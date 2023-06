Viertägiges Jubiläumsfest: Böbinger Trachtler „D‘Schnalzbergler“ feiern 110-Jähriges

8. bis 11. Juni

Von Theresa Kuchler schließen

Ein großes Fest steht vom 8. bis 11. Juni in Böbing an: Der Gebirgstrachten-Erhaltungsverein „D’Schnalzbergler“ feiert sein 110-jähriges Bestehen.

Böbing – Bei so einem Geburtstag darf man schon einmal gehörig feiern: 110 Jahre gibt es den Böbinger Trachtenverein „D’Schnalzbergler“ mittlerweile. Zu diesem Anlass haben die Trachtler und zahlreiche helfende Hände mehr als ein Jahr lang ein umfangreiches Rahmenprogramm organisiert, das den Verein, seine Mitglieder – und im Prinzip ganz Böbing – vier Tage lang hochleben lässt. „Da hilft das ganze Dorf zusammen“, sagt Franz-Xaver Schaller, der sich für den Verein als Schriftwart engagiert.

Los gehen die Feierlichkeiten mit einer traditionellen Fronleichnamsprozession am Donnerstag, 8. Juni, um 8.45 Uhr auf dem Kirchplatz. Danach ziehen die Teilnehmer in einem Marsch zum Festzelt, wo die Blaskapelle Böbing zu einem Frühschoppen aufspielt und ab 12 Uhr alte Autos zum Oldtimertreffen anrollen. Während die „Stegreifermusi“ nachmittags für Stimmung im Zelt sorgt, ist für die Oldtimer-Fahrer eine Rundfahrt durch das Dorf geplant. Der erste Tag der Jubiläumsfeier endet schließlich mit einem Musikantentreffen diverser Kapellen, die ab 19 Uhr im Festzelt aufspielen: die Blaskapellen aus Bad Bayersoien und Böbing sowie die Musikkapellen aus Rottenbuch und Schönberg.

110 Jahre „D‘Schnalzbergler“ Böbing: Dorf feiert vier Tage lang

In den darauffolgenden Tagen geht es musikalisch weiter, wobei vor allem junges Publikum angesprochen wird. Das Orchester „Kurzweil“ spielt am Freitag, 9. Juni, ab 20 Uhr; danach sorgt DJ „Darnok“ mit Partymusik für Stimmung im Zelt (Eintrittskosten für den Abend: fünf Euro). Für Samstagabend planen die Trachtler ab 20 Uhr einen „Boarischen Tanz“. Musik gibt es dafür von „Die Pfaffenwinkler“ und „Oimsummamusi“ (Eintritt: acht Euro). „Das ist Partymusik im bayerischen Stil“, kündigt Schaller an.

Am Sonntag, 11. Juni, geht das Vier-Tages-Fest mit einem tagfüllenden Programm zu Ende. Bereits um 9 Uhr stellen sich die Teilnehmer vor dem Festzelt zum Kirchenzug auf und marschieren gemeinsam zum Kriegerdenkmal, wo um 9.30 Uhr ein Feldgottesdienst mit Fahnen-Nachweihe stattfindet. Danach geht es wieder ins Festzelt, wo – natürlich beim Frühschoppen – noch einmal miteinander angestoßen und gegessen wird.

+ Ein Verein mit langer Geschichte: „D’Schnalzbergler“ gibt es seit 1913. Dieses Foto entstand im Jahr 1925. © Verein

Nachmittags um 14 Uhr gibt es einen letzten Festzug durch das Dorf. Den Ausklang der Feierlichkeiten gestalten schließlich bis in den Abend hinein die Musiker der Blaskapelle Böbing und der Musikkapelle Rottenbuch.

Wie Franz-Xaver Schaller sagt, erwarte der Verein „mindestens 1000 Besucher“, die an den Feierlichkeiten teilnehmen. „1000 Leute passen ins Zelt. Wir hoffen, dass wir bei gutem Wetter draußen noch mehr Besucher empfangen können.“ Neben den Dorfbewohnern rechnet der Verein auch mit Mitgliedern auswärtiger Trachtenvereine, die als Gäste mitfeiern. So haben „D’Schnalzbergler“ laut Schaller einige externe Vereine eingeladen, die zu den Böbingern freundschaftliche Beziehungen pflegen – und die teils weite Strecken auf sich nehmen. „Ein Bus mit 50 Personen kommt extra bis aus dem Chiemgau“, freut sich Schaller.