Bundesprämie für Kaltblutstute Rivera aus Burggen

Von: Elena Siegl

Teilen

Überzeugte die Jury bei der Bundeskaltblutschau in München: Die Stute Rivera mit ihrem Besitzer Sebastian Erhard aus Burggen. Bei Waldarbeiten im Einsatz © ELENA SIEGL

Bei der Bundeskaltblutschau in München stellte auch Sebastian Erhard aus Burggen eine Stute vor. Erfolgreich. Die Jury war begeistert von Rivera.

Burggen – Die Konkurrenz war groß bei der Bundeskaltblutschau, die im Herbst in München stattfand. Für Stute Rivera aber kein Problem: Sie erhielt eine Bundesprämie, wie Besitzer Sebastian Erhard aus Burggen stolz erzählt, während er Rivera striegelt. 41 Stuten und zehn Hengste waren in der Kategorie „Süddeutsches Kaltblut“ angetreten. Auch für die Rassen „Rheinisch-Deutsches Kaltblut“ und „Schwarzwälder Kaltblut“ wurden Prämien vergeben. Beworben hatten sich ursprünglich viel mehr – allerdings wird bereits eine Vorauswahl getroffen, sodass nur die Pferde, die hier bereits am meisten überzeugten, überhaupt an der Schau teilnehmen dürfen, erklärt Erhard.

Normalerweise hätte die Schau bereits 2020 im Rahmen der Grünen Woche in Berlin stattfinden sollen, erzählt er. Wegen Corona wurde daraus nichts. Immer wieder wurde der Wettbewerb verschoben. In diesem Jahr hatte sich nun der Landesverband Bayerischer Pferdezüchter bereit erklärt, die Bundeskaltblutschau auszurichten.

Dreieck wird abgegangen

Ähnlich, wie beim bekannten Fohlenmarkt in Rottenbuch, wollten Zuschauer und vor allem die Jury auch in München-Riem, auf der Olympia-Reitanlage, sehen, wie sich die Pferde bewegen. Schritt und Trab waren gefragt. Ein Dreieck wurde dafür mehrfach abgegangen bzw. gelaufen, damit die Pferde von allen Seiten begutachtet werden konnten. Der Übertritt wird etwa unter die Lupe genommen, ebenso, wie das Pferd frei durch den Raum schreitet. Da komme man schon aus der Puste, meint Erhard lachend, der Rivera bei der Vorstellung durch die Halle führte.

Auch wenn es letztendlich nicht ganz für den Bundessieg reichte, bekam Rivera eine sehr gut Bewertung – über acht Punkte – und wurde deshalb mit zwölf anderen Süddeutschen Kaltblut-Stuten mit der Bundesprämie ausgezeichnet.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter.)

Bei Arbeiten im Wald im Einsatz

Ebenso wie ihr Vater übrigens – Sebastian Erhard hat bei der Bundeskaltblutschau ein Familienbild mit seiner Stute Rivera und Hengst Rivero von Anton Mair aus Polling geschossen, erzählt er lachend. Auch weitere Züchter aus dem Landkreis nahmen mit ihren Pferden an dem Wettbewerb teil, allerdings leider weniger erfolgreich. Gekauft hatte Erhard die 2015 geborene Rivera beim Fohlenmarkt in Rottenbuch von Günther Sprenzel aus Burggen.

Rivera hat mittlerweile auch schon mehrfach Nachwuchs bekommen. Von drei Fohlen hat Sebastian Erhard eines behalten. Den Hof in Burggen, auf dem Rivera zuhause ist, führt er zusammen mit seiner Familie. Bereits mit 13 Jahren hat er im Wald mit Pferden gearbeitet, erzählt Sebastian Erhard. Auch Rivera kommt dort beim Holz machen zum Einsatz. „Sie ist ein sehr nervenstarkes Ross“, sagt Erhard. Und ist dadurch auch überall einsetzbar. Zum Beispiel auch bei Leonhardiritten – die Stute hat in den vergangenen Wochen an diversen Umzügen in der Region teilgenommen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.