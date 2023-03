Moor als Klimaretter: Rotfilz bei Grambach wird renaturiert – Expertin schildert Vorgehen

Begehung im Rotfilz: Lisa Schwarz (roter Mantel) zeigte Landrätin Jochner-Weiß und Bürgermeister Bader, wo die Entwässerungsgräben verschlossen werden. © Gallmetzer

Ein Viertel des Landkreises besteht aus Moorflächen. Viele davon sind jedoch am Austrocknen. Um diesem Vorgang entgegenzuwirken, bemühen sich Landkreis und Kommunen um die Renaturierung. Im Rotfilz bei Grambach werden derzeit Maßnahmen umgesetzt, die eine Expertin nun zeigte.

Böbing – Der Boden bebt, als der Motor des großen Moorbaggers zu dröhnen beginnt. Wie auf einem Wackelpudding wird die nebenstehende Gruppe durchgeschüttelt. Dabei sind Landrätin Andrea Jochner-Weiß, der Böbinger Bürgermeister Peter Erhard, der Rottenbucher Bürgermeister und Mitglied des Umweltausschusses des Landkreises Markus Bader, Mitarbeiter des ausführenden Fachunternehmens sowie mehrere Mitarbeiter des Landratsamtes. Hier im Böbinger Rotfilz, neben dem Graner Weiher, findet das statt, was bundesweit gefordert wird: Klimaschutz, der tatsächlich umgesetzt wird.

37 Hektar einer Moorfläche werden seit Anfang Februar renaturiert. Angekauft wurde die Fläche vom Landkreis 2020 für rund eine Million Euro, die zum Großteil durch die Regierung von Oberbayern gefördert wurde. Die Arbeiten sind mit 110 000 Euro veranschlagt. Zwar zählt das Rotfilz zu den hydrologisch weitgehend intakten Spirkenhochmooren des Landkreises, dennoch sind die Spuren von rund 100 Jahre alten Eingriffen deutlich erkennbar. Denn ab den 1920er-Jahren entstanden zahlreiche Entwässerungsgräben.

Jährlich können 15 Tonnen CO2 pro Hektar vermieden werden

Die Folge: Die Fläche wird trocken, nach und nach von Büschen zugewuchert und die Wirkung des Moores geht verloren. Denn ob als Beitrag zum Klimaschutz durch die Speicherung von CO2, als Schutz vor Hochwasser oder Trockenperioden oder als Lebensraum für zahlreiche bedrohte Arten: Die ökologischen Dienstleistungen der Moore sind vielschichtig. „15 Tonnen CO2 pro Hektar und Jahr können hier vermieden werden, wenn die Entwässerungsgräben wieder verschlossen werden“, erklärt Lisa Schwarz, die als Expertin für Umweltplanung und Ingenieurökologie im Landratsamt für das „Klimaschutzprogramm 2050 – Moorrenaturierung“ zuständig ist. Zwar sei das Rotfilz im Zentrum noch relativ nass, die Ränder jedoch seien längst zu trocken. „Ein Graben, der mal da ist, zieht immer Wasser“, erläutert die Wissenschaftlerin.

Der nötige Torf für die Dämme wird gleich in der Umgebung herausgebaggert. © Gallmetzer

Noch sei das Moor zu retten. „Hier sind genau die Bedingungen, die wir brauchen, damit es funktioniert“, geht Bauleiter Achim Rücker von einem Erfolg in Sachen Renaturierung aus. Der Biologe schwärmt von den verborgenen Erkenntnissen im Boden: „Torf ist wie ein Geschichtsbuch.“ Schon in geringer Tiefe könne man die Umstände mehrerer Tausend Jahre ablesen. Meteoriteneinschläge seien genauso zu erkennen wie Brände; eingeschlossene Pollen verrieten viel über die rundherum angebauten Agrarpflanzen. Das alles soll bewahrt werden.

Durchgeführt werden die Baumaßnahmen von Stefan Deschler, der sich mit seinen Söhnen auf die Renaturierung von Mooren spezialisiert hat. „Wir mussten zunächst eine 1,2 Kilometer lange Trasse legen, damit wir zu den Stellen hinfahren können“, führt der Deutenhausener aus. Das gerodete Holz wurde gleich auf diesem Weg verteilt, damit der wertvolle Moorboden geschützt bleibt. Später wird es wieder entfernt. „Wir wollen den Moorkörper nicht beschädigen und keine Spuren hinterlassen“, verdeutlicht der Fachmann. Deshalb seien auch nur Spezialfahrzeuge im Einsatz, die einen maximalen Bodendruck von 150 kg/cm² ausüben. Denn der empfindliche Boden soll nicht verdichtet werden.

Wasser soll im Moor bleiben - Maßnahmen voraussichtlich in drei Wochen beendet

Drei verschiedene Bauvarianten, die je nach Situation an der jeweiligen Stelle realisiert werden, sollen garantieren, dass das Wasser im Moor bleibt. Die einfachste Ausführung sind Torf-Pfropfen. Der Torf im Moor wird dabei umverteilt und mit Vegetation bedeckt. Aufwendiger sind die mit Stammholz sanierten Abschnitte, bei denen Baumstämme quer in die Gräben gelegt und mit Torf bedeckt werden. Am kompliziertesten sind die Holzspundungen mit Brettern. Hierfür haben die Dreschlers sich ein eigenes Patent ausgedacht, bei dem ein Eisenrahmen als Halterung dient. Die hineingesteckten Bretter werden mit dem Baggerarm in den Boden gedrückt, bevor der Rahmen wieder entfernt wird. „Das fließende Wasser wird gestoppt. Es tritt sofort ein Rückstau auf“, sagt Deschler.

20 der 80 Bauwerke sind derartige Dämme. „Je nach Witterung sind wir in circa drei Wochen fertig“, schätzt Deschler. Bedenken von Anliegern, die Bürgermeister Erhard einbringt, räumt Schwarz aus. Die Nässe wird angrenzende bewirtschaftete Flächen nicht betreffen. Alles sei fachlich genauestens geprüft. Die Torfmoose, die auch in den renaturierten Flächen bald wieder wachsen sollen, würden die Feuchtigkeit wie ein Schwamm speichern. Schwarz hofft, dass auch weitere Flächen in der Region angekauft werden können im Sinne des Klimaschutzes: „Es eilt. Wir müssen jetzt etwas tun.“