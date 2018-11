Wenn die eigene Welt plötzlich Kopf steht

Es ist der schwerste Kampf seines Lebens: Im September erhielt der Böbinger Alois Köpf (53) die niederschmetternde Diagnose Blutkrebs. Mit einer Registrierungsaktion für potenzielle Stammzellspender wollen Familie und Freunde dem Vater von drei Kindern und anderen Betroffenen helfen.

Böbing – Mitte Juli war die Welt von Alois und Claudia Köpf noch in Ordnung. Wie schon viele Male zuvor hatten sie ihren Urlaub in Kroatien verbracht, waren voller schöner Erinnerungen nach Böbing zurückgekehrt. Damals ahnte das Paar noch nicht, dass das Schicksal sie bald mit voller Härte treffen würde.

Ende Juli klagt Alois Köpf über Unwohlsein, ein harmloser Magen-Darm-Infekt, so scheint es. Etwas, wegen dem man nicht gleich zum Doktor rennt, sagt seine Frau. Doch der Zustand des 53-Jährigen bessert sich nicht. Der Vater von drei Kindern geht schließlich doch zum Arzt, doch der findet keine Ursache für die Symptome. Es beginnt eine Odyssee durch Krankenhäuser und Praxen, Untersuchung um Untersuchung lässt Köpf über sich ergehen, um endlich zu erfahren, was mit ihm nicht stimmt. Schließlich stoßen die Mediziner bei einem längeren Klinik-Aufenthalt im September auf einen Tumor an der Bauchspeicheldrüse. Der 53-Jährige wird sofort operiert, der Verdacht auf Pankreas-Krebs, eine der aggressivsten Krebsarten überhaupt mit der niedrigsten Überlebensrate der Betroffenen, erhärtet sich jedoch zum Glück nicht. Die Erleichterung bei den Köpfs währt allerdings nur kurz. Denn nun sind sich die Ärzte sicher: Der Böbinger ist an einer extrem seltenen Form der Leukämie erkrankt – ein Schock für den 53-Jährigen, seine Frau und die drei erwachsenen Kinder (24, 25, 31). Ihnen stellt sich die bange Frage: Wie geht es jetzt weiter? „Von einem auf den anderen Tag fühlt man sich wie im freien Fall“, sagt Claudia Köpf.

In den ersten Wochen nach der OP scheint es erst einmal aufwärts zu gehen, Alois Köpf erholt sich. „Ihm ging es von Tag zu Tag besser“, erinnert sich seine Frau. Doch vor drei Wochen verschlechtert sich sein Zustand plötzlich, Claudia Köpf fährt ihren Mann ins Garmischer Krankenhaus. Dort erkennt man sofort den Ernst der Lage. Der 53-Jährige wird nach Großhadern verlegt, wo die Ärzte sofort mit einer aggressiven Chemotherapie beginnen. Alois Köpf leidet unter den Nebenwirkungen, doch es ist die einzige Chance, dem Blutkrebs Einhalt zu gebieten. „Wir versuchen, positiv zu bleiben“, sagt seine Frau. Auch für sie ist die Belastung groß, schließlich muss der Alltag irgendwie weiterlaufen. Täglich pendelt sie nach getaner Arbeit in ihrer Murnauer Tierphysiotherapiepraxis nach München an die Seite ihres Mannes, eilt anschließend nach Hause, um ihre beiden Hunde zu versorgen. Mit ihnen sind die Köpfs normalerweise jede freie Minute in der Natur unterwegs. Bergwandern, Skifahren, Fahrradfahren: An all das ist im Moment nicht mehr zu denken.

Doch die 53-Jährige blickt nach vorne, will nicht tatenlos zusehen. Gemeinsam mit Freunden und der DKMS organisiert sie für Sonntag, 25. November, eine Registrierungsaktion für potenzielle Stammzellspender in der Böbinger Schulturnhalle. Sie weiß: Eine Stammzelltransplantation ist oft die letzte Hoffnung für Betroffene wie ihren Mann, den Blutkrebs zu besiegen. Doch passende Spender zu finden, ist alles andere als einfach. Denn für eine Stammzellspende müssen die Gewebemerkmale des Spenders mit denen des Patienten zu 100 Prozent übereinstimmen. „Je mehr sich registrieren, umso besser“, betont die Böbingerin. Sie und ihr Mann sind bereits seit 25 Jahren im Zentralen Knochenmarkspender-Register Deutschland registriert. 100 Mark habe die Aufnahme damals gekostet, erinnert sich Claudia Köpf. „Das war für uns richtig viel Geld, aber das Thema war und ist uns sehr wichtig.“ Heute ist die Registrierung für den potenziellen Spender kostenlos möglich.

So hofft die 53-Jährige, dass viele Menschen an der Aktion teilnehmen werden. Dankbar ist die Böbingerin schon jetzt. „Die Unterstützung, die wir von allen Seiten bekommen, ist unglaublich“, sagt sie. Zumindest in dieser Hinsicht ist die Welt für die Köpfs in Böbing noch in Ordnung.

Registrierungsaktion am Sonntag, 25. November:

Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann helfen und sich am Sonntag, 25. November, zwischen 11 und 15 Uhr in der Schulturnhalle in Böbing als potenzieller Stammzellspender bei der DKMS registrieren lassen. Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einverständniserklärung wird beim Spender ein Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durchgeführt, damit seine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Spender, die sich bereits in der Vergangenheit bei einer Typisierungs-Aktion registrieren ließen, müssen nicht erneut mitmachen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patienten zur Verfügung. Da die DKMS als gemeinnützige Gesellschaft im Kampf gegen Blutkrebs auf Spendengelder angewiesen ist, wird um finanzielle Unterstützung gebeten.