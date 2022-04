„Ich dachte, die Welt stürzt ein“: 92-Jährige erhält Schockanruf - und reagiert genau richtig

Von: Elena Siegl

Telefonbetrüger wollten eine 92-Jährige aus Burggen dazu bringen, ihnen 70 000 Euro zu zahlen. Die Seniorin konnte den Betrugsversuch durchschauen. © dpa

Telefonbetrüger haben es auch immer wieder auf Menschen, vor allem Senioren, aus dem Schongauer Land abgesehen. Um andere zu warnen, berichtet eine Burggenerin von ihrem Erlebnis.

Burggen – Es ist gegen 15.30 Uhr, an einem Mittwochnachmittag im April, als eine Frau in Burggen einen „Schockanruf“ erhält – so bezeichnet ihn die 92-jährige, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will, im Nachhinein. „Ich dachte, die Welt stürzt ein.“ Betrüger wollten sie um ihr Erspartes bringen. Auch wenn sie das rechtzeitig verhinderte – die Geschehnisse wirken bei ihr nach. Sie will ihre Geschichte erzählen, um andere zu warnen.

Was war passiert? Als die Burggenerin den Telefonhörer abnahm, war sofort eine hysterische, weinende Mädchenstimme zu hören: „Omi, Omi. Ich hab so Angst. Du musst mir helfen.“ Sie habe eine Frau angefahren, eine Mutter von zwei Kindern, die beim Unfall gestorben sei, so das Mädchen. Ein Name wurde auch auf Nachfrage der Seniorin, wer denn überhaupt dran sei, nicht genannt. Eine Enkelin hat sie nicht, aber die Frau dachte an ihre Nachbarin, gerade 18 geworden und deshalb erst seit kurzem allein mit dem Auto unterwegs. Mit der Familie ist sie eng verbunden. Also fragte sie „Bist du die Anna (Name von der Redaktion geändert)?“ – Das wurde bejaht. Und die Geschichte der Betrüger nahm ihren Lauf.

Betroffene hätte „Kaution“ in Höhe von 70 000 Euro hinterlegen sollen

Die angebliche Anna reichte den Hörer weiter an eine Frau, die sich als Beamtin der Kriminalpolizei ausgab. Sie fragte nach dem Verwandtschaftsverhältnis zu Anna. Und gab den Hörer wieder weiter, diesmal an einen Mann. Der gab sich als Vorgesetzter der Kripo-Beamtin aus. „Sie wissen ja, um was es geht. Die Anna ist bei uns. Sie müssen eine Kaution von 70 000 Euro hinterlegen.“

Schon die ganze Zeit über hatte sie ein komisches Bauchgefühl, erzählt die Burggenerin. Dass Anna sie plötzlich „Omi“ nennt. Die Stimme, die eigentlich nicht zu ihr passte. Dass kein Ort genannt wurde und Geld gefordert wurde. Und eindringlich auf sie eingeredet wurde, keinem davon zu erzählen. Auch nicht ihrem Lebensgefährten – danach hatte die argwöhnisch gewordene Burggenerin gefragt, obwohl sie gar keinen Partner hat. „Die haben mich psychisch so runtergemacht – es hat gedauert, bis ich alles miteinander verbunden habe.“

Schock-Anruf bei Seniorin: 92-Jährige behält die Nerven

Auch wenn sie schon älter ist, die Nerven verliere sie eigentlich nicht so leicht, betont die Burggenerin. Dass es Telefonbetruge gibt, war ihr auch bewusst. Nie hätte sie es für möglich gehalten, dass sie (fast) auf einen hereinfällt. „Die wissen genau, was sie sagen müssen. Man sieht nur noch die Not. Es braucht Zeit, bis es einem dämmert.“

„Manche glauben, nur alte, dumme, schreckhafte Personen sind betroffen. Aber das stimmt nicht.“ Auch ein Enkel-Trick-Betrüger hatte es vor einiger Zeit schon einmal bei ihr probiert. Das habe sie gleich durchschaut. Diesmal habe es länger gedauert.

Die letzte Gewissheit, dass es sich um Betrug handelte, hatte die Burggenerin, als sie gefragt wurde, wie viel Bargeld sie denn daheim hätte. „Das werde ich Ihnen auf die Nase binden“, habe sie geantwortet. „Ich dachte, jetzt drehe ich den Spieß um.“ Sie sagte dem Betrüger noch „da können Sie jetzt darüber nachdenken“, legte schließlich auf. Und wählte sofort den Notruf. Dort habe man ihr versichert, alles richtig gemacht zu haben. Trotzdem: Über den Vorfall denkt die Seniorin immer noch häufig nach.

Abzock-Anruf bei alter Dame - die dreht den Spieß einfach um

Betrüger versuchen immer wieder, Menschen in der Region um ihr Erspartes zu bringen, sagt Schongaus Polizei-Chef Herbert Kieweg. Meist konzentrieren sich die Anrufer an ein, zwei Tagen geballt auf die Region. Es gibt verschiedene Betrugsmaschen. Etwa den klassischen Enkeltrick, falsche Polizisten oder das Vorgaukeln eines Unfalls, wie es im Fall der Burggenerin war. Auch über WhatsApp probieren es die Betrüger verstärkt. Zum Glück würde die Präventionsarbeit mittlerweile aber wirken, so Kieweg. Meist werden bei der Polizei Schongau nur Betrugsversuche gemeldet. Allerdings gebe es auch eine Dunkelziffer, Fälle, von denen die Polizei nicht erfährt.

Polizei rät: Im kleinsten Zweifel sofort auflegen

Kieweg rät dazu, wenn man bei Anrufen auch nur den kleinsten Zweifel spürt, dass etwas faul sein könnte, zum Beispiel, wenn Geld gefordert wird, aufzulegen. Und sich direkt bei der Polizei (in Schongau hat sie die Telefonnummer 08861/23460) zu melden oder den Notruf zu wählen. „Lieber einmal zu viel anrufen. Das ist wirklich so.“ Normalerweise hätten die Betroffenen Ruhe, nachdem sie aufgelegt haben. „Die Betrüger wissen, dass es für sie dort nichts zu holen gibt.“ Auch gescheiterte Betrugs-Versuche sollte man bei der Polizei melden. „Wir nehmen uns die Zeit, um mit den Menschen zu reden“, so Kieweg.

