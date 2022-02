Mit 90 ist Schluss: Böbinger gibt freiwillig Führerschein ab und hofft auf Nachahmer

Teilen

Glückwünsche vom Landratsamt: (v. li.) Sabrina Loy (Leiterin der Führerscheinstelle), Hubert Rößner, Tochter Rosl Rößner und Erika Breu von der Pressestelle. © Landratsamt

Freiwillig auf den Führerschein verzichten: Für viele undenkbar. Hubert Rößner aus Böbing ist diesen Schritt gegangen, auch wenn er dem 90-Jährigen nicht leicht fiel. „Aber ich möchte keine Menschen gefährden im Straßenverkehr.“ Rößner hofft, das sein Beispiel Schule macht.

Böbing – Bei dem Termin in der Führerscheinstelle in Weilheim nahm die Chefin persönlich den Stempel in die Hand, wie das Landratsamt in seiner Mitteilung schreibt: Sabrina Loy, Leiterin Fahrerlaubniswesen, hatte den Antrag für das RVO-Ticket für Rößner bereits vorbereitet. Drei Jahre lang darf Hubert Rößner damit kostenlos Bus fahren in der Region. Es ist ein Tauschgeschäft, mit dem der Landkreis Senioren den Verzicht auf den Führerschein schmackhaft machen will.

Der alte „Lappen“: Den ungültig gestempelten Führerschein darf Rößner als Andenken behalten. © Landratsamt

Loy entwertete auch Rößners 66 Jahre alten „Lappen“ mit dem „Ungültig“-Stempel. Das Dokument, das 1955 in der ursprünglichen grauen Form in Aschaffenburg ausgestellt worden war, darf der Böbinger laut Mitteilung als Andenken behalten. Zusätzlich erhielt Rößner einen bunten Blumenstrauß durch Erika Breu von der Pressestelle des Landratsamts überreicht. Breu bedankte sich im Namen der Kreisbehörde bei Rößner für seine vorbildliche Initiative.

„Es war keine leichte Entscheidung“

„Meine Idee war, dass sich vielleicht nun ein paar ältere Herrschaften Gedanken machen, ob sie tatsächlich noch verkehrssicher Auto fahren können“, sagte Rößner. Er selbst habe festgestellt, dass ihm – auch, wenn seine Augen noch gut funktionierten – gerade die Blendung durch Scheinwerfer und reflektierende Verkehrsschilder beim Autofahren zunehmende Probleme bereiteten. „Es war keine leichte Entscheidung, da nun mein Mobilitätsradius sinkt. Aber ich möchte keine anderen Menschen gefährden im Straßenverkehr“, so Rößner. Auch seine Tochter Rosl, die ihn bei der Übergabe in der Behörde begleitete, zeigte sich erleichtert: „Für mich ist es beruhigend, dass mein Vater nun freiwillig aufs Fahren verzichtet.“ Künftig werde sie ihren Vater einmal pro Woche chauffieren: für Einkäufe und Erledigungen, jedoch auch für gemeinsame Ausflüge.

Behördenleiterin lobt den Böbinger für seinen Entschluss

Rößners erstes Auto sei eine BMW Isetta gewesen, erinnerte er sich. Diese habe ihm in den 1950ern gute Dienste erwiesen, als er als Referendar im Bayerischen Staatsforst unterwegs war: „Das ging nicht ohne Auto, wenn ich in den Wald fahren musste.“ Rößner war als Diplomforstwirt unter anderem am Bayerischen Staatsministerium in München tätig sowie als Leiter mehrerer Forstämter, darunter in Seeshaupt und in Weilheim. Nach der Pensionierung engagierte er sich als Reiseleiter und als forstlicher Gutachter in Indonesien und Fiji.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter.)

„Ich freue mich sehr, dass Herr Rößner mit gutem Beispiel vorangeht“, sagte Loy. „Es ist für viele ältere Menschen ein schwieriger Abschied von der Fahrerlaubnis. Und es ist sicherlich nicht einfach, sich selbst einzugestehen, dass man nicht mehr sicher Auto fahren kann.“ Daher stelle diese Initiative ein positives Signal für andere Senioren dar. „Wir wünschen Herrn Rößner noch viele gesunde und schöne Jahre, in denen er mit seinem kostenlosen RVO-Ticket unseren schönen Landkreis erkundet.“