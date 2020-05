Filterbrand sorgt für Feuerwehr-Großeinsatz in Pischlach

Am frühen Mittwochmorgen

von Christoph Peters schließen

Ein in Brand geratener Absaugfilter in der Halle eines metallverarbeitenden Betriebs in Pischlach hat am frühen Mittwochmorgen für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Vor Ort bekamen die Einsatzkräfte die Lage rasch unter Kontrolle.