Böbinger Musikkapelle begeistert bei Frühjahrskonzert mit Vielfalt und Schwierigkeitsgrad

300 Besucher in der Schulturnhalle

Von der Corona-bedingten dreijährigen Zwangspause war beim Frühjahrskonzert der Musikkapelle Böbing am Ostersonntag nichts zu spüren. Die gut 300 Besucher in der Schulturnhalle waren von der konzertanten Blasmusik begeistert.

Böbing – Es waren durchwegs nicht einfach zu spielende Stücke, die Böbings Dirigent Anton Wurm für dieses Konzert ausgewählt hat. Er hatte in jeder Phase des Konzerts ein feines Gespür dafür, jedem seiner Musiker Raum für ihr Können einzuräumen. Die Stimmung in der Musikkapelle war ausgewogen, die Dynamik gut und differenziert.

Das wurde gleich am Anfang mit dem Marsch „Marcha de Libertad“ von Grechenig deutlich. „Zu Gast bei Offenbach“ bot einen Querschnitt durch Offenbachs Kompositionen mit einem schwungvollen Schlussteil. Mit „The Story“ kündigte Sprecherin Lucia Erhard eine anspruchsvolle Ballade an. Bariton-Solist war dabei Franz Hückl.

In die Weite des Wilden Westens

Mit „Dances with Wolves“ entführte die Kapelle die Besucher in die Weite des Wildes Westens. Es folgte ein ruhiger, aber nicht langweiliger Walzer. Es war der Konzertwalzer in Dur und Moll „Ein Abend am Meer“ von Watz. Tamara Groner und Vroni Strunz waren anschließend die beiden Gesangssolistinnen, die mit dem Stück „Berg“ im heimischen Dialekt die Besucher in die Pause schickten.

Reichlich Abwechslung bot die Blaskapelle mit den 32 Musikern auch im zweiten Teil des Konzerts. Da war gleich zu Beginn das Medley „Golde Sxties“. „Wahre Hitgiganten mit drei Songs“ versprach Erhard anschließend und bat die Besucher, mitzutanzen oder mitzusingen. Es folgte Weinkopfs „Ciribiribin“. Solist war Max Bair. „Donnerwetter, spielt der Sohn von Christine Bair gut“, raunte es aus dem Publikum. Mit reichlich Applaus wurde er belohnt.

Zugaben erklatscht

Mit der „Ehrenwert-Polka“ und dem „Gloria Patri“-Marsch klang der offizielle Teil des Konzerts aus. Schon klar, dass sich die Besucher Zugaben erklatschten. Es waren derer zwei: Die „Feinschmecker-Polka“ und „Eine letzte Runde“.

Ehrenbezirksleiter Arthur Keck war positiv überrascht von der Stärke der Böbinger Musikkapelle: „Ihr seid gut in Schuss, es macht Freude, Euch zuzuhören“, sagte er in Richtung der Musiker. Monsignore Georg Kirchmeir meinte, „ein wunderbares Konzert und ein großartiger Beitrag zur Dorfkultur“.

Der Nachwuchs völlig ohne Lampenfieber

Mit in das Konzert der „Großen“ eingebunden war der „Spielkreis“ mit Böbings Nachwuchsmusikern. Sie spielten munter und ohne Lampenfieber vor großem Publikum drei Stücke: Die beiden Volksweisen „Trompetenschottische“ und den „Liederwalzer“ sowie die Polka „Jugendträume“. Dirigent war Andreas Bair. Die Ansagerin war Katharina Schweizer. Auch der Böbinger Musikernachwuchs wurde dafür mit reichlich Applaus belohnt.

WALTER KINDLMANN

Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region.

Alle News und Geschichten sind auch auf der Facebook-Seite der Schongauer Nachrichten zu finden.

Die Heimatzeitungen im Landkreis Weilheim-Schongau sind unter „merkur_wm_sog“ auf Instagram vertreten.