Vollbrand auf Bauernhof in Oberbayern: Neue Details bekannt - Kripo ermittelt

Von: Katrin Kleinschmidt

Zahlreiche Feuerwehrkräfte waren bei dem Brand in Böbing im Einsatz. © Hans-Helmut Herold

Ein landwirtschaftliches Anwesen sowie ein Wohnhaus standen am Dienstagabend in Böbing in Flammen. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren stundenlang im Einsatz.

Update vom 16. März, 9.30 Uhr: Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd am Mittwochmorgen mitteilte, entstand der Brand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen und griff auch auf ein nahe gelegenes Wohnhaus über. Ein 51-jähriger Mann wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch unklar. Die Kriminalpolizei Weilheim hat die Ermittlungen unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II übernommen.

Bauernhof in Flammen: Brandursache noch unklar - Kripo ermittelt

Wie die Polizei berichtet, war der Notruf am Dienstag gegen 18.40 Uhr eingegangen. Als die Einsatzkräfte ankamen, stand das Anwesen bereits in Vollbrand. Die rund 150 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren waren bis in die frühen Morgendstunden des Mittwochs mit Löscharbeiten beschäftigt.

Update vom 15. März, 22.34 Uhr: Am Dienstagabend ist in Böbing (Landkreis Weilheim-Schongau) ein Feuer in einem Bauernhof im Ortsteil Thalmühl ausgebrochen (siehe Erstmeldung). Die Brandursache ist noch unklar. Feuerwehrkräfte waren stundenlang mit den Löscharbeiten beschäftigt. Nähere Informationen hat die Polizei noch nicht bekannt gegeben. Auch wie groß der Schaden ist, ist noch unklar. Verletzt worden zu sein, scheint allerdings niemand.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. © Ralf Ruder

Erstmeldung vom 15. März, 19.40 Uhr: Böbing - Ein Bauernhof steht im Böbinger Ortsteil Thalmühl in Vollbrand. Das teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd am Dienstagabend mit. Feuerwehren, Rettungsdienst und Polizei sind bereits vor Ort. Nach ersten Erkenntnissen soll niemand verletzt worden sein.

