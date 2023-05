Haushalt verabschiedet: Böbing kann sich über hohe Rücklagen freuen

Freuen sich über einen soliden Böbinger Haushalt: Von links der Finanzausschuss-Vorsitzende Robert Eder, Böbings Bürgermeister Peter Erhard und VG-Chef Peter Vogt. © Walter Kindlmann

5,36 Millionen Euro umfasst der Haushalt der 1898 Einwohner zählenden Gemeinde Böbing in diesem Jahr. Er liegt damit 260 000 Euro über dem des Vorjahres. Eine Besonderheit, von der andere Gemeinden nur träumen können: Das Pro-Kopf-Guthaben beträgt 873 Euro.

Böbing – „Wir haben auch in diesem Jahr wieder einen sehr gut konstruierten und kalkulierten Haushalt“, sagte Böbings Bürgermeister Peter Erhard in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Der Finanzausschuss mit Vorsitzendem Robert Eder, Verwaltungs-Gemeinschafts-Chef Peter Vogt und der Gemeinderat hätten sich eingehend mit diesem Werk beschäftigt, betonte Erhard.

Penibel erläuterte Eder die wichtigsten Ein- und Ausgaben für das laufende Jahr. Die Einnahmen wurden wie in den vergangenen Jahren auch „konservativ nach unten angesetzt“. „Dann geht es am Ende des Jahres leichter aus, wenn da etwas übrig bleibt“, meinte der Rathauschef.

Größter Posten bei den Ausgaben ist die Kreisumlage

An Ausgaben mangelt es auch in diesem Jahr nicht: Der größte Posten ist die Landkreisumlage mit 1,12 Millionen Euro, die damit um 37.000 Euro höher als im Vorjahr ist. Die Landkreisumlage liegt (noch) bei 54 Prozentpunkten. Das bedeutet, dass die Gemeinde von jedem eingenommenen Steuer-Euro 54 Cent an den Landkreis abführen muss.

Nicht viel geringer sind die Personalkosten inklusive aller Sozialausgaben für dieses Jahr mit 1,069 Millionen Euro. Eder befürchtet, dass sich der erhöhte Tarifabschluss noch deutlich auswirken wird.

Thema Kindergarten: Bei dem standen Einnahmen von 574.000 Euro Ausgaben von 686.000 Euro gegenüber. Insgesamt beträgt das Defizit für Kindergärten, die von Böbinger Kindern besucht werden, 331.000 Euro.

Um 40.000 Euro höher liegt heuer die Umlage an die Verwaltungs-Gemeinschaft mit 309.000 Euro. Weitere Ausgaben sind die 120.000 Euro für die neuen Feuerwehranzüge. Für die Erschließung des Baugebietes „Im Luß und Ammerblick“ sind weitere 160.000 Euro eingeplant.

Die Photovoltaikanlage am Kindergarten ist mit 30.000 Euro veranschlagt. An Bauleitplanungskosten für die Ortskernbebauung sind 50.000 Euro und für das Baugebiet „Lehmgrube“ weitere 50.000 Euro eingeplant. Weitere 15.000 Euro sind für kleinere Anschaffungen im Kindergarten notwendig.

Gewerbesteuereinnahmen über den Erwartungen

Alle diese Ausgaben wären ohne Einnahmen natürlich nicht möglich. Den dicksten Brocken bildet die Einkommensteuer-Beteiligung mit knapp einer Million Euro. Hier erhält die Gemeinde einen Anteil von 15 Prozent der im Gemeindegebiet erzielten Einkommensteuer. Die Schlüsselzuweisung beträgt 758.000 Euro. Sie ist damit um 70.000 Euro höher als im Vorjahr. Im vorigen Jahr hatte die Gemeinde bei der Gewerbesteuer vorsichtig 375.000 Euro angesetzt. Am Jahresende waren es 317.000 Euro mehr. Für das Jahr 2023 wurden wiederum vorsichtig 400.000 Euro angesetzt, und die Grundsteuern A und B mit 165.000 Euro.

Insgesamt verfügt die Gemeinde über ein ordentliches Guthaben. Die Schulden in Höhe von 203.000 Euro abgezogen, beträgt das Guthaben 1,86 Millionen Euro. „Das Guthaben ist für uns wie ein Sparbuch: Wenn notwendig, heben wir einfach was ab“, sagte Rathauschef Erhard. „Die Gemeinde hat insgesamt ein gutes finanzielles Polster, um Investitionen und Anschaffungen in den nächsten Jahren trotz möglicher Finanzkrisen zu tätigen“, so der Bürgermeister.

Geschlossen hat der Gemeinderat dem Haushaltsplan zugestimmt.

Von Walter Kindlmann

