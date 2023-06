Trotz Elektrozaun: Wolf reißt 100-Kilo-Kalb - nur 50 Meter vom Hof entfernt

Die Menschheit herrscht in einem Meer von Blut über diesen Planeten ! Alle die das gut finden mal bitte hier melden !

Sie vereinfachen und vergleichen was nicht verglichen werden kann. Für die Jagd eines Wolfs auf ein Reh trage ich als Mensch keine Verantwortung. Für die Jagd eines Menschen auf ein Reh schon. Was eine Katze einer Maus antut ist nicht mein Bereich. Was Menschen Mäusen und Katzen antun dagegen schon.

Sorry aber Sie sind schon sehr polemisch.

Ich kann es aber verstehen wenn Sie verletzt sind. Es geht ja um Ihre Arbeit, Ihre Ernährung und Ihr Leben mit den "Nutz"tieren.

Wölfe & Bären kann man leicht vertreiben, dazu braucht es keine Schusswaffen und keine Jäger.

Lautstärke, von mir aus Laser oder ein einfacher Feuerwerfer reichen lockerst aus diese zu vertreiben ohne den Beutegreifer zu schaden.

Sie kommen dann nicht mehr und halten sich an das Wild.

ABER nochmal:

Sie haben den Lebensraum von Wolf und Bär besetzt, diese ausgerottet und für Ihre kommerziellen Interessen in Beschlag genommen.

Sie müssen das Land zurückgeben. Nicht alles darf vom Kommerz ausgebeutet werden.

Die Alpen, ihre Tiere und die Natur sind nicht dazu da von den Menschen total ausgebeutet zu werden.

Die Lebensmittelproduktion im Hochgebirge ist uneffizient, umweltschädlich und tierfeindlich. Sie schadet viel mehr als sie Nutzen hat !

Fair ist wenn der Wolf in ihr Schlafzimmer kommt (aber nicht in den Garten), dann können sie ihn, wenn es eine Notwehrsituation ist, töten.

Wenn sie aber in seinen Bereich kommen, dann darf er sie töten.

Dazu hat er alles Recht des Universums !

Der Unterschied ist, dass das eine eine Intelligenzbestie ist, das andere ein Tier mit Instinkten. Deswegen ist es nicht gleichmässig.