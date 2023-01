Feste und finanzielle Herausforderungen - das steht 2023 in Burggen an

Von: Elena Siegl

Sandra Brendl-Wolf Bürgermeisterin von Burggen Bauen in zwei Gebieten © ARMIN ZACHERL/ Archiv

Das Dorfgemeinschaftshaus wird fertig, Freunde aus Frankreich begrüßt, Feste gefeiert und in zwei Baugebieten kann endlich losgelegt werden – viel steht heuer an in Burggen.

Burggen – Seit vielen Jahren beschäftigt das Dorfgemeinschaftshaus den Burggener Gemeinderat. Nachdem sieben Jahre geplant, debattiert und nach Alternativen gesucht wurde, erfolgte im Mai 2020 der langersehnte Spatenstich. Und heuer soll das Gemeinschaftshaus endlich fertig werden. Wahrscheinlich im Sommer, davon geht Bürgermeisterin Sandra Brendl-Wolf „optimistisch“ aus. Aktuell werde die Elektrik fertiggestellt, mit der Gestaltung der Außenanlagen habe man begonnen und die Trockenarbeiten schreiten voran. Sobald diese beendet sind, können neue Gewerke ins Haus und sich um Sanitäranlagen, Malerarbeiten und den Innenausbau kümmern, schildert Brendl-Wolf.

Zwei Insolvenzen in den Bereichen Elektrik und Putzarbeiten hatten den Bau zuletzt extrem verzögert, so die Rathauschefin. Neue Firmen für die Aufträge wurden zwar gefunden, die Gemeinde sieht sich durch die Verzögerung aber mit Baupreissteigerung und Zinssteigerung konfrontiert. „Das wird noch ein Kraftakt. Auch finanziell“, sagt Brendl-Wolf.

Start in zwei Baugebieten

Eine weitere, notwendige Anschaffung macht die Situation nicht besser: Die Feuerwehr bekommt ein neues Fahrzeug. Zwar erst 2024, die erste Zahlung ist aber schon heuer eingeplant. Insgesamt 490 000 Euro werden fällig, gefördert werden nur 77 000 Euro, erzählt Brendl-Wolf. Für eine leistungsfähige Feuerwehr zu sorgen gehört zu den Pflichtaufgaben einer Gemeinde und die Ehrenamtlichen sollen auch bestmöglich für ihre Einsätze gerüstet sein, so Brendl-Wolf. Die Summe schlage aber schwer zu Buche. Zu viel werde vom Staat auf die Gemeinden abgewälzt.

Der Bedarf an Bauplätzen ist in Burggen groß. Im Frühsommer, Brendl-Wolf geht aktuell von Juni aus (wobei witterungsbedingte Verzögerungen nicht ausgeschlossen werden können), soll die Erschließung der Baugebiete Bärenhalde und Süßbach fertiggestellt werden. Und dann kann gebaut werden. Die Grundstücke werden zuvor nach den Richtlinien, die der Gemeinderat im vergangenen Jahr neu beschlossen hat, vergeben.

Besuch aus Frankreich und Rosstag in Burggen

Im Mai erwartet Burggen viel Besuch aus Frankreich, genauer gesagt aus der Partnergemeinde Nesmy. „Der Bürgermeister rührt die Werbetrommel, es gibt schon über 60 Anmeldungen“, erzählt Brendl-Wolf. Die Verschwisterung besteht nun seit 30 Jahren und wird von beiden Seiten hochgehalten. Alle zwei Jahre finden Besuche statt – mal fahren Burggener nach Nesmy, beim nächsten Mal kommen die Franzosen. Wegen Corona konnte der Austausch zuletzt nicht wie geplant stattfinden, heuer ist es aber wieder soweit, vom 18. bis 21. Mai. „Da sind Schulferien in Frankreich“, erzählt Brendl-Wolf. Denn der Austausch sei bei allen Altersgruppen beliebt. Auch private Freundschaften und Besuche gab es schon.

Ein weiteres Highlight für Burggen steht am 10. September mit dem Rosstag an. Beim Weihnachtsmarkt in München, wo Burggener für einen Tag den Glühweinstand des Landkreises übernahmen, wurde dafür schon fleißig Werbung gemacht, erzählt Brendl-Wolf. Zu stemmen sei so eine große Veranstaltung wie der Rosstag nur, „wenn das ganze Dorf mit anpackt“, so die Bürgermeisterin. Das Miteinander sei gefragt.

