„Rottenbuch vergeht, der Fohlenmarkt besteht“: Böbinger Gaudiwurm begeistert Zuschauer

Die Rottenbucher Geschäftskrise war Thema beim Böbinger Faschingsumzug. © Walter Kindlmann

Mit Witz und einer gehörigen Portion Fantasie haben die Böbinger die beherrschenden Themen aus dem Gemeindeleben und der näheren Umgebung für den Faschingszug am gestrigen Dienstagnachmittag umgesetzt. Viele Zuschauer schauten sich das Spektakel an.

Böbing – Gut 1500 Zuschauer am Straßenrand waren von der Vielfalt der 18 Wagen und den 16 Fußgruppen begeistert. Es ist erstaunlich, was die 1700-Seelen-Gemeinde nach der dreijährigen Corona-Pause auf die Beine gestellt hat. „80 Prozent der Böbinger haben sich in irgendeiner Weise an diesem mächtigen Zug durch das Dorf beteiligt“, sagte Bürgermeister Peter Erhard. Da sehe man, dass die Dorfgemeinschaft zusammenhalte.

Die Wagenbauer und die für die Fußgruppen Verantwortlichen hatten ein feines Gespür für die Themen, die frech und vielfach provokant umgesetzt wurden. Die Zuschauer hatten jedenfalls ihren Spaß an diesem Gaudiwurm mit kuriosen Aufbauten, die meist in mühevoller Arbeit zuvor in Scheunen, Garagen und Hinterhöfen zusammengezimmert worden waren. Den Böbingern ist in diesem Jahr wieder so einiges aufgefallen. Beispielsweise die „Letzte Generation“: „Wir kleben fürs Klima, fliegen ist trotzdem prima“, war dazu auf einem Plakat zu lesen. Und die Narren fügten an: „Gerichtstermin ist Scheiße, wir machen lieber eine Reise.“ Auf einem anderen Transparent stand in großen Lettern: „Rottenbuch vergeht, der Fohlenmarkt besteht.“ Erwähnt wurden dabei die geschlossene Apotheke, das Griechische Restaurant in der Dorfmitte und Trachten Heiland. Immer noch Rottenbuch: „Bögle ist stinksauer, Böbing ist in Trauer, der Edeka-Bau ist von Dauer.“ Bis 2073, wird da vermutet.

Auch die Debatte um die Krankenhäuser durfte beim Gaudiwurm nicht fehlen. © Walter Kindlmann

Nicht fehlen durfte freilich das Problem Krankenhaus. Auch da hatte sich der zusammengewürfelte Haufen so seine Gedanken gemacht. „Wir suchen für das Zentralkrankenhaus Böbing Ärzte, Krankenpfleger und Arzthelfer.“ Und die Narren fügten an: „Alle schreien a Krankenhaus muss her, für Böbing ist das nicht schwer.“ Und weiter: „Während da ganze Landkreis diskutiert, wird in Böbing scho operiert.“ Ein munterer Haufen junger Mannsbilder auf dem Getränkewagen empfahl: „Fahrt nicht fort, sauft im Ort.“

Es war also eine Vielfalt an Themen, die nach dem Umzug auf dem Kirchplatz von Stefan Schmid – er ist auch der Organisator des Faschingszuges – näher beleuchtet und erklärt wurden. Im Wechsel sorgten dabei die Musikkapellen aus Schönberg, Hohenpeißenberg und Böbing für die musikalische Unterhaltung. Für große Begeisterung sorgten indes auch die Peißenberger Mini-, Frauen- und Männergarden.

Zum traditionellen Kehraus mit der Gruppe „Hot Stuff“ rückten die Faschingsfreunde anschließend in den Gasthof „Alt Post“ ein. Es war heuer übrigens die 33. Auflage des über die Gemeindegrenze hinaus beliebten Faschingsumzuges. Bürgermeister Peter Erhard – er regelte als Feuerwehrkommandant zusammen mit seinen Kameraden den Verkehr –sagte, ihm gefalle einfach immer wieder, „was sich die Leute für den Fasching einfallen lassen“.

