarmiert wurde. Problematisch war zunächst, dass die Einsatzkräfte wegen parkender Fahrzeuge beim Ammerstüberl nicht in die Nähe der Brandstelle – etwa 200 bis 300 Meter unterhalb des Kalkofenstegs an der Ammer – auf Böbinger Flur fahren konnten. Mitglieder der Feuerwehr aus Böbing und Peißenberg erreichten den Platz dann aber über den Kalkofensteg zu Fuß.

Die erste Meldung aus Böbing: „Rauchentwicklung im Freien“

Wegen der immer stärker werdenden Rauchentwicklung, hatte man sicherheitshalber einen Hubschrauber der Edelweiß-Staffel angefordert, um über der schwer zugänglichen Stelle Wasser mit einem Löschbehälter abkippen zu können, so die erste Information der PI Schongau am Nachmittag.

Waldbrand bei Böbing - Großeinsatz mit Hubschraubern Zur Fotostrecke

Wie Einsatzleiter Gerold Grimm von der Peißenberger Feuerwehr beschreibt, fachte jedoch der kräftige Wind das Feuer an, das gegen 18 Uhr schon an zwei Stellen brannte. „Wir haben zwei Einsatzschwerpunkte“, schilderte Grimm zu diesem Zeitpunkt. Östlich im Steilgelände und ein Bereich noch weiter östlich Richtung Böbing. Vor allem der Steilhang, in dem Wurzelstöcke zu brennen begonnen hatten, war problematisch. „An dieser Stelle geht es 50 bis 70 Meter senkrecht nach unten“, schätzt der Einsatzleiter. Bergwachten wurden angefordert, um die Einsatzkräfte der Feuerwehren abzusichern. Eine Schlauchleitung wurde von Böbinger Seite her aufgebaut, die am Abend zum Einsatz kommen sollte.

Waldbrand bei Böbing: Löscharbeiten per Hubschrauber

Bis dahin erfolgten die Löscharbeiten nur über Hubschrauber. Ab etwa 17.15 Uhr war der erste Hubschrauber aus München im Einsatz, ein zweiter aus Kaufbeuren ab 17.45 Uhr. 500 Liter fassen die Behälter.

Das Problem: Befüllt werden konnten diese nicht vor Ort: In der Ramsau bei Peiting wurde eine Befüllstation eingerichtet. „Die Hubschrauber dürfen nicht über bewohntes Gebiet fliegen, und am Lugenauer See konnte wegen der Badegäste nicht befüllt werden, der Lech ist zu weit weg“, so Grimm.

Im Fünf-Minuten-Rhythmus wurden die Behälter geleert. Grimm schätzte, dass die Hubschrauber bis mindestens 20 Uhr fliegen sollten. „Ich hoffe, dass die Fußmannschaften das in den Griff kriegen“, so Grimm. Wie sich das Feuer entwickeln könnte, darüber wollte er bis Redaktionsschluss noch keine Einschätzung geben – zu schwierig war es, einen gesamten Überblick über das Gelände zu bekommen.

„Wir haben ein Luftbild angefordert.“ Nachts könne mit Infrarotaufnahmen gearbeitet werden. Seitens der Feuerwehr wurden die Mannschaften aus Böbing, Peißenberg und Peiting angefordert, zusätzlich die Bergwacht Steingaden-Peiting. Auch Mitarbeiter des Forstamts waren vor Ort. Ganz besonders hob Grimm das Waldbrandteam aus Etting hervor. Entdeckt hatten den Rauch am Nachmittag Spaziergänger.

Immer wieder werden Lagerfeuer angezündet

Immer wieder werden bei den Schnalzhöhlen Feuer entfacht, obwohl dies dort verboten ist. Wie Naturschutzwächter Werner Schubert aus Böbing berichtet, werden auch regelmäßig entsprechende Hinweisschilder demoliert oder entfernt.

Waldbrandgefahr in ganz Oberbayern

Aufgrund der anhaltend hohen Waldbrandgefahr hat die Regierung von Oberbayern die Luftbeobachtung bis einschließlich Montag, 1. Juli, für ganz Oberbayern angeordnet. Dies geschieht in Abstimmung mit dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Pfaffenhofen.

Die Flieger starten von den Stützpunkten Eichstätt, Pfaffenhofen, Oberpfaffenhofen, Erding, Mühldorf, Königsdorf und Ohlstadt. Sie erreichen von dort aus gefährdete Wälder in ganz Oberbayern. Die Flüge finden einmal täglich nachmittags statt.

Seit Wochen treibt die Sonne das Thermometer von einem Hitzerekord zum nächsten, in ganz Bayern herrscht längst akute Waldbrandgefahr.

