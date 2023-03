Seit 50 Jahren Mesner: Warum eines Pfingstmorgens die Glocken zu früh läuteten und wann es in der Kirche am schönsten ist

Von: Andreas Jäger

Burggens Mesner Hans Baumer (3.v.l.) bei seiner Ehrung für 50-jährige Tätigkeit mit Pfarrer Thaddäus Biernacki, Klaus Probst vom Mesnerverband und Ehefrau Marlene. © Privat

Seit 50 Jahren ist Hans Baumer Mesner in Burggen. Was ein ehemaliger Bürgermeister und die Bundeswehr mit seiner Karriere zu tun haben, hat er uns erzählt.

Burggen – „Ganz unbekannt war mir der Mesnerdienst nicht, als ich das Amt Anfang des Jahres 1973 übernommen habe“, sagt Hans Baumer, der vor Kurzem sein 50-jähriges Jubiläum als Burggener Mesner feiern durfte. So seien bereits sein Großvater und später sein Onkel viele Jahre als Mesner in Frankenried bei Kaufbeuren tätig gewesen. Die ersten Kirchenerfahrungen machte Baumer als Ministrant, ehe er ab 1972 zunächst aushilfsweise das Mesneramt bekleidete.

Der damalige „Haupt-Mesner“ war Josef Schuster, der später für viele Jahre als Bürgermeister die Geschicke Burggens leitete. „Ich erinnere mich noch gut an jene Abendmesse im September 1972, als Josef Schuster äußerte, dass er ab sofort den Mesnerdienst unter der Woche nicht mehr ausüben könne, weil er eine weiterführende Schule besuche“, erzählt Baumer. Der damals 15-jährige Hans Baumer sollte die Werktagsgottesdienste übernehmen, Schuster wollte sich um die Sonntagsgottesdienste kümmern.

„Mit knapp 16 Jahren der jüngste Mesner der Diözese“ - So kam Hans Baumer zu seinem Amt

Aber es kam anders: Denn Anfang des Jahres 1973 verpflichtete sich Schuster für zwölf Jahre bei der Bundeswehr. Somit war er nun auch sonntags nicht mehr anwesend, und der damalige Burggener Pfarrer Wolfgang Fleischmann beschloss, Hans Baumer hauptamtlich als Mesner einzustellen. „Damit war ich mit knapp 16 Jahren der jüngste Mesner der Diözese“, so Baumer. Dass daraus einmal 50 Jahre werden würden, hätte Baumer damals nicht gedacht: „Möglich war das aber nur durch die Unterstützung meiner Eltern und später durch meine Frau und unsere Kinder.“ Seit 1989 ist Ehefrau Marlene für den Kirchenschmuck in Burggen verantwortlich.

Zu Baumers Tätigkeiten als Mesner zählen vor allem die sogenannten liturgischen Dienste, also die Vorbereitung von Messen, Hochzeiten, Taufen oder Beerdigungen. Auch die Ministrantenarbeit fällt in seinen Zuständigkeitsbereich. Parallel zu seinem Mesneramt arbeitete Baumer bis zu seinem Renteneintritt 2021 als Schreinermeister in der Diakonie Herzogsägmühle.

Diese Erlebnisse sind dem Mesner besonders in Erinnerung geblieben

In den 50 Jahren durfte Baumer den Mesnerdienst unter drei Pfarrern verrichten: Auf Wolfgang Fleischmann, der bis 2006 im Amt war, folgten Joachim Schnitzer von 2006 bis 2018 und seit 2018 der aktuelle Pfarrer Thaddäus Biernacki. „Als das ergreifendste Erlebnis in dieser Zeit ist mir der Sterbetag von Pfarrer Fleischmann im Mai 2009 in Erinnerung geblieben, wo ich in seiner Sterbestunde an seinem Krankenbett weilen durfte“, erzählt Baumer. Zu den schönsten Momenten im Kirchenjahr zählen für Baumer die Christmette sowie die Osternachtfeier, wenn nach viel Vorbereitung das „Transeamus“ oder das „Exultet“ gesungen werden.

„Beruhigend sind auch die Momente, wenn abends nach einem Festgottesdienst noch schwer der Weihrauch im Kirchenschiff liegt und Stille eingekehrt ist. Da bin ich dann mit meinem Herrgott allein“, sagt Baumer.

Als die Glocken zu früh läuteten: Ein Erlebnis des Mesners zum Schmunzeln

Ein Erlebnis zum Schmunzeln ist ihm ebenfalls besonders in Erinnerung geblieben: So wachte er eines Pfingstmorgens auf und stellte beim flüchtigen Blick auf seinen Wecker fest, dass es höchste Zeit für das morgendliche Läuten zum Festtag sei.

Baumer machte sich also auf in die Kirche und ließ wie an hohen Kirchenfesten üblich alle Glocken läuten – jedoch eine ganze Stunde zu früh: Statt um 5.30 Uhr läutete Baumer bereits um 4.30 Uhr, wie sich später herausstellen sollte. Aufgrund der frühen Uhrzeit habe Baumers kleinen Fauxpas aber kaum jemand mitbekommen.

Neben dem Mesneramt engagierte sich Baumer in den vergangenen Jahrzehnten auch noch in anderen Bereichen des kirchlichen Lebens: So war er 40 Jahre lang Mitglied im Pfarrgemeinderat. Bischöflich berufener Kommunionhelfer ist Baumer seit 1976, und über viele Jahre war er alleiniger Lektor.

Mesner ist Ansprechpartner für kirchliche Angelegenheiten im Dorf

Seit Gründung der Pfarreigemeinschaft Auerberg wohnen die für Burggen zuständigen Pfarrer nicht mehr im Ort selbst, und so ist Baumer mittlerweile oft der erste Ansprechpartner bei Trauerfällen oder anderen kirchlichen Angelegenheiten in Burggen. „Und weil das noch nicht reicht, wurde ich 2007 auch noch zum Dekanatsvorsitzenden der Mesner von Weilheim-Schongau gewählt“, fügt Baumer hinzu.

Für fünf Jahre möchte Baumer das Mesneramt auf jeden Fall noch weiterführen, denn eines ist klar für ihn: „Mesner zu sein ist ein schöner Dienst – zur Ehre Gottes und zum Wohle der Menschen in der Pfarrgemeinde.“

