Retter eilen zu verletztem Schwan – Angelhaken hatte sich im Schnabel verfangen

Auf dem Lugenauer See

Um einem verletzten Schwan zu helfen, in dessen Schnabel ein Angelhaken hing, eilten mehrere Männer mit einem Boot über den Lugenauer See bei Böbing.

Böbing – Ein verletzter Schwan ist am Lugenauer See bei Böbing gerettet worden: Der Böbinger Harald Echter war gerade beim Schwimmen im Lugenauer See, als er bemerkte, dass sich einer der seit längerer Zeit auf dem See beheimateten Schwäne nicht natürlich verhielt.

Als er sich dem Schwan bis auf einen Meter Entfernung schwimmend näherte, stellte er fest, dass der Schwan in seinen Schnabel einen Drilling, also einen Fischerhaken, hatte, und die daran hängende Angelschnur sich in sein Gefieder verhängt hatte. Vermutlich hatte der schon sichtlich stark geschwächte Schwan seit einigen Tagen den Haken im Schnabel und konnte somit auch keine Nahrung mehr aufnehmen.

Retter helfen verletztem Schwan – Angelhaken hatte sich im Schnabel verfangen

Böbings Naturschutzwart Werner Schubert hat nach einem Anruf Echters dann so schnell wie möglich versucht, einen verantwortlichen Fischer vom Fischereiverein in Weilheim, der den See gepachtet hat, zu erreichen, so dass so schnell wie möglich ein Fischer mit einem Boot mit großen Kescher zum See kommen solle, um den Schwan einzufangen.

Nach kurzer Zeit kam dann auch Fischereiaufseher Harry Fichtner mit Boot und Kescher zum See, wo sich dann freundlicherweise Harald Echter sogleich bereit erklärte, zusammen mit ihm im Boot in den See hinaus zu rudern, um den Schwan einzufangen und den Haken in seinem Schnabel zu entfernen.

Nach einer längeren „Verfolgungsjagd“ hat sich beim Schwan auf der „Flucht“ vor seinen „Rettern“ der Haken aber von selbst aus dem Schnabel gelöst. Die einige Meter lange Angelschnur mitsamt dem Drilling konnten die beiden „Retter“ dann noch aus dem Wasser fischen und mit ins Boot nehmen. Von Werner Schubert