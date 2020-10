Aus Rache am Ex-Freund: 57-Jährige rammt seinen Wagen und zerkratzt Auto der „Neuen“ mit Rechen

Da hat sich eine 57-Jährige aber ordentlich an ihrem Ex-Lebenspartner gerächt: Sie zerkratzte nicht nur das Auto seiner neuen Freundin, sondern rammte kurz darauf auch noch sein Auto.

Eine verlassene 57-Jährige hat sich bitter gerächt

Sie demolierte in Böbing gleich zwei Autos

Der Schaden ist enorm

Böbing – Zu einer Rache-Aktion ist am Freitag gegen 18 Uhr eine 57-jährige Frau aus dem südöstlichen Altlandkreis Schongau unterwegs gewesen. Laut Polizeibericht fuhr die Frau in alkoholisiertem Zustand zu dem Wohnanwesen ihres Ex-Lebenspartners nach Böbing und beschädigte mit einem Rechen das Auto von dessen neuer Lebensgefährtin. Anschließend stieg die 57-jährige Frau in ihr Fahrzeug und fuhr davon.

Nach der ersten Aktion kam sie wieder

Doch schon kurze Zeit später kam sie zurück – und rammte den geparkten Wagen ihres ehemaligen Lebensgefährten. Sein Auto wurde durch den Zusammenstoß auf einen weiteren geparkten Pkw geschoben, der dadurch ebenfalls beschädigt wurde. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich laut Polizei auf rund 11 000 Euro.

Sie war völlig betrunken

Ein Atemalkoholtest bei der 57-Jährigen ergab einen Wert im Bereich der Grenze zur absoluten Fahruntüchtigkeit (knapp 1,1 Promille), sodass eine Blutentnahme im Krankenhaus Schongau durchgeführt wurde. Zudem wurde ihr Führerschein sichergestellt. Die Frau erwartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkoholkonsums.

Lesen Sie auch: Wie ein historischer Brunnen in Bernbeuren von einem betrunkenen Autofahrer zerstört wurde und einen schweren Unfall bei Birkland.