Böbing Open Air 2023: Tolles Programm und ein Shuttle-Service

Im August

In einem knappen Monat rocken zwei Tage lang Mega-Bands die Bühne beim Böbing Open-Air (BOA). Und heuer wird es einen kostenlosen Shuttlebus-Service geben.

Böbing – Am 11. und 12. August ist es endlich wieder soweit: Dann wird aus der kleinen Gemeinde Böbing ein riesiges Festival-Gelände. Wobei: Das Gelände, auf dem das Böbing Open-Air stattfindet, ist eigentlich nicht groß. Doch Tausende Besucher werden erwartet, und so wird daraus eine richtig große Sause.

Wie immer helfen alle im Dorf zusammen, um die beliebte Veranstaltung wieder zu einem Erfolg werden zu lassen. Und das BOA-Team hat im vergangenen Jahr alles gegeben, um ein grandioses Programm zusammenzustellen. Ska, Punk, Metall, Reaggae, Rap – alles wird geboten, so dass kein Wunsch offenbleibt.

Auch lokale Bands sind beim Böbing Open Air 2023 dabei

Mit dabei sind natürlich auch heuer wieder lokale Bands wie „Knopf“ aus Garmisch, „Streumix“ aus Schongau, „Puke“ aus Peiting und „Naked on the Telephone“ aus Altenstadt. Als internationale Gäste haben sich die Organisatoren „Le Iene“ aus Ferrara und „Los Fastidios“ aus Verona mit ins Boot geholt.

Besonders stolz ist das Team auf drei Headliner: „Le Fly“ aus Hamburg, „Jaya the Cat“ aus den USA und den Niederlanden sowie „Jamaram“ aus München. „Da wird die Menge toben“, sind sie sich sicher.

Tickets fürs Böbing Open Air gibt‘s noch bis zum 10. August im Vorverkauf

Doch wer bei diesem tollen Event dabei sein will, muss sich sputen und Tickets sichern. Noch bis zum 10. August gibt es die Karten an den Vorverkaufsstellen im „Eiscafé Venezia“ in Peißenberg, im „Sonnendeck“ in Weilheim, im Kunstcafé am Tor in Rottenbuch, in der Bäckerei Tralmer in Böbing, bei Funk-Optik in Kinsau und bei Huber Moden und dem Musikhaus Kirstein in Schongau. Dort gibt es Zwei-Tage- und Camping-Tickets. Online endet der Vorverkauf bereits am 7. August, und nur dort gibt es Ein-Tages-Tickets, die nicht an einen bestimmten Tag des Festivals gebunden sind.

Shuttle-Bus zum Böbing Open Air für alle, die nicht campen wollen

Wer nicht campen möchte, für den gibt es erstmals ein ganz besonderes Angebot: Einen kostenlosen Shuttle-Bus. An beiden Tagen fährt dieser auf zwei Linien das Festival an (Fahrzeiten und Haltestellen siehe Kasten oben rechts) und natürlich auch wieder zurück. Wer es zu den genannten Zeiten nicht schafft, der kann mit einem gültigen BOA-Ticket auch sämtliche RVO-Busverbindungen kostenfrei nutzen.

Kostenloser Busverkehr zum Böbing Open Air Freitag, 11. August, Hinfahrt, Linie 1: 17 Uhr Schongau Netto-Kreisel, 17.10 Uhr Schongau Bahnhof, 17.20 Uhr Peiting Bahnhof-Ost, 17.35 Uhr Rottenbuch Kunstcafé am Tor; Linie 2: 17 Uhr Weilheim Bahnhof, 17.15 Uhr Peißenberg Bahnhof, 17.30 Uhr Hohenpeißenberg Schechen); Freitagnacht, Rückfahrt, Linie 1: 1 Uhr Böbing, 1.10 Uhr Rottenbuch Kunstcafé , 1.25 Uhr Peiting Bahnhof-Ost, 1.35 Uhr Schongau Bahnhof, 1.45 Uhr Schongau Netto-Kreisel; Linie 2: 2 Uhr Böbing, 2.15 Uhr Hohenpeißenberg Schechen , 2.30 Uhr Peißenberg Bahnhof, 2.45 Uhr Weilheim Bahnhof; Samstag, 12. August, Hinfahrt, Linie 1: 15.15 Uhr Schongau Netto-Kreisel, 15.25 Uhr Schongau Bahnhof, 15.35 Uhr Peiting Bahnhof-Ost, 15.50 Uhr Rottenbuch Kunstcafé; Linie 2: 14 Uhr Weilheim Bahnhof, 14.15 Uhr Peißenberg Bahnhof, 14.30 Uhr Hohenpeißenberg Schechen; Samstagnacht, Rückfahrt, Linie 1: 1 Uhr Böbing, 1.10 Uhr Rottenbuch Kunstcafé, 1.25 Uhr Peiting Bahnhof-Ost, 1.35 Uhr Schongau Bahnhof, 1.45 Uhr Schongau Netto-Kreisel; Linie 2: 2 Uhr Böbing, 2.15 Uhr Hohenpeißenberg Schechen, 2.30 Uhr Peißenberg Bahnhof, 2.45 Uhr Weilheim Bahnhof.

„Wir sind überglücklich, diese Möglichkeit anbieten zu können. Unser besonderer Dank gilt dem Landratsamt, das das Projekt fördert, dem RVO und Koch-Busreisen für ihre Unterstützung“, freuen sich die Veranstalter. Denn damit werde das Festival noch nachhaltiger.

Spitzen-Bands, Wohlfühlatmosphäre, tolle Angebote – dem nächsten gelungenen Böbing Open-Air steht somit nichts mehr im Weg.

Christine Wölfle

