Warum die Feuerwehr einen See löscht und wo man am besten Abkühlung sucht

Von: Theresa Kuchler, Boris Forstner

Badenden Kinder und Eltern staunten am Lugenauer See über den Einsatz der Feuerwehr © Gerhard Hofauer

Bei kühlen 18 Grad Wassertemperatur im Liegestuhl mitten in der Ammer sitzen – drei junge Peißenberger genossen gerade ihren Badetag in der Ammerschlucht. Am Lugenauer See bei Böbing hingegen war die Feuerwehr bei einem ungewöhnlichen Einsatz.

Böbing — Während an den Flüssen die Wasserqualität nicht kontrolliert wird, ist das an den 30 Badestellen, die im Landkreis Weilheim-Schongau als EU-Badegewässer klassifiziert sind, anders. Zuletzt wurden sie vor einigen Tagen vom Gesundheitsamt überprüft. Die gute Nachricht: Alle sind bakteriologisch einwandfrei, dem Badespaß steht also auch in den nächsten Tagen nichts entgegen — außer das Wetter schlägt um.

Einsatz der Feuerwehr für eine gute Wasserqualität

Damit die Wasserqualität auch am Lugenauer See bei Böbing so gut bleibt, sind am Dienstag zwei Jugendgruppen der örtlichen Feuerwehr zu einer ungewöhnlichen Übung ausgerückt. Die zehn jungen Ehrenamtlichen haben ihre Schläuche am Ufer ausgerollt, um von dort Wasser zu entnehmen und anschließend wieder im hohen Bogen zurückzuspritzen. Gut zwei Stunden dauerte der Einsatz, den badende Kinder und Erwachsene mit großen Augen beobachteten.

Drei Burschen aus Peißenberg auf Stühlen in der Ammer suchen Abkühlung © Werner Schubert

Auch den Fischen im Lugenauer See kommt der Feuerwehreinsatz zugute

„Eine tolle Übung“, findet Feuerwehrkommandant Peter Erhard, der den Einsatz angeleitet hat. Denn die Feuerwehrler konnten damit nicht nur proben, wie man auch in einer schwierigen Geländesituation Wasser entnimmt. Mit der Pump-Aktion führten sie dem See auch reichlich frischen Sauerstoff zu – worüber sich sogleich die Wassertiere freuten, wie Naturschutzwächter Gerhard Hofauer aus Böbing berichtet. „Einzelne Fische machten sogar Luftsprünge.“

Übung wurde schon mehrfach durchgeführt

Erhard erklärt, dass die Feuerwehr diese Übung schon seit einigen Jahren im Sommer durchführe. „Der Vorsitzende des Fischereivereins ist auf uns zugekommen und hat gefragt, ob wir das machen können“, sagt der Kommandant. Denn der Lugenauer See, der laut Erhard nur einen „bescheidenen Zulauf“ hat und im Sommer sehr warm wird, brauche ausreichend Sauerstoff, um nicht umzukippen. Für die Fische bedeutet die Übung also eine wahrhaft lebensrettende Maßnahme.

In der Ammerschlucht suchten drei junge Peißenberger nach Abkühlung

In der Ammerschlucht zwischen Peißenberg und Kalkofensteg suchten in den vergangenen Tagen ebenfalls viele Menschen etwas Abkühlung, und zwar jeder auf seine Weise. Bei heißen 36 Grad in der Luft und gerade einmal 18 Grad im Wasser ließen sich drei Burschen aus Peißenberg auf Stühlen direkt in der Ammer nieder und genossen ein hoffentlich nicht lauwarmes Bier.

