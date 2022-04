„Neu Start Kultur“: In Böbing wird durchgestartet

Das BOA-Orga-Team mit (v.li.) Stephan Schleich, Markus Wörmann, Mario Drexler, Daniel Schmid und Frank Hoffmann (nicht auf dem Bild ist Tobias Braun) geht mit gleich drei Veranstaltungen wieder in die Vollen. © Christine Wölfle

Böbing – „Neu Start Kultur“ prangt auf dem neuen Banner des Böbing Open-Air (BOA)-Teams. Und die Veranstalter nehmen das Motto mehr als wörtlich und starten wieder voll durch. Wir haben mir drei der sympathischen jungen Männer über ihr „NOWARmup-Konzert“ in der Peitinger Zechenschenke, den Stand der Planungen für das große Open-Air in Böbing und ihr Ukraine-Benefiz-Konzert auf dem Schongauer Bürgermeister-Schaegger-Platz gesprochen.

Ihr habt in den vergangenen beiden Jahren immer zu den ganz tapferen Kulturschaffenden gehört, die bis zuletzt planten und hofften. Dennoch musstet auch Ihr zwei Mal das Böbing-Open-Air absagen. Und das sogar im Jubiläums-Jahr 2021. Wie schafft man es da, die Motivation aufrechtzuerhalten?

„Es geht natürlich nix über live“

Daniel Schmid: Mit der Liebe zur Musik und einem starken Team an der Seite. Tobias Braun: Da stimme ich Daniel zu. Wobei ich sagen muss, dass es schon ein Kraftakt war und ist, nach so vielen Rückschlägen motiviert zu bleiben. Frank Hoffmann: Aber auch der Rückhalt im Dorf und die große Zustimmung der treuen Besucher helfen, sich immer wieder neu zu motivieren.

Mit einem Streaming-Konzert-Angebot im vergangenen November im und aus dem Kulze Schwabniederhofen habt Ihr ganz neue Wege beschritten. Wird das Euer neues Standbein?

Hoffmann: Wir sind in der glücklichen Lage, über ein eigenes gutes Equipment zu verfügen, welches von ehrenamtlichen Helfern top bedient wird. Dem Streaming gehört, meiner Meinung nach, die Zukunft, deshalb wollen wir es, wann immer es geht, auch bei zukünftigen Konzerten oder auch beim Open Air einsetzen. Schmid: Als Zusatzangebot, denn es geht natürlich nix über live. Braun: Genau, als zusätzliche Option. Aber eine Band, die live spielt, braucht auch Live-Publikum. Ein Konzert ist ein Erlebnis, das ein Bildschirm in keiner Weise ersetzen kann. Die Kultur im Ganzen ist davon abhängig, dass Veranstaltungen wieder besucht werden.

Live-Konzerte sind natürlich nicht zu toppen. Los geht’s am Samstag, 23. April, mit „BOA-NOWARmup“ in der Zechenschenke in Peiting. Auf was dürfen wir uns freuen?

„Dieses Jahr ein wirklich enormes Lineup“

Hoffmann: Auf eine tolle Location mit drei außergewöhnlich guten Bands! Braun: Und die Verkündung des Lineups fürs BOA 2022. Und natürlich nach langer Zeit wieder ein erlebbares Livekonzert. Schmid: Mit ganz viel Spaß!

An der Abendkasse gibt es ja nicht nur Eintrittskarten für das „NOWARmup“, sondern auch für das Open-Air im August. Wie ist der derzeitige Stand der Planungen für das große Freiluft-Festival?

Schmid: Die Planung steht ja schon so gut wie seit zwei Jahren. Allerdings brauchen wir für dieses Jahr Bands, die als Ersatz einspringen würden, falls eine andere Band wegen Corona ausfällt. Wir planen, Stand jetzt, mit 1500 Leuten pro Tag. Aufgrund des unfreiwilligen, zwei Jahre dauernden Vorverkaufs sind nicht mehr allzu viele Karten zu haben. Hoffmann: Wir haben dieses Jahr ein wirklich enormes Lineup, das für die Größe unseres Festivals mehr als außergewöhnlich ist. Ich will nicht zu viel verraten, aber wir haben heuer vier Headliner, die auf jedem Festival in Europa gefeiert werden würden. Diese Qualität zeigt auch, dass das BOA bei den Agenturen einen guten Namen hat und auch große Bands gerne nach Böbing kommen.

Wie kommt man an Festival-Karten, wenn man an diesem Samstag keine Zeit hat? Und sind die in den letzten zwei Jahren bereits gekauften Karten noch gültig?

Schmid: Vorerst gibt es die Restkarten nur online, und alle Karten vom Vorverkauf seit 2019 sind gültig, natürlich ohne Aufpreis.

Schon eine Woche nach dem Konzert in Peiting am 30. April plant Ihr das große „Myr-Festival“ auf dem Schongauer Schaegger-Platz. Was hat es damit auf sich?

Entspannung beim Angeln

Hoffmann: Unsere Moderatorin vom Streaming-Konzert, Caro Nuscheler, kam mit der Frage zu uns, ob es möglich wäre, eine Benefiz-Aktion zugunsten der Opfer des Kriegs in der Ukraine zu machen. Wir sind dann an die Stadt Schongau herangetreten und haben dort offene Türen eingerannt. Denn zuvor ist Bürgermeister Falk Sluyterman von seinem Amtskollegen aus Gogolin gebeten worden, die Partnerstadt zu unterstützen, die sehr viele Flüchtlinge aufgenommen hat. Somit konnten wir die Stadt Schongau schnell als Schirmherr gewinnen und viele große und kleine Unternehmen als Sponsoren generieren.

Wem kommt das gespendete Geld zugute?

Hoffmann: Wir werden das Geld aufteilen. Die eine Hälfte wird an unsere Partnerstadt Gogolin gehen, die damit unter anderem ein Krankenhaus in der Ukraine unterstützt. Die andere Hälfte wird an eine Organisation oder einen Helferkreis gehen, die die Menschen in der Ukraine direkt versorgt.

Da seid Ihr in nächster Zeit ja mal gut beschäftigt. Freut Ihr Euch drauf, oder muss man sich erst wieder an die doch zeitintensive ehrenamtliche Arbeit gewöhnen?

Hoffmann: Wenn man sieht, wie großartig alle mitziehen und jeder alles gibt, dann ist das einfach die beste Motivation. Ich bin dann aber auch froh, wenn ich mich nach dem 23. und 30. April beim Angeln ein wenig entspannen kann, und keinen Trubel mehr habe. Schmid: Ich muss mich definitiv erst wieder daran gewöhnen. Ich denke, da spreche ich auch für ein paar andere, da drei von uns Eltern geworden sind in den vergangenen zwei Jahren.

Das Gespräch führte Christine Wölfle