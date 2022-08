Musikfans feiern drei Tage Böbing Open Air: Ein Erfolgreiches Festival „mit ganz viel Liebe“

Richtig abgetanzt hat das Publikum bei den Ska-Punkern von „Talco“. © Christine Wölfle

Drei Tage Sonnenschein, 19 Bands und so viele Besucher, dass sich die Bevölkerungszahl in der Gemeinde Böbing nahezu täglich verdoppelt hat: Das diesjährige Böbing Open Air (BOA) war ein grandioser Erfolg.

Böbing – Bunt, bunter, Böbing: Die Bandbreite, die sich mitten in der kleinen Gemeinde seit nunmehr 35 Jahren trifft, ist einzigartig. Angefangen beim Publikum: Familien mit kleinen Kindern (natürlich mit Gehörschutz) feiern mit Punks und Heavy-Metal-Fans, die teilweise sogar ihre Großeltern sein könnten.

Weitgereiste tanzen mit Anwohnern, Junge mit Junggebliebenen. Musik verbindet Generationen, Nationen und Gesellschaften. Das liegt mit Sicherheit auch daran, dass die BOA-Organisatoren jedes Mal aufs Neue ein super Programm zusammenstellen: Die umjubelten Bands kamen von Nah und Fern und boten musikalisch alles, was die Feierlaune hochhält.

Böbing Open Air: Die Gäste feierten alle Bands

Von den einheimischen Gründervätern des Festivals der „Kapelle Kurzweil“, den „Gampskamplern“ aus Schnackslreith, über die Allgäuer Band „Stepfather Fred“ bis ins ferne Wien-Simmering („Turbobier“), Venedig („Talco“) und Stockholm („The Baboon Show“). Die Gäste feierten alle. Und das zurecht, denn alle boten eine Wahnsinns-Show.

Mitfeiern erlaubt und erwünscht: Das BOA-Team mit der schwedischen Band „The Baboon Show © Christine Wölfle

So weit das Anreisegebiet der Bands war, so breit war auch das musikalische Angebot: Irish-Folk-Punk traf auf guten, alten Rock, Funk auf Volksmusik „mit Gwoit“, Ska auf Rock´n´Roll, Punk auf kubanische Rhythmen. „Man merkt, dass dieses Festival mit ganz viel Liebe gemacht ist“, zeigte sich beispielsweise Paddy Maguire von der Band „The O‘Reillys and the Paddyhats“ begeistert von der Atmosphäre auf dem Gelände inmitten von Einfamilienhäusern.

Dass so etwas überhaupt möglich ist, hätte auch Marco Pogo nicht geglaubt. „Mitten in Bayern und keine Anwohner, die die Polizei rufen, sondern mitfeiern, das ist ja der Hammer!“, lobte der charismatische Frontmann von „Turbobier“.

Die ganze Gemeinde steht hinter dem Festival - und alle helfen mit

Und genau hier liegt vermutlich der Grund, warum das Böbing Open Air so beliebt ist und dort eine so tolle, ausgelassene und dennoch friedliche Atmosphäre herrscht. Die ganze Gemeinde steht hinter dem Festival. Und nicht nur das: Sie helfen alle mit – beim Aufbau, Umbau, am Essens- und Getränkestand. Einfach überall.

Punkt 10 Uhr wecken die Böbinger Böllerschützen die Camping-Gäste fürs Weißwurstfrühstück. © Christine Wölfle

Und wem die abendlichen Konzerte vielleicht doch zu wild sind, der kommt zum traditionellen Weißwurstfrühstück mit der Blaskapelle Böbing. Hauptsache, man ist dabei und saugt die Stimmung auf. So kam es zu null Schlägereien, damit zu null Polizeieinsätzen und auch die Sanitäter schoben drei Tage lang eine ruhige Kugel. „Das war schon immer das friedlichste Festival, auf dem wir sind, so auch heuer“, bestätigte Ruth Müller von der beauftragten Security Firma.

Dem können die Mitglieder des BOA-Teams nur beipflichten: „Wir haben ausschließlich positives Feedback bekommen. Von den Besuchern, den Helfern, den Anwohnern und nicht zuletzt von allen Bands. So macht das wirklich Spaß!“ Ein Festival, wie es schöner nicht sein könnte: Grandios, sau-guat, grande (italisch), bra (schwedisch), einfach leiwand. Von Christine Wölfle

