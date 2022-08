Wer bekommt ein Baugrundstück? Neue Kriterien fürs Einheimischen-Modell in Burggen

Punkte bestimmen Reihenfolge

Von Elena Siegl schließen

Mit neuen Richtlinien für die Vergabe von Wohnbaugrundstücken hat sich die Gemeinde Burggen beschäftigt. Man will transparent machen, wie Bewerber ausgewählt werden.

Burggen – Der Burggener Planungs- und Umweltausschuss hatte sich bereits im Vorfeld der Gemeinderatssitzung intensiv mit dem Thema „Einheimischenmodell“ auseinandergesetzt. Die bisherigen Vergaberichtlinien seien im Prüfbericht des Landratsamtes bemängelt worden, erklärte Geschäftsleiter Thomas Natter. Nun wolle man das ganze „auf rechtssichere Füße stellen“ und sich unter anderem an die Vorgaben des Europarechts und des Freistaats Bayern halten.

Damit man überhaupt eine Chance auf ein Grundstück hat, gilt es, drei Ausgangsbedingungen zu erfüllen, erklärte Natter: Zum einen eine Einkommensgrenze, die vom Staat jährlich festgelegt wird (aktuell 53 000 Euro brutto im Jahr für Einzelpersonen; 106 000 Euro für Paare; zusätzlich Kinderfreibetrag über 8388 Euro pro Kind). Man könne die Beträge auch auf die Gemeinde herunterbrechen, das sei allerdings schwierig, erklärte Natter auf Nachfrage von Peter Hofmann.

Eine Vermögensobergrenze darf ebenfalls nicht überschritten werden, und Bewerber dürfen kein Eigentum beziehungsweise kin Grundstück mit Baurecht besitzen. Sobald auch nur eines der Kriterien nicht erfüllt wird, ist keine Bewerbung fürs Einheimischenmodell möglich, machte Natter klar.

Einheimischenmodell in Burggen: Dafür gibt‘s Punkte

Für alle zugelassenen Bewerber werden schließlich diverse Punkte vergeben, um sie in eine Reihenfolge zu bringen. Nach welchen Kriterien man Punkte erhält, hat der Gemeinderat nun beschlossen:

Zunächst geht es um den Familienstand. Verheiratete Paare bekommen hier die höchste Punktzahl (10). Punkte gibt es auch, wenn Kinder mit einziehen (20 für ein Kind unter sechs Jahren, 10 für ein Kind unter 18 Jahren). Auch der Grad einer Behinderung bzw. Pflegebedürftigkeit des Bewerbers selbst oder eines Haushaltsmitgliedes wird berücksichtigt (10 Punkte für GdB ab 50; 20 Punkte für GdB 100).

Wer ehrenamtlich tätig ist, bekommt ebenfalls Punkte. Die reine Mitgliedschaft in einem Verein reicht dafür aber nicht aus, so Natter. Auf „Aktivität“ wird Wert gelegt. Zum Beispiel als Vorstandsmitglied oder Zeugwart. Je länger man ein Ehrenamt ausführt, desto mehr Punkte gibt es.

Wer seinen Erstwohnsitz bereits in Burggen hat, wird mit Punkten bedacht (95 Punkte für zehn Jahre und mehr). Mehrere Zeiträume werden addiert. Wer also beispielsweise schon einmal in Burggen gewohnt hat, fürs Studium wegging und danach zurückkam, kann sowohl die Zeit vor als auch nach dem Studium anrechnen lassen, hieß es im Gemeinderat. Punkte gibt es außerdem für diejenigen, die in Burggen arbeiten (ein Jahr 3 Punkte). Die Summe steigt ebenfalls mit der Zeitdauer.

Schon für die insgesamt drei noch nicht vergebenen Grundstücke in den Baugebieten „Am Süßbach“ und „Bärenhalde“ sollen die Kriterien bereits gelten, so das Echo des Gemeinderats auf Nachfrage von Richard Lang. Für das Baugebiet „Mayers Garten“ sei aber rechtlich festgeschrieben, dass Grundstücke nur an Tannenberger vergeben werden dürfen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter.)

Kritik im Gemeinderat: Nicht nur Tannenberger bekommen künftig Grundstücke in Tannenberg

Tatsächlich habe bislang bei allen Vergaben die Devise gegolten: „Tannenberger sollen in Tannenberg bleiben und Burggener in Burggen.“ Gabi Höfler hatte das Thema aufs Tapet gebracht. Johann Welz, der „für Tannenberg“ sprach, kritisierte, dass künftig nicht mehr daran festgehalten wird. Das Problem: „Es ist nicht rechtskonform. Wir haben das ewig diskutiert“, so Stefan Schnack. Hat ein Burggener die höchste Punktzahl, kommt er bei der Grundstücksvergabe als erster zum Zuge – auch, wenn es um eine Fläche im Ortsteil Tannenberg geht. Das sei einklagbar, bestätigte Natter.

Auch unabhängig von weiteren Bauplätzen sollten alle, die Interesse an einem Grundstück haben, einen Fragebogen der Gemeinde ausfüllen, der zeitnah erstellt wird. Personen, die sich bereits in der Vergangenheit beworben hatten, müssen sich erneut bewerben. Das Anmeldedatum zählt bei der Vergabe nun nicht mehr. Außerdem will man so den tatsächlichen Bedarf derzeit abklären.

Häuser im Ortskern sollen genutzt werden

Auf eine Sonderlösung in Bezug auf das Kriterium „kein Eigentum“ hatte sich der Gemeinderat auch noch für Familien geeinigt: Eltern können ihr großes Haus an ihre Kinder überschreiben. Erfüllen diese alle Richtlinien fürs Einheimischenmodell, haben die Eltern das Anrecht auf eine kleinere Fläche, wenn die Kinder ins Haus ziehen. So will man auch dafür sorgen, dass größere Gebäude im Ortskern weiter genutzt werden.

Die Entscheidung für die neuen Richtlinien bei Vergaben im Einheimischenmodell fiel im Burggener Gemeinderat mit einer Gegenstimme.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.