Für Alois halten alle zusammen

Das Resultat ist beeindruckend, macht schier sprachlos. Exakt 638 Menschen haben sich am vergangenen Sonntag in der Böbinger Turnhalle typisieren lassen, um einen geeigneten Stammzellen-Spender für den an Leukämie erkrankten Alois Köpf (53) zu finden.

Böbing – Es ist kurz nach 9 Uhr an diesem nebligen Sonntagvormittag. In der Böbinger Turnhalle herrscht reges Treiben. Tische werden in Positionen geschoben, Transportkisten in die Halle getragen. Fast 50 Helfer haben sich für diese Aktion gemeldet und packen kräftig mit an. In Nullkommanichts sind die notwendigen Stationen für die Typisierung aufgebaut.

Einweisung, Registrierung und Speichelprobe an einem Tisch, dieses pärchenweise. Danach an der nächsten Station Zwischenkontrolle der Daten und Abgabe der Speichelprobe. Einen Tisch weiter dann die Endkontrolle, wo auch eine Geldspende abgegeben werden kann. Dort wird auch der vorläufige Spenderausweis ausgegeben. Nicht zu vergessen die „süßen Mädels“ im Obergeschoss, die jede Menge Kuchen, Muffins und andere leckere Teilchen von fleißigen Hausfrauen entgegennehmen, um nach der Aktion die Spender etwas zu verwöhnen.

Es greift Zahn in Zahn, eine Dorfgemeinschaft, wie sie eindrucksvoller nicht sein kann. Bürgermeister Peter Erhard ist stolz auf seine Gemeinde. „Wenn wir im Dorf nicht mehr zusammen helfen, was dann?“, sagt er. Nach Aussage des Bürgermeisters, der mit seiner Frau Michaela schon über 20 Jahre typisiert ist, läuft die Aktion „wahnsinnig gut“ ab. „Alle Helfer arbeiten Hand in Hand.“

Es gibt Momente und Stationen im Leben, da fehlen einem einfach die Worte. An so einer Station ist Claudia Köpf an diesem Morgen angekommen. Die Ehefrau des Erkrankten steht in der Nähe des Eingangs, um den ankommenden Spendern einen freien Platz zur Registrierung zuzuweisen. Ruhig, besonnen, ohne viel Worte. Was mag in dieser Frau wohl vorgehen, die mit ihrer Familie den Kampf gegen die Krankheit aufgenommen hat? Ihr Gesichtsausdruck schwankt zwischen einem dankbaren Lächeln und glänzend feuchten Augen.

Vier Stunden lang wird sie mit ihrer Familie und den vielen Freunden in der Halle die Spender betreuen, die aus allen Himmelsrichtungen nach Böbing gekommen sind. Wie zum Beispiel die Familie Eggersdorfer aus Hohenpeißenberg. Vater Markus hat den Aufruf in der Zeitung gelesen. Als aktiver Feuerwehrmann wird bei ihm das Ehrenamt groß geschrieben. Deshalb war es für ihn auch selbstverständlich, hier für den guten Zweck zu erscheinen. Und das in doppelter weiblicher Begleitung. Ehefrau Manuela und Tochter Sarah schlossen sich der Aktion sofort an. Darüber hinaus kennen sie die Schwester von Alois Köpf. Also Ehrensache!

Aus Forst kommen Franz Eckert und Partnerin Barbara nach Böbing. Barbara darf, Franz fällt durch das Raster. Er hat die Altersgrenze für Spender überschritten. Hier wird ganz genau geprüft, dass die Voraussetzungen eingehalten werden. Der Weg war trotzdem nicht umsonst. Während Barbara die drei Wattestäbchen nacheinander im Mundraum kreisen lässt, steckt Franz einen Obolus in die Spendenbox.

Einer fällt richtig auf. Sauber rausgeputzt in Tracht mit kurzer Lederhose und Gamsbart am Hut nimmt Michael Probst am Tisch zur Datenerfassung Platz. Am Tisch daneben Sabine, auch eine Probst. Es ist seine Schwester. Sie sind auf dem Weg zur Geburtstagsfeier ihres Vaters Karl, der seinen 60. feiert. Doch vor der Kür kommt die Pflicht.

Einen Tisch weiter sitzt eine Sportlerin in auffallenden Outdoorklamotten. Neben ihr steht ein voll gepackter Rucksack. „Ich bin bloß ganz schnell über d´Schnalz von Peiting hierher gekommen“, sagt sie. Nach der Typisierung will sie erst auf Tour gehen.

Lustig geht´s derweil in der Warteschlange zu. Richtig gelesen, Warteschlange. Obwohl über 20 Doppeltische aufgebaut sind, ist der Andrang so groß, dass nicht jeder sofort drankommt. Die lustigen Jungs sind schnell entdeckt. Sie haben am Vorabend an einem Watt-Turnier teilgenommen. Und dieser Abend ist am Sonntagmittag noch nicht zu Ende. Diese Jugend kann sich sehen lassen. Feiern und danach Gutes tun, eine gelungene Kombination.

Zwei junge Burschen fallen auf. Ihr besonderer Hand- und Armschmuck fällt ins Auge: Federvogeltattoo. Es sind zwei Brüder aus Seehausen, die mit der Familie gut bekannt sind. Luis und Philipp Neuner haben am Tisch von Sarah Köpf (Tochter von Alois) und Natalie Probst (Nichte von Alois) Platz genommen. Erst geben die beiden Jungs ihre Proben ab, dann übernehmen sie selbst für den Rest des Tages eine Station der Registrierung. Was will man da noch sagen?

Auch Aktionsleiter Andreas Bausch von der Deutschen Knochenmark Spenderdatei (DKMS) ist am Ende geplättet über solch einen Zusammenhalt. 638 Menschen haben sich typisieren lassen, genau 7457,80 Euro landeten zusätzlich in der Spendenbox für die DKMS. „Dieses Ergebnis liegt weit über den Erwartungen.“

VON HANS-HELMUT HEROLD