Open-Air-Bürgerversammlung gelungen

Böbings Bürgermeister mit Zwei-Jahres-Bilanz auf dem Sportplatz

Eine Bürgerversammlung als Open Air-Veranstaltung mit der Zwei-Jahres-Bilanz des Bürgermeisters, Musik der Blaskapelle und einer Tombola: Dazu gab es in Böbing auch Wurst- und Käsesemmeln und diverse Getränke, die allesamt Corona-bedingt den 150 Besuchern an ihren Plätzen gereicht wurden. In der Gemeinde Böbing war es am Mittwochabend ein Experiment, das rundum gelungen ist.

Böbing – Böbings Bürgermeister Peter Erhard meinte auf dem Böbinger Sportplatz, es sei eigentlich wurscht, ob die Leute wegen seiner Beiträge oder wegen der Musikkapelle gekommen seien. Die Musiker übrigens haben seit einem Jahr erstmals wieder für die Öffentlichkeit aufspielen durfte.

Böbings Bürgermeister bedauerte, dass in den Jahren 2020 und 2021 das gesellschaftliche Leben nahezu völlig runtergefahren werden musste. „Corona hatte uns alle fest im Griff, Einschränkungen in allen Lebenslagen, vieles stand still.“ Umso wichtiger sei es, dass er nach 2019 die Dorfbewohner erstmals wieder über die Arbeit des Gemeinderates informieren durfte. Der, seiner Meinung nach, alles richtig gemacht habe.

Besonderheit ist das Pro-Kopf-Guthaben

Die besondere Information dabei: Statt anderswo die übliche Pro-Kopf-Verschuldung hat Böbing ein Pro-Kopf-Guthaben von 374 Euro. Vor zwei Jahren waren es noch 715 Euro pro Einwohner.

Danach reihte Böbings Bürgermeister abgeschlossene, laufende und geplante Vorhaben der Gemeinde aneinander. Etwa die Wasserversorgung: 140 000 Kubikmeter Wasser wurden im vergangenen Jahr verkauft. 0,36 Euro je Kubikmeter kostete das flüssige Gut. „Ihr könnt mit ruhigem Gewissen den Wasserhahn aufdrehen“, meinte Erhard. Die Gebühren bleiben weiterhin stabil.

Die Abwasserreinigung mit Entsorgung des Klärschlammes kostet die Gemeinde derzeit 22 000 Euro pro Jahr. Die Zustandskontrolle des Kanalnetzes weitere 160 000 Euro. Das sei, so der Bürgermeister, das größte vergrabene Vermögen der Gemeinde.

+ Böbings Bürgermeister Peter Erhard legte Rechenschaft ab. © Kindlmann

Stichwort Mobilfunk: Dieses Thema mit sechs Vorrangflächen an sieben Standorten beschäftigt die Gemeinde seit dem Jahr 2014. Beim Breitbandausbau sei man beim Einstieg in das Giga-Bit-Verfahren im Ortsbereich, Glasfaser kommt im Außenbereich. Die Kosten dafür belaufen sich auf vier bis fünf Millionen Euro mit einer staatlichen Förderung von 90 Prozent. „Die Welt will digital mit Böbing verbunden werden“, ist sich da der Bürgermeister sicher. Böbing selbst hat in 15 Jahren 1,2 Millionen Euro in den Breitbandausbau investiert.

Stichwort Grundschule: Vier einzügige Klassen gibt es in der derzeit. Pro Jahr werden in Böbing 20 Kinder geboren. „Gute Aussichten also, dass uns die Grundschule erhalten bleibt“, meinte dazu Erhard. Bis zum Herbst wird ein Klassenraum zum Computerraum umgestaltet. Kosten: 45 000 Euro.

Große Freude über neuen Kinderheim-Betreiber

Stichwort Kindergarten: Die Gemeinde Böbing hat 2018 den Kindergarten den Hedwig-Schwestern für 650 000 Euro abgekauft. 2019 wurde das Obergeschoss für 350 000 Euro ausgebaut, 2020 das Erdgeschoss für weitere 370 000 Euro.

Beim Kinderheim geht für Böbing am 31. Juli eine 70-jährige Ära zu Ende. Das sei traurig, meinte Erhard. Dass danach Regens Wagner das Kinderheim übernehme (wir berichteten), sei hingegen mit großer Freude verbunden. Da sei das Heim in guten Händen.

Zu den Vereinen: Alle Aktivitäten seien wegen Corona bislang auf null runtergefahren worden. Da erst merke man, welch kulturellen Wert die Vereine für das Dorf hätten, so Erhard.

Bauanfragen sogar aus Berlin und Hamburg

Thema Bauland: Neu, teils erschlossen oder schon baufertig seien die Gebiete „Ammerblick II“, „Im Luß“, „Lugenauer Weg“ und „Pischlach Moos“. An weiteren vielversprechenden Flächen sei man dran. Kaum werde ein neues Baugebiet in der Zeitung vorgestellt, bekomme er Anrufe aus Berlin oder Hamburg, meinte Erhard und fügte an, „wer nach Böbing kommt, muss her passen, wir wollen ein Dorf bleiben“.

Thema Grüngutsammelstelle an der Kläranlage: Sieben Tage in der Woche ist sie geöffnet. „Aber nur für Böbinger Bürger, nicht für Auswärtige“, betont Erhard und schritt zur Verlosung der Tombola. Mehrere Kennzeichenhalter und ein Kissen mit Wolldecke gab es zu gewinnen.

Schließlich appellierte der Bürgermeister doch, bitteschön am 26. September zur Bundestagswahl zu gehen, und er bat auch, sich weiterhin für eine gute und starke Dorfgemeinschaft einzusetzen. Bei all’ denen bedankte er sich, „die zum guten Dorfleben beigetragen haben“. Zum Schluss der Bürgerversammlung intonierte die Musikkapelle mit ihrem Dirigenten Anton Wurm noch die Bayernhymne.

Walter Kindlmann

Schongau-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser brandneuer Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Schongau – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.