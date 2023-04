Gegner des Nationalsozialismus und CSU-Urgestein: Politiker-Nachlass ans Archiv übergeben

Von: Elena Siegl

Das Bild, das nun zum Archivbestand gehört, zeigt Andreas Lang. © IfZ-Archiv, ED 1234/36

Andreas Lang war unter anderem Gegner des Nationalsozialismus und CSU-Urgestein. Seine Enkelin hat den Nachlass des Burggeners nun für alle zugänglich gemacht.

Burggen – Stapelweise Unterlagen ihres Großvaters hat Christine Thaler-Lang aus Burggen in München beim Institut für Zeitgeschichte (IfZ) abgegeben. Es sind unter anderem Landtagsprotokolle, Feldpost aus dem ersten Weltkrieg, Dokumente der Molkereigenossenschaft aber auch ein Zeugnis der Volksschule – alles Schriften und Fotografien, die das Leben des Burggeners Andreas Lang nachzeichnen.

Für das Archiv sind diese von großem Wert, erklärt Historikerin Ute Elbracht vom IfZ, die sich dem Nachlass angenommen hat. „Die Überlieferungen aus privater Hand ergänzen die staatlichen Überlieferungen“, so Elbracht. Das sei wichtig, um sich der Wahrheit anzunähern, Gesellschaft und Geschichte zu erklären. Durch die Archivierung werden die Daten nicht nur der Öffentlichkeit, sondern auch der Forschung zugänglich gemacht. Der Nachlass von Andreas Lang sei insbesondere auch deshalb interessant, weil er politisch aktiv war und sich der „Franz-Josef-Strauß-Entdecker eindrucksvoll einreiht“ in eine Sammlung zu Bayerischen bzw. Christlichen Parteien am IfZ.

Erkenntnisse zu Andreas Lang aus Burggen in Blogeintrag zusammengefasst

Das Findbuch zum Nachlass übergaben Ute Elbracht (links) und Thomas Schlemmer an die Enkelin Christine Thaler-Lang. © IFZ

In einem Blogeintrag (amuc.hypotheses.org/11790) fasst Elbracht Erkenntnisse zu Andreas Lang, die ausführlich im Archiv einzusehen sind, zusammen. So ist unter anderem zu lesen, dass Lang „Landwirtssohn und Hoferbe in Burggen“ war, einer Gegend, die von der Milchwirtschaft geprägt ist. „Vater Stefan Lang steht einer Molkereigenossenschaft vor; Sohn Andreas folgt in den Dreißiger Jahren und gründet selbst eine Genossenschaft“, führt Elbracht aus. „Andreas Lang steht in Gegnerschaft zum Nationalsozialismus. Aus christlicher Grundhaltung heraus ist er Mitglied der Bayerischen Volkspartei und Reichstagskandidat 1932. Im Sommer 1933 wird Andreas Lang mehrere Wochen in Schutzhaft genommen – eine Zeichnung seiner Zelle fertigt er später für seine Kinder an.“ Sie ist im Archiv und dem Blogeintrag zu sehen.

Die amerikanische Militärverwaltung ernennt Lang 1945 schließlich zum Bürgermeister seiner Heimatgemeinde Burggen. „Noch im selben Jahr meldet er die Gründung einer politischen Partei an: so entsteht der CSU-Kreisverband Schongau“, schreibt Thaler-Lang. „Erste Wahlkämpfe bestreitet er mit Franz Josef Strauß, den er als Landrat von Schongau und großes politischen Talent kennenlernt und fördert.“

Im Jahr 1946 wird Lang schließlich in den Bayerischen Landtag gewählt, wo er sich unter anderem im Ausschuss für Landwirtschaft und Ernährung engagiert.

„Mit nur 52 Jahren stirbt Andreas Lang 1948 unerwartet und tausende geben ihm ein letztes Geleit in Burggen. Bürgerinnen und Bürger aus der Umgebung verabschieden sich von ihrem stellvertretenden Landrat, darunter auch Parteiprominenz: Landtagspräsident Michael Horlacher, Kultusminister Alois Hundhammer sowie der seinerzeitige Landrat von Schongau und spätere Ministerpräsident Franz Josef Strauß“, fasst Elbracht zusammen.

„Der Nachlass sollte nicht im Schrank verstauben“

„Der Nachlass sollte nicht im Schrank verstauben“, erklärt Christine Thaler-Lang. Nach dem Tod von Andreas Lang hatten sich zunächst seine Frau und Kinder um die Dokumente gekümmert, speziell Thaler-Langs Vater hatte sich dann bis zu seinem Tod dem Nachlass angenommen und ihn gepflegt. Aber die nächste Generation „ist über ganz Bayern verstreut“, so Thaler-Lang. Die Frage kam auf – was tun mit den Unterlagen, damit sie allen zugänglich sind? Thaler-Lang informierte sich über diverse Archive und entschied sich, nicht zuletzt nach Gesprächen mit dem Historiker Thomas Schlemmer, der aus Peißenberg stammt und am IfZ tätig ist, für eben dieses. Im März erhielt sie dann das Findbuch zum Bestand.

Archiv In 36 Bänden (Signatur IfZ-Arch ED 1234) kann dem früheren Bürgermeister und Landtagsabgeordneten im Institut für Zeitgeschichte in München nachgeforscht werden.

