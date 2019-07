Vier Monate lang: Kilometerweite Umleitung wegen Baustelle

Waldbrand an der Schnalz endlich gelöscht: Riesige Fläche im Naturschutzgebiet zerstört - Polizei ermittelt

Ein nicht vollständig gelöschtes Lagerfeuer an der Schnalz bei Böbing hat am Sonntagnachmittag einen Waldbrand ausgelöst. Am Dienstag konnte Entwarnung gegeben werden.