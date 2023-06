110 Jahre „D‘Schnalzbergler“ - Großes Fest in Böbing geht mit Kirchenzug zu Ende

Mehr als 20 Vereine, darunter auch viele aus Böbing, sowie Trachtenvereine aus dem Oberland waren beim Kirchenzug am gestrigen Sonntag mit dabei. © Werner Schubert

Mit einem großen Umzug ist am gestrigen Sonntag in Böbing ein Festwochenende zu Ende gegangen, das man im Ort so schnell nicht vergessen wird.

Böbing – Gestern ging das große Vier-Tage-Jubiläums-Fest, das der Böbinger Trachtenverein „D’Schnalzbergler“ anlässlich seines 110-jährigen Bestehens ausgerichtet hatte, zu Ende. Bei einem Kirchenzug am Vormittag vom Festzelt aus durch Böbing ging es vorbei an der Kirche – am Pfarramt reihte sich nach einem kurzen Stopp Pfarrer Josef Fegg in den Festzug ein. Von dort aus ging es zum Kriegerdenkmal, wo Fegg einen Feldgottesdienst zelebrierte und die frischrestaurierte Fahne weihte. Musikalisch umrahmt wurde der Gottesdienst von der Böbinger Blaskapelle mit Männerchor sowie Vroni Strunz und Vroni Schauer auf der Harfe.

An den vergangenen vier Festtagen hatte der Wettergott mit den Böbingern und ihrem Trachtenverein ein Einsehen, denn an allen Festtagen hatten sie immer herrliches Sommerwetter.

Beim Festgottesdienst wurde die neue Fahne des Trachtenvereins „D’Schnalzbergler“ gesegnet. © Werner Schubert

Ganzer Ort hat mit angepackt

An dem Festzug beteiligten sich am gestrigen Sonntag neben den Böbinger Vereinen weitere Trachtenvereine aus dem Oberland mit dem weitgereisteten Freundschafts-Trachtenverein „D‘Schwarzenberger“ aus dem Chiemgau-Neukirchen. Den Festausklang der Feierlichkeiten gestalteten die Musiker der Böbinger Blaskapelle und der Rottenbucher Musikkapelle, die bis in den späten Abendstunden mit ihrer klassischen, aber auch mit moderner Blasmusik das Publikum im vollen Festzelt begeistern.

Im Großen und Ganzen waren die Festtage für den Ort Böbing ein absolutes Highlight, das viele so schnell nicht vergessen werden.

Der eigentliche Höhepunkt dieses großen Festes aber ist, dass der ganze Ort mit angepackt hat, damit die große Feier gelingen kann. So hatte sich der erste Böbinger Trachtenvorstand Johann Benedikt jun. bereits am Samstag bei allen bedankt, die immerhin drei Tage vor dem Fest aufgebaut hatten. Gemeinsam mit der Unterstützung der Gemeinde sei es so überhaupt möglich gewesen, dass ein solch großes Fest überhaupt erfolgreich über die Bühne gehen könne, so Benedikt.

Anlässlich des Jubiläums gab es auch ein Oldtimertreffen.

Werner Schubert

