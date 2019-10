„Joko & Klaas gegen ProSieben“: Welche Rolle spielen die Schafe von Josef Pirchmoser

„Joko & Klaas gegen ProSieben“ geht am Dienstag (15. Oktober) in die nächste Runde. Wichtige Hauptdarsteller dieser Folge: Die Schafe des Böbingers Josef Pirchmoser.

Böbing –Wenn Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf die Bühne betreten, bleibt für gewöhnlich kein Auge trocken. Ob „Circus HalliGalli“ oder „Das Duell um die Welt“ – Joko und Klaas frotzeln seit Jahren, was das Zeug hält und sorgen mit ihren Spielen für beste Fernsehunterhaltung. In Böbing war es nicht anders, berichtet Hobby-Schäfer Josef Pirchmoser. Er hat an dem Drehtag festgestellt, dass die zwei nicht nur im Fernsehen so witzig rüberkommen: „Sie sind, wie sie sind.“

Joko und Klaas waren schon im Juni nach Böbing gekommen, um sich einer Aufgabe zu stellen, die der Sender ihnen vorgibt. In ihrer Show „Joko & Klaas gegen ProSieben“, die regelmäßig vor Publikum in den Bavaria Filmstudios aufgezeichnet wird, treten die zwei gemeinsam gegen ihren Arbeitgeber (ProSieben) an. Lösen sie die gestellten Aufgaben, bekommen sie 15 Minuten Sendezeit geschenkt, in der sie tun und lassen können, was sie wollen. Verlieren Joko und Klaas, „müssen sie sich bedingungslos in die Dienste ihres Senders stellen“, heißt es von ProSieben.

„Joko & Klaas gegen ProSieben“: 56 Schafe müssen in den Stall

In Böbing standen die Showmaster vor der kniffeligen Aufgabe, ohne Hilfe anderer, 56 Schafe von der Weide in den Stall zu treiben. „Sie haben sich gar nicht so dumm angestellt“, verrät Profi Pirchmoser, der bei den Aufnahmen mit Argusaugen „auf das Tierwohl“ geachtet hat. Ob Joko und Klaas die Aufgabe zur Zufriedenheit des Senders bewältigt haben, verrät der Schäfer natürlich noch nicht.

+ Das Drehteam mit Joko und Klaas sowie Schäfer Josef Pirchmoser samt Schaf und Hund Bono bei einer der Regieanweisungen. Zu sehen ist der Beitrag am 15. Oktober. © Privat

Die Fernsehzuschauer werden es am 15. Oktober erfahren und das Treiben aus allen Perspektiven zu sehen bekommen. Dafür wurden weder Kosten noch Mühen gescheut: Über Böbing war eine Drohne aufgestiegen, die aus der Luft verfolgte, wie Joko und Klaas sich mühten, die Tiere in den Stall zu lotsen. Am Boden zählte Schäfer Pirchmoser „drei bis vier Kameras und zwei Tontechniker“, die das Geschehen festhielten.

„Joko & Klaas gegen ProSieben“: Bürgermeister als begeisterter Zaungast

Es war also einiges geboten in Böbing. Weil der Stall des Schäfers aber etwas abseits liegt, kam es zu keinem größeren Auflauf von Schaulustigen – die Autogramme, die Joko und Klaas schreiben durften, hielten sich in Grenzen. Einer der wenigen Zaungäste war Bürgermeister Peter Erhard. Er schaute am Drehtag gleich zweimal vorbei. „Es war sehr interessant, was da für eine Aufwand betrieben wird“, berichtet der Rathauschef, der sich über ein „Shake Hands“ mit den Showmastern freute. „Die waren super drauf, das hat mich total fasziniert“, sagt Erhard.

„Joko & Klaas gegen ProSieben“: Baut sich Joko ein Haus in Böbing?

Und weil Joko so begeistert war von Böbing („da bau’ ich mir ein Haus“), zeigte sich der Rathauschef durchaus offen für eine Aufnahme im Ort: „Die erste Hürde haben sie mit den Schafen ja schon hinter sich gebracht, da schauen wir jetzt mal weiter“, scherzt Erhard, der sich „über den tollen Werbeeffekt für Böbing“ freut. Schließlich habe man mit 15 000 bis 16 000 Übernachtungen „ja einiges an Tourismus im Ort“. Jetzt könnten es noch ein paar mehr werden. Schließlich schaut ganz Deutschland zu, wenn Joko und Klaas loslegen.

„Joko & Klaas gegen ProSieben“: Willkommene Werbung für Böbing

Für Schäfer Pirchmoser, der im Hauptberuf als Straßenwärter für das Staatliche Bauamt in Weilheim unterwegs ist, war der Dreh ebenfalls ein großer Glücksfall. Eigentlich hatte sich das Team nämlich einen anderen Schäfer in Freising ausgeschaut. „Doch der war im Urlaub und hat die Fernsehleute an mich weitervermittelt“, freut sich Pirchmoser über die willkommene Werbung für seine braunen und schwarzen Bergschafe, die er in Böbing züchtet und vermarktet.

Fernseh-Tipp: „Joko & Klaas gegen ProSieben“ am 15. Oktober

Die Sendung „Joko & Klaas gegen ProSieben“ mit dem Beitrag aus Böbing wird am Dienstag, 15. Oktober, um 20.15 Uhr bei ProSieben ausgestrahlt.

