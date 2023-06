Drei-Kilometer-Schlange aus Oldtimern knattert durch Böbing

Teilen

Stefan Schweiger aus Böbing mit seinem Lanz-Bulldog aus dem Baujahr 1939 – das älteste Fahrzeug in diesem Jahr. © Schubert

Bulldogs, Zugmaschinen, Motorräder und Mopeds waren beim Oltimer-Treffen in Böbing zu bestaunen. Der Trachtenverein hatte im Rahmen eines Festes eingeladen.

Böbing – Bei herrlichen Sommerwetter ist der Böbinger Trachtenverein am vergangenen Donnerstag in sein viertägiges Fest zum 110-jährigen Jubiläum gestartet. Bereits in der Mittagszeit war das Festzelt mit 1000 Besuchern voll besetzt – kein Wunder, schließlich gab es beim Oldtimertreffen einiges zu bestaunen. Deshalb genossen auch 300 weitere Oldtimerfreunde und Neugierige an der angrenzenden Wiese auf Bierbänken die herrliche Aussicht zur Schnalz und zu den tollen Gefährten.

Na, wenn das mal kein toller Ausblick ist: Auch Kinder waren beim Treffen dabei. © Schubert

In Reih und Glied standen sie da: Bulldogs, Zugmaschinen, Motorräder und Mopeds und warteten auf ihre Ausfahr. Pünktlich um 14 Uhr ging sie dann auch los, die Rundfahrt. Zu bestaunen gab es eine drei Kilometer lange Schlange, vom Festzelt aus nach Pischlach über Holzleithen, Schnalzstraße und zurück zum Ausgangspunkt. Begleitet freilich von viel Auspuffqualm und Geknatter.

Mit bei der Rundfahrt dabei war auch der Böbinger Stefan Schweiger – und zwar mit seinem Lanz-Bulldog Baujahr 1939 Type D8506 35 PS. In diesem Jahr war der Böbinger Bulldog das älteste Fahrzeug, das beim Oldtimertreffen mit von der Partie war. Für Stefan Schweiger ist es mittlerweile eine Ehrensache, bei dem traditionellen Oldtimertreffendabei zu sein.

Auch alte Motorräder und Zündapps gab es in Böbing zu bestaunen. © Werner Schubert

WERNER SCHUBERT