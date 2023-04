„Wir haben einfach Bock, das jetzt anzugehen“: Pischlacher Paar träumt vom eigenen Bauernhof

Großer Wunsch

Ein junges Paar aus Pischlach hat einen großen Wunsch: einen eigenen Bauernhof. Um diesem Ziel ein Stück näher zu kommen, machen die beiden derzeit mit Aushängen auf sich aufmerksam.

Böbing – „Hof gesucht“ prangt in grüner Schrift und Großbuchstaben auf dem Kopf des DIN-A4-Blatts, das derzeit in mehreren Geschäften in der Region hängt. Darunter ein Text und das Foto eines jungen Paares in Tracht: Zu sehen sind Anna-Lena Scholz und Matthias Seelos, die ihren Lebenstraum durch die ungewöhnliche Suche verwirklichen wollen.

Als die beiden sich kennenlernten war ihnen schnell klar: sie gehören zusammen. Seit fünf Jahren sind der Peitinger und die Ohlstädterin liiert, zogen vor zwei Jahren gemeinsam nach Pischlach. Landleben pur erwartet sie seitdem jeden Tag, und das genießen sie in vollen Zügen.

Gleich, als sie in ihrer neuen Heimat angekommen waren, besuchten sie die Nachbarn, knüpften Kontakte – unter anderem zu einem Landwirt, der Pferde und Kleintiere hält und eine Rinderzucht betreibt. „Wir haben einfach gefragt, ob wir etwas helfen können“, erinnert sich Seelos, dessen Vater schon Schafe und Kühe besaß, an die ersten Schritte in Richtung Landwirtschaft. „Bei den Pferden hat es uns Spaß gemacht, aber noch besser hat es uns bei den Kühen gefallen“, erzählt der Feinwerkmechanikermeister.

Auch seine Partnerin, die als stellvertretende Kindergartenleitung im Herzogsägmühler Naturkindergarten tätig ist, fühlte sich sofort wohl auf dem Bauernhof. Fast täglich arbeitet das Paar seitdem im Stall mit. „Wir wurden gut eingelernt“, findet Scholz. Der Bauer ist sogar schon in Urlaub gefahren und hat dem Paar währenddessen seine Aufgaben übertragen.

Landmaschinen sind die Leidenschaft des 24-Jährigen

„Aber er hat Nachwuchs, der den Hof übernimmt“, bedauert Seelos und erzählt, wie der Wunsch nach einem eigenen Hof immer weiter ins Bewusstsein rückte, als er und seine Partnerin immer tiefer in die landwirtschaftliche Arbeit eintauchten. „Die Idee war bei uns beiden schon immer da“, sagt Scholz, die sehr ländlich und mit Hühnern aufwuchs, und ergänzt: „Wir waren uns bisher nur noch nicht darüber im Klaren.“ Sie ist überzeugt, dass eine Nebenerwerbslandwirtschaft das Richtige und jetzt der perfekte Moment da ist: „Wir haben einfach Bock, das jetzt anzugehen.“

Die Entscheidung wurde gut durchdacht: „Ein halbes Jahr haben wir überlegt. Es gibt ja nicht nur schöne Zeiten auf dem Hof. Aber inzwischen sind wir uns ganz sicher“, erklärt die 25-Jährige. Daher bemühen sie und ihr Lebensgefährte sich um die passenden Qualifikationen, die das Führen einer Landwirtschaft erleichtern sollen. „Wenn wir etwas machen, dann richtig“, sagt Scholz.

Sie absolviert derzeit eine Ausbildung zur Kräuterpädagogin. Einen kleinen Acker bewirtschaftet sie außerdem selbst, hat den Garten voller Hochbeete und verarbeitet das Angebaute zur Selbstversorgung. Seelos schließt gerade seine Ausbildung zum technischen Betriebswirt ab. Beide gemeinsam büffeln für den „großen Bila“, einem zweijährigen Weiterbildungsprogramm der bayerischen Landwirtschaftsberatung, das es ermöglichen soll, alle Fähigkeiten zu erwerben, um einen Bauernhof zu leiten.

Landmaschinen sind ohnehin längst Seelos Leidenschaft. Er hat mit seinem Bruder einen Wald geerbt, den er mit großem Gerät bewirtschaftet. Zwei Traktoren stehen außerdem vor dem Haus, an denen er gerne stundenlang bastelt.

Erste Höfe haben die Beiden bereits begutachtet

Für deren Einsatz fehlt nun jedoch noch der passende Hof mit den passenden Besitzern. „Am besten jemand Älteres, der die Landwirtschaft mit Leidenschaft betreibt und selbst keine Nachkommen hat, die weitermachen wollen“, sagt Seelos, der von dem Wissen vieler Jahre profitieren sowie es sich aneignen möchte und auch gerne bei jeglichen handwerklichen Tätigkeiten anpackt. Das Wichtigste für den 24-Jährigen: „Menschlich muss es einfach passen.“

Neun Kontakte gab es bereits, fünf Höfe wurden begutachtet, zwei sind noch in der engeren Auswahl. Doch hofft das Paar noch auf weitere Angebote. „Am liebsten würden wir eigentlich in der Region bleiben“, sagt Seelos. „Wenn man sich gut versteht, ist es eine Win-win-Situation für beide Seiten“, ist er überzeugt.

Zunächst ist geplant, auf mehreren Höfen Probewochen zu verbringen und mitzuarbeiten. Dort, wo es am besten harmoniert, ist ein Jahr zum gemeinsamen Kennenlernen und Zusammenwachsen angedacht. Wie es dann weitergeht, steht in den Sternen: „Wir sind für viele Ideen offen“, ist das Paar flexibel bei der Art, wie der Hof weitergegeben wird.

„Es gibt keinen Plan B“

Präziser sehen die Vorstellungen hinsichtlich der Lage aus: „Innerorts ist für uns nicht vorstellbar“, sagt Scholz und hat ein Bild vor Augen: „Es müssen Felder drumherum sein.“ Die Kühe – um die 20 seien vorstellbar – sollen viel Zeit draußen verbringen dürfen, denn „es soll alles so tiergerecht wie möglich sein“. Ob Hühner, Schafe oder Schweine: Nahezu alles kann das Paar sich vorstellen. Nur Pferde kommen nicht infrage.

Doch was ist, wenn das vorhaben „Bauernhof“ nicht aufgeht? Scholz überlegt kurz und antwortet: „Es gibt keinen Plan B.“ Eins ist aber klar: Wenn ein Hof aufgetrieben ist, sollen auch die Heirat und Kinder folgen. Wer einen passenden Hof hat oder jemand kennt, der Interesse haben könnte, kann sich unter der Telefonnummer 0157/51916372 melden.

