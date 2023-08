Bürgerversammlung in Böbing: Vom Neubaugebiet bis zu Asylunterkünften

Aufmerksam lauschten die gut 100 Böbinger den Ausführungen ihres Bürgermeisters. Als „Belohnung“ gab es von dem später für jeden zwei Gratisgetränke. © Walter Kindlmann

Wasserver- und Abwasserentsorgung, Kindergarten, Schule, Fremdenverkehr und Tempo-30-Zonen: Das waren nur einige der Themen, über die Böbings Bürgermeister Peter Erhard bei der Bürgerversammlung gesprochen hat.

Böbing – Eine Bürgerversammlung gehört zu den schönen Aufgaben eines Bürgermeisters. Da kann er sich ausreichend Zeit dafür nehmen und aufzuzählen, was er mit dem Gemeinderat das Jahr über so alles fertiggebracht hat. Und wenn es dann am Ende auch keine kritischen Fragen der Besucher gibt, ja dann ist der Abend perfekt und die Freude groß.

Diesmal war sie so groß, dass Böbings Bürgermeister Peter Erhard spontan für jeden der etwa 100 Besucher zwei Getränke spendierte. Denn es war eine ganze Menge an Informationen, die Erhard in seiner Aufzählung aneinanderreihte.

Thema Wasserversorgung: „Unser Trinkwasser ist unser wertvollstes Lebensmittel, geht’s sorgsam damit um“, appelliert Erhard, für den Garten lieber Regenwasser zu verwenden. „Das ist eh besser.“

Thema Abwasser: Die laufenden Kosten würden ständig steigen. Vor allem die Kosten für die Entsorgung des Klärwassers werde immer aufwändiger, die landwirtschaftliche Verwertung des Klärschlammes immer schwieriger, so Erhard. In einigen Bereichen, die Anlage ist mittlerweile 30 Jahre alt, stehen Sanierungsarbeiten an.

Große Nachfrage nach Bauplätzen

In Sachen Fremdenverkehr sei laut Erhard erfreulich, dass sich die Übernachtungszahlen bei gut 17 000 im vorigen Jahr eingependelt haben. „Positiv wirkt sich übrigens aus, dass auf Bauernhöfen Stellplätze für Wohnmobile angeboten werden“, lobte der Böbinger Rathauschef.

Thema Baugebiet „Lehmgrube“: 14 Baugrundstücke werden auf dem 16 400 Quadratmeter großen Grundstück, das sich zwischen Thalmühlweg und Seeweg befindet, ausgewiesen. Zehn für Einzel-, vier für Doppelhäuser. „Eine wahnsinnige Nachfrage“ gebe es danach, meinte der Bürgermeister. Im Herbst werden die Grundstücke vergeben.

Bei den Asylunterkünften bestehe nach wie vor großer Bedarf. Leerstände oder Stellflächen für Wohncontainer sollten von den Eigentümern angeboten werden. Allerdings, so Erhard, würde die Unterbringung von Asylbewerbern im Dorf nicht bei allen auf Gegenliebe stoßen. Er jedenfalls appelliere da aber an die Solidarität.

Landrätin: „Gesundheitsversorgung gibt es nicht zum Nulltarif“ Landrätin Andrea Jochner-Weiß freut sich immer, wenn sie zur Böbinger Bürgerversammlung eingeladen wird. „Ich komm‘ gern zu Euch“, sagte sie jetzt wieder. Schon klar, dass sie sich diesmal zu den Themen Flüchtlingskrise, Krankenhäuser und Haushalt des Landkreises geäußert hat. Die Flüchtlingskrise sei eine Herausforderung. Seit 2022 wurden mittlerweile 1500 Asylsuchende im Landkreis untergebracht. Allein in Rottenbuch und Böbing sind es 106. „Wir fahren von Gemeinde zu Gemeinde und schauen nach Leerständen“, sagt die Landrätin und fügte an: „Wir brauchen Ihre Unterstützung.“

Der Haushalt des Landkreises umfasst in diesem Jahr 260 Millionen Euro. Dabei entfallen 210 Millionen auf den Verwaltungshaushalt und 50 Millionen auf den Vermögenshaushalt. Der Landkreis holt sich das Geld von den 34 Gemeinden über die Landkreisumlage. Derzeit liegt der Hebesatz noch bei 54 Prozentpunkten. 56 Prozentpunkte sind in Sicht.

Etwas länger verweilte die Landrätin bei den beiden Krankenhäusern und dem nicht finanzierbaren Zentralklinikum sowie der Krankenhausreform des Bundesgesundheitsministers. Man wolle künftig die Krankenhaus GmbH positiv gestalten – ohne dabei den Standort Schongau zu vergessen. „Ihr dürft sicher sein, dass uns die Gesundheitsversorgung, die einen Rattenschwanz hinter sich herzieht, wichtig ist.“ Klar sei auch, dass es die Gesundheitsversorgung nicht zum Nulltarif gebe. wk

Thema Vereine: Für diese sei Corona „eine anspruchsvolle Zeit“ gewesen. Es war, so der Bürgermeister, einfach schön, wie die Mitglieder der Vereine beim diesjährigen Trachtenfest zusammengeholfen hätten. Viele hätten auch mit angepackt, die keinem Verein angehören. „Mir“, sagte Erhard, „ist nicht bange um die Struktur im Dorf.“

Thema Verkehr: Die Gemeinde hat mittlerweile die Geschwindigkeitsanlagen von vier auf acht aufgestockt. „Wenn der Kerl auf der Tafel lacht, freut man sich“, sagte der Böbinger Bürgermeister.

Der gemeindliche Böbinger Kindergarten „St. Hedwig“ ist nach den Worten des Rathauschefs gut ausgelastet. Trotzdem können immer noch alle Kinder untergebracht werden. „Wir haben dort auch tolle Mitarbeiter“, freute sich Erhard.

Pro-Kopf-Guthaben von rechnerisch 873 Euro

Zum Schluss seiner Aufzählung präsentierte Erhard noch ein paar Zahlen: Einwohner hat Böbing derzeit 1955. Den 17 Geburten standen im vergangenen Jahr 27 Sterbefälle gegenüber. Der Hebesatz bei Gewerbe- sowie der Grundsteuer A und B liegt unverändert bei 310 Prozentpunkten. Und wovon andere Gemeinden nur träumen: Die Gemeinde Böbing verfügt über ein Pro-Kopf-Guthaben von 873 Euro. Die Gemeinde habe damit ein gutes finanzielles Polster, um Investitionen und Anschaffungen in den nächsten Jahren tätigen zu können.

Am Ende der Versammlung bedankte sich Peter Erhard für das gute Miteinander im Dorf und bei all’ denen, die zum guten Dorfleben beitragen. „Ich bin stolz auf Euch!“

Von Walter Kindlmann

