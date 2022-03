Tödliches Feuer in Oberbayern: Mann stirbt bei Vollbrand in Wohnmobil

Von: Katharina Haase

Brand in Burggen. © Herold

Beim Brand eines Wohnmobils in Burggen ist in der Nacht eine Person getötet worden. Ersten Ermittlungen zufolge verbrannte ein Mann in dem Wagen.

Burggen - In Burggen, im Landkreis Weilheim-Schongau, ist es in der Nacht auf Dienstag, 23. März, zu einem Brand gekommen. Ersten Ermittlungen zufolge kam dabei eine Person ums Leben.

Wie die Polizei Oberbayern Süd wurde der Feuerwehr in Burggen am frühen Dienstagmorgen gegen 2.00 Uhr ein Brand in der Füssener Straße in Burggen gemeldet.

Brand in Burggen: Mann verbrennt in Wohnmobil

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte der Feuerwehren fest, dass es sich beim Brandobjekt um ein geparktes Wohnmobil handelte. Dieses stand bei Eintreffen der Rettungskräfte bereits in Vollbrand. Durch die vereinten Kräfte der anwesenden Freiwilligen Feuerwehren konnte das Feuer glücklicherweise rasch gelöscht werden. Ein Übergreifen der Flammen auf das nebenstehende Wohnhaus wurde so verhindert.

Nach dem Löschen des Brandes wurde ersichtlich, dass sich offenbar zur Zeit des Feuers eine Person in dem Wohnmobil aufgehalten hatte. Bei dieser Person handelt es sich ersten Aussagen der Einsatzkräfte vor Ort zufolge um einen Mann, der bereits längere Zeit dort gelebt haben soll. Er überlebte das Feuer nicht und verbrannte in dem Wohnmobil.

Nach tödlichem Brand in Burggen: Kripo ermittelt

Die Ermittlungen wurden noch vor Ort vom Kriminaldauerdienst der Kripo Weilheim übernommen. Die weiteren Untersuchungen zur genauen Brandursache sowie zur Identität der verstorbenen Person werden unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II von der Kripo Weilheim geführt. Hierzu dauern die Ermittlungen noch an. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf eine Summe im fünftselligen Bereich. kah Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.